На выборах в Черногории побеждают проевропейские центристы. Но сами создать кабинет они не смогут

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кандидат на пост премьер-министра в будущем правительстве Черногории Милойко Спаич выступил с речью в Подгорице после выборов 11 июня 2023 года

24 минуты назад

По оценкам наблюдателей, недавно сформированная центристская группа "Европа сейчас", выступающая за вступление Черногории в Европейский Союз, победила на досрочных парламентских выборах в Черногории. Однако эта сила не сможет сформировать правительство самостоятельно.

Предположительно, движение "Европа сейчас" набрало 26% голосов. Ее главный соперник - коалиция во главе с Демократической партией социалистов бывшего президента Мило Джукановича - получила 23%. Эти результаты получены на основании экзит-поллов и репрезентативных выборок с отдельных избирательных участков.

Государственная избирательная комиссия должна объявить официальные результаты выборов в ближайшие дни.

Ожидалось, что голосование в воскресенье положит конец глубоким политическим разногласиям и многолетней нестабильности, которые мешали вступлению Черногории (ставшей в 2017 году членом НАТО) в Европейский Союз.

Однако, по оценкам аналитиков, политическая нестабильность пока сохранится, так как выборы не выявили явного победителя, и партиям предстоят трудные переговоры о коалиции.

"Завтра будет новый день, - заявил Милойко Спаич, лидер движения "Европа сейчас". - Мы не собираемся быть высокомерными, и мы сядем за стол переговоров с любым, кто разделяет наши ценности. Очевидно, мы сформируем новое проевропейское правительство".

Аналитики считают, что успех формирования нового правительства, по всей видимости, во многом будет зависеть от позиции просербской коалиции "За будущее Черногории", набравшей около 15% голосов.

На 81 место в парламенте претендуют члены 15 избирательных списков, половина из которых состоит из партий, победивших на парламентских выборах в августе 2020 года.

Крупнейшие из них - центристская "Европа сейчас", возглавляемая Спаичем, и оппозиционный блок "Вместе", возглавляемый Демократической партией социалистов.

На момент закрытия избирательных участков явка составила чуть более 56%. Это самый низкий показатель в Черногории с тех пор, как она отделилась от Сербии и стала независимым государством в 2006 году. Аналитики считают, что явка была низкой, потому