Россия ввела новые санкции против британских политиков и журналистов

Автор фото, getty Подпись к фото, Глава отдела новостей Би-би-си Дебора Тернесс тоже оказалась в санкционном списке Москвы

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

час назад

Российские власти запретили въезд в страну 54 британским политикам, журналистам и сотрудникам британских организаций в ответ на санкции Лондона.

В санкционные списки Москвы попали министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, генеральный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан (МУС еще в марте выдал ордер на арест президента Путина по обвинению в военных преступлениях), а также ряд известных журналистов Би-би-си и газет Daily Telegraph и Guardian.

Как утверждает российский МИД, эта мера стала ответом на «агрессивное следование Лондона враждебным антироссийским курсом».

В частности министра Люси Фрейзер Москва обвинила в «активном лоббировании международной изоляции российского спорта», а замминистра обороны Великобритании баронессу Аннабель Голди назвала «ответственной за поставки вооружений Украине».

Среди попавших под санкции журналистов Би-би-си оказались глава отдела новостей Дебора Тернесс, ведущий и аналитик Рос Аткинс и корреспондент Марианна Спринг.

«Они причастны к фабрикации антироссийских пасквилей для продвижения в медиапространстве и к распространению лживой информации о нашей стране, стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в „1984“ и „Скотном дворе“, — заявил МИД России

Среди других попавших в список — руководство частной охранной компании «Prevail Partners», которую МИД называет «частной военно- разведывательной компанией», а также руководители нескольких пиар-агентств.

По словам российской стороны, санкционный список будет расширяться.

Би-би-си заявила, что продолжит независимо и непредвзято освещать события, в том числе и войну в Украине.

В российском санкционном списке уже числятся многие британские журналисты и сотрудники военного ведомства, а также сотни парламентариев.