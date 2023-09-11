«Пришли с бюллетенями, а я — в сарай». Как Россия проводила выборы на оккупированных территориях Украины

Автор фото, АВТОР ФОТО T.ME/VGA_KHERSON Подпись к фото, Так называемый избирательный участок в оккупированном Горностаевском районе Херсонской области

Автор, Диана Курышко, Иван Антипенко

Должность, Украинская служба Би-би-си

час назад

По улице в одном из оккупированных сел Херсонской области едет автобус. Он останавливается около дома с розами и из него выходят двое: военный в балаклаве и женщина в гражданском. В руках у них — мегафон, в который они кричат, стуча в ворота: «Жители дома, подходим к мобильному пункту голосования».

«По голове себе постучи. Я не выйду», — комментировала этот процесс женщина, смотревшая на них из окна. Судя по видео, голосовать она не хотела. Этот ролик в фейсбуке опубликовал Андрей Магера, бывший член Центризбиркома Украины.

С 8 по 10 августа в России прошли региональные выборы, на которых выбирали глав регионов, мэра Москвы и депутатов местных парламентов. На оккупированных территориях Украины российские власти тоже проводили «выборы». Москва отчитывается о высокой явке на оккупированных территориях, где якобы на «выборы» пошли сотни тысяч людей.

Украинская служба Би-би-си рассказывает, как проходил этот процесс, и будут ли власти Украины наказывать за участие в нем. Оригинал материала на украинском языке можно прочитать здесь.

«Показуха»

«По улицам ходили местные коллаборационисты и российские военные с автоматами и урнами в руках, в центре некоторых сел ставили урны, а людей, которые к ним подходили, снимали на видео. Показуха», — так в интервью Би-би-си прокомментировал процесс «голосования» Андрей (имя изменено), житель одного из населенных пунктов оккупированного Каховского района Херсонской области.

Как рассказал Андрей, в его селе «голосование» проходило так: как только люди видели, что по улице кто-то идет с урнами, прятались кто где мог: в доме, в сарае, якобы никого нет. К нему тоже приходили. Навстречу вышла мать мужчины и сказала, что не хочет голосовать.

«Ну, они и ушли. Никого не заставляли, насколько я знаю. Угроз не было», — говорит мужчина. Из его знакомых на этих «выборах» не голосовал никто. Но, по его словам, о происходящем есть и другое мнение, например, у его пророссийских соседей. Открыто об этом в селе не говорят.

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Елена из оккупированной части Херсонской области в день голосования спряталась так, что пришедшая в гости соседка не смогла до нее докричаться.

«Я мужу сказал, чтобы не открывал», — рассказала она Би-би-си. А еще на этих выходных женщина старалась не выходить в центр села, чтобы не попасть в кадр.

«Им надо было картинку показать, что много людей, что есть очереди. Может быть, в сельсовете они так кого-то и поснимали. Знаю от знакомой, которая ходила по селу с урнами, что после голосования бюллетени еще остались», — рассказывает Елена.

Иван (имя изменено) — из-под Мелитополя. Он принимал участие в так называемом «голосовании», как и другие члены его семьи.

«У них там просто не было выбора. Они были вынуждены», — говорит о поступке своего родственника Татьяна, которая недавно смогла уехать из оккупации, но поддерживает связь с семьей в Запорожской области.

На оккупированных территориях «выборы» проводили на специально организованных для этого участках, попросту на улице — на площадях городов и сел и в машинах, которые называли «мобильными пунктами для голосования».

Голосование на экстерриториальных участках — это новация местных российских выборов. Закон о таком голосовании в РФ приняли только в мае 2023 года. По нему можно создавать участки за пределами избирательных округов. Но касается это не российских территорий, а только оккупированных украинских.

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Высокая явка

Автор фото, АВТОР ФОТО T.ME/VGA_KHERSON Подпись к фото, Херсонская оккупационная администрация публиковала фото «голосования»

Российские власти заявляют о высокой явке на оккупированных украинских территориях — более 60%. Больше всего людей проголосовали на оккупированной территории Донецкой области — 74%, заявили в российском ЦИК.

Утром в понедельник там все еще считали голоса, но уже с уверенностью заявляли о победе прокремлевской партии «Единая Россия».

