«Дестабилизирующий шаг». США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Косово сейчас дислоцированы 4500 военных НАТО

57 минут назад

США призвали Сербию отвести свои войска и тяжелую технику от границы Косово и заявили, что Белград начал «значительно наращивать военные силы» в этом районе. Отношения между Косово и Сербией обострились после убийства косовского полицейского и последовавшего за ним штурма православного монастыря.

В пятницу координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Сербия отправила к границе танки и артиллерию. Он назвал такой шаг «крайне дестабилизирующим».

При этом Кирби также выразил озабоченность в связи с перестрелкой, произошедшей в минувшее воскресенье в одном из районов на севере Косово, где преобладает сербское население.

Инцидент начался, когда косовские полицейские обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города. В результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

Затем около 30 вооруженных людей, которые начали бой с полицией, вошли на территорию соседнего Баньского монастыря. Косовские правоохранительные органы провели силовую операцию, в результате которой погибли по меньшей мере трое из нападавших-этнических сербов.

После этого правительство Косово продемонстрировало большой арсенал оружия и техники, найденного на месте инцидента, и обвинило правительство Сербии в поддержке боевиков.

В пятницу ответственность за перестрелку с полицейскими взял на себя Милан Радойчич — вице-президент «Сербского списка», главной политической партии косовских сербов. Заявив об этом, он подал в отставку.

Комментируя инцидент в монастыре, Джон Кирби отметил, что ситуация вызывает озабоченность.

«Не похоже, чтобы все это организовала какая-то случайная группа людей», — сказал Кирби о захвативших монастырь.

«Мы призываем Сербию отвести свои силы от границы», — добавил он.

Почему в Косово снова вспыхнуло насилие?

Автор фото, Getty Подпись к фото, В Косовской войне 1999 года погибло более 13 тысяч человек

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Кирби отметил, что Сербия отправила войска к границе с Косово в течение этой недели и цель таких действий еще не ясна.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу и призвал его к «немедленной деэскалации и возвращению к диалогу».

Кирби также сообщил, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан разговаривал с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Вучич прямо не отрицал, что начал концентрировать войска на границе, но отверг утверждения о том, что вооруженные силы его страны находятся в боевой готовности.

«Я опроверг ложные сообщения, в которых сказано о самом высоком уровне боеготовности наших сил, потому что я попросту не подписывал [таких приказов], и все это не соответствует действительности», — заявил Вучич.

«У нас [в этом районе] нет даже половины тех войск, которые были два или три месяца назад», — добавил он.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одобрил отправку в Косово дополнительных сил, чтобы отреагировать на возможное обострение. Сейчас в составе контингента KFOR (СДК, «Силы для Косова») действуют 4,5 тыс. военнослужащих.

Годы напряженности

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово росла последние месяцы и в воскресенье достигла точки кипения. Перестрелка, унесшая жизни четырех человек, стала одним из самых серьезных инцидентов в Косово за последние годы.

После распада Югославии в 1990-х годах Косово — одна из частей бывшего единого государства — стремилось к независимости.

Сербия ответила на это жестокими репрессиями против этнических албанцев.

Многолетний кровавый конфликт закончился в 1999 году воздушными ударами сил НАТО по территории Сербии, которые продолжались с марта по июнь.

Сербские войска были выведены из Косово, но для многих косовских албанцев и сербов конфликт на этом не закончился.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, но Сербия, а также ключевые союзники Белграда Китай и Россия, не признают это государство.