«Полное пренебрежение к законам» — юристы о видео, где сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана

Подпись к фото, Скриншот из 6-секундного видео, опубликованного Рамзаном Кадыровым

час назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором, как он утверждает, его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Независимых подтверждений тому, что на видео действительно Адам Кадыров и Никита Журавель, пока нет. Юристы, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, заявляют, что людей, причастных к изображенному на видео избиению, а также распространившего это видео с комментарием к нему Рамзана Кадырова, можно привлечь как минимум по девяти статьям российских законов.

«В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — говорится в сегодняшнем посте Рамзана Кадырова, сопровождающемся 6-секундным видео.

Кадыров подчеркивает, что гордится поступком сына. «Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его […] Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать», — написал руководитель российского региона.

Никита Журавель, арестованный по обвинению в оскорблении чувств верующих после сожжения Корана, был доставлен в Чечню в конце мая по личному распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина.

Уголовное дело против Журавеля возбудили после того, как видео с сожжением Корана появилось в интернете. По версии следствия, на допросе юноша дал показания, что сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) ранее высказывал опасения по поводу безопасности пребывания в Чечне Никиты Журавеля.

Член СПЧ Ева Меркачева в конце августа обратилась к руководству ФСИН с требованием перевести Никиту Журавеля из СИЗО в Чечне в учреждение ФСИН в другой регион.

Это требование было озвучено после того, как 19-летний Журавель рассказал омбудсмену Татьяне Москальковой, что 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избил его в СИЗО. После этого Москалькова дала поручение региональному омбудсмену Мансуру Солтаеву разобраться в произошедшем. Солтаев заявил, что в Чечне права человек «чтятся на высшем уровне», «поэтому никто не может быть подвержен истязаниям и избиению».

Однако депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале написал, что сын Кадырова «поступил очень даже гуманно, оставив его в живых», если учитывать то, в каком «гнусном преступлении» обвиняют Журавеля.

Нарушение Конституции России и как минимум девяти статей российских законов

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Жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с заключенным прямо нарушает Конституцию России и действующие в России нормы Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенции против пыток, сказал после просмотра видео Би-би-си один из юристов-международников, попросивший об анонимности в целях безопасности.

В июле 2022 года в УК РФ впервые было внесено понятие «пытки» и его расшифровка — это, в частности, умышленное причинение сильной боли либо физических или нравственных страданий, в том числе, чтобы наказать за какие-либо совершенные или якобы совершенные действия, а также чтобы запугать. Однако эта статья применяется только к должностным лицам и при систематических истязаниях.

Человек, которого избивают, по-видимому, находится вне СИЗО, рассуждает юрист-международник. Поэтому возникает вопрос, как он там оказался. Если он находится в не предусмотренном законом месте, и тем более подвергается не предусмотренному законом насилию и со стороны лица, не уполномоченного на предусмотренное законом применение насилия, сотрудник ФСИН, допустивший избиение как минимум должен быть привлечен к уголовной ответственности за халатность (ст. 293 УК).

Медиаюрист, попросивший об анонимности в целях безопасности, отметил в разговоре с Би-би-си еще как минимум восемь статей российских законов, по которым можно привлечь к ответственности людей, причастных к изображенному на видео избиению заключенного, а также распространившего это видео с комментарием к нему в своем телеграм-канале Рамзана Кадырова.

По действиям на видео, по словам обоих собеседников Би-би-си, если при избиении не было причинено даже легкого вреда здоровью, того, кто применял насилие, можно как минимум, привлечь к административной ответственности за побои по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Возможно, и уголовное преследование по ст. 116 УК РФ — «побои либо насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинения хотя бы легкого вреда здоровью, если они совершены «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», считает юрист.

Если есть хотя бы легкий вред здоровью, говорит он, тогда возможно применение соответствующей ст. 115 УК РФ. За причинение вреда средней тяжести предусмотрена ст. 112 УК РФ. Если же был причинен тяжкий вред — ст. 111 УК РФ (на видео причинения тяжкого вреда не заметно, но это не означает, что он не был причинен за кадром, уточняет юрист).

Также теоретически возможно привлечение к ответственности виновных, допустивших к заключенному избившего его человека, по ст. 20.17 КоАП — «нарушение пропускного режима охраняемого объекта», отметил юрист.

Что касается распространения видео и комментария к нему в телеграм-канале Рамзана Кадырова, пост содержит высказывания, которые можно квалифицировать по статьям УК РФ о «призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280) и об экстремистских высказываниях, совершенных лицом с использованием служебного положения (ст. 282), считает медиаюрист.

«По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет», — сказала член СПЧ Ева Меркачеву в комментарии телеграм-каналу Ксении Собчак.

Она сообщила, что готовит запрос о том, чтобы следствие приняло «соответствующие меры»: «Сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление – очевидно». Еще один запрос она планирует написать для того, чтобы Журавеля вывезли «из учреждений ФСИН этого региона в другой субъект, где он будет в безопасном месте».

При этом адвокат Никиты Журавеля Александр Серебренников заявил газете «Коммерсант», что больше не защищает его. На вопрос о том, кто же теперь его адвокат, Серебреников предложил «обратиться в управление СК по Чеченской республике». Он также отказался подтвердить, что на видео, выложенном Кадыровым, Никита Журавель.