«В Херсонской области партия пока что набирает 72,93% голосов, в Запорожской области — 83,96%, в ЛНР — 75,08%, в ДНР — 78,61%», — сообщал российский ЦИК.

По подсчетам российских чиновников, в оккупированной Херсонской области в выборах приняли участие больше 350 тыс. человек.

Российские СМИ публикуют множество фотографий и видео такого голосования. Хотя и отмечают, что выборы проходили в чрезвычайных обстоятельствах — некоторые избирательные участки на оккупированных территориях были атакованы дронами. Херсонская оккупационная администрация жаловалась, что участки пришлось закрыть раньше из-за угрозы обстрелов.

Жительница Скадовска прибыла на голосование на коне. «Такой необычный […] способ появления на голосовании Анна выбрала, чтобы подчеркнуть важность своего участия в выборах 2023. Ей недавно исполнилось 18 лет, и она голосует впервые», — рассказывает о выборах оккупационная администрация Херсонской области в своем телеграм-канале и публикует видео, на котором молодая девушка в зеленом платье рядом с конем взволнованно говорит о своем первом голосовании в России.

«Это первые выборы в составе нашей родины России. Мы очень этого ждали. Надеемся, что дальше будет еще лучше», — говорит около избирательного участка в Геническе еще одна местная жительница, Светлана. Это видео также опубликовал телеграм оккупационной администрации Херсонской области с подписью о том, что женщина «пришла отдать голос за светлое будущее родного края».

«Не выборы, а шоу»

Автор фото, АВТОР ФОТО T.ME/VGA_KHERSON Подпись к фото, Жительница Скадовска приехала на голосование на коне

«Это не выборы, а шоу, которое россияне организовали на наших территориях, чтобы попытаться легитимизировать свою власть, создать фейковое самоуправление», — сказал Украинской службе Би-би-си Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

По его данным, большинство украинского населения в оккупации участия в этом не принимало: люди прятались и избегали, как могли. Хотя были и те, кто голосовал. О каком именно числе людей идет речь, сказать трудно, говорит чиновник.

«К сожалению, определенное число людей приняло участие, потому что у них не было выбора. Они это делали из-за угроз. Потому что, когда к тебе заходят люди с оружием, а дома у тебя семья, то тебе трудно отказать. Когда тебе говорят — проголосуй, потому что если не проголосуешь, ты экстремист. Там и так постоянные обыски», — говорит Соболевский.

Комментируя российские заявления о высокой явке избирателей, он говорит о том, что для этого завозили людей из России. Чиновник находится в Херсоне, но остается на постоянной связи с людьми, находящимися на оккупированных территориях.

«В городах и селах, где все друг друга знают, говорят о большом числе приезжих, каких-то неизвестных людей. Их завозили с других территорий, из разных организаций, чтобы была имитация выбора», — заявляет чиновник. Он просит не называть происходившее на оккупированных территориях выборами.

«Давали бюллетень на всю семью и говорили — голосуй за всех. Им нужно было выполнить план. Но это даже не бюллетени», — заявляет Соболевский.

Ирина тоже из Херсонской области, и, как и все ее знакомые, участия в так называемых выборах не принимала. «Посреди села стояли урны, все это на улице, около них стояла вооруженная охрана. Мы привыкли, что голосование происходит тайно, а это что-то непонятное. Но особого ажиотажа около этих урн не было», — говорит женщина.

К ней во двор тоже заходили с урной. Это были жительницы ее села.

«Я попросила закрыть двери с другой стороны. Сказала, что не хочу голосовать и все. Типа я в этом не разбираюсь», — говорит женщина. По ее мнению, голосовали те, кто хочет выслужиться. А таких тоже достаточно.

«Они в первых рядах получали рубли и российский паспорт. Это больше всего касается чиновников, назначенных россиянами. Так они пытаются оправдать свое решение работать на Россию, показать, что все сделали правильно. Они больше всего и агитировали приходить на участки», — говорит женщина.

А еще, рассказывает Ирина, в ее селе были те, кто ездил голосовать в райцентр, «чтобы люди не увидели, не говорили».

Будет ли Украина наказывать за участие в выборах?

Автор фото, АВТОР ФОТО T.ME/VGA_KHERSON Подпись к фото, Киев предупреждает, что за участие в организации и проведении "выборов" грозит уголовная ответственность

Украинские власти призывали жителей оккупированных территорий не принимать участие в псевдовыборах и при возможности саботировать их, например, испортив бюллетень. Предупреждали, что участие в этом процессе для многих может обернуться выдачей российский паспортов и мобилизацией в армию РФ, поскольку так собираются данные о населении.

С другой стороны, если человек уже был вынужден принять участие, Главное управление разведки Минобороны Украины призывало записывать имена и передавать украинским военным данные об организаторах российских «выборов».

При этом в Киеве подчеркивали разницу между добровольным и принудительном участии в этих процессах.

«Если человек действовал под принуждением, под угрозой насилия — он жертва. Это официальная украинская позиция. Если человек активно принимал участие в организации псевдовыборов, в пропаганде, в склонении других к выборам — это уголовная ответственность», — говорит Анатолий Стельмах, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чиновник цитирует статью 111 Уголовного кодекса Украины о коллаборационистах и говорит, что максимальное наказание может составить 15 лет лишения свободы.

«Почему-то они [коллаборационисты — ред.] считают, что тот, у кого на руках нет крови, не получит уголовную ответственность. Но эти люди — преступники по украинскому законодательству. И мы их фиксируем, мы их знаем», — сказал Стельмах.

Он привел такие примеры: директор школы, который позволяет открыть «избирательные участки» на территории учебного заведения, подпадает под уголовную ответственность. Точно так же — и главный врач медицинского учреждения, где открывают «избирательный участок».

«Возможно, он действует под принуждением, но в любой момент он может уволиться с должности главного врача и не переходить черту, за которой уже наступает уголовная ответственность», — считает заместитель министра. Чтобы не становиться коллаборационистами, он призывал людей уезжать с оккупированных территорий.

В ГУР уже есть информация о коллаборационистах, которые были задействованы в выборах на оккупированных территориях, рассказал представитель ведомства Андрей Юсов.

Все равно всем будет руководить ФСБ

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров осудить проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Украины и не признавать легитимность какой-либо «администрации», которая будет создана по их итогам. Эти «выборы» не будут иметь никаких правовых последствий, говорят в МИДе.

Так называемые выборы осудили также в ООН и Европейском союзе.

«ЕС высоко ценит жителей Украины, которые выступили против фиктивного голосования и продолжают сопротивляться российской оккупации», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он напомнил об условиях, в которых происходили «выборы»: запугивание, репрессии и депортации, в том числе детей.

По официальным данным, через так называемые подвалы (места несвободы) на оккупированных территориях Украины прошли тысячи людей, которые сопротивлялись оккупации или просто вызвали у россиян подозрение.

Изменится ли что-то после этих «выборов» для людей в оккупированных районах? Вряд ли, считает Юрий Соболевский из Херсонского облсовета.

«Это все равно картинка. У „избранных органов“ не будет настоящих полномочий. Все на ручном управлении из Москвы как было, так и будет. Руководят оккупированными территориями не выбранные местные депутаты, а кураторы из ФСБ и „Единой России“», — говорит украинский чиновник.

По его мнению, все это шоу проводится даже не для Херсонской области, а для других жителей России, чтобы показать, «что у россиян есть какие-то успехи, что местные их поддерживают».

Андрей из Каховского района говорит, что сейчас его беспокоят не столько выборы, сколько то, что людей в оккупации все больше вынуждают получать российские паспорта.

«Жестко взялись, без паспорта ничего не оформить, не получить. Ездят полицейские патрули и просто проверяют. Первый вопрос — паспорт. Если нет — уже подозрение: „Почему не получили? Чего ждете?“» — рассказывает мужчина.

Были случаи, говорит Андрей, когда молодых людей забирали прямо с улицы «на подвал», потому что у них не было паспортов.

«Мне приходилось говорить с теми, кого задерживали. Очень страшные вещи они рассказывают. У нас тут практически не осталось людей, которые не взяли паспорт», — говорит Андрей.

Россиян в его и соседних селах сейчас меньше, чем раньше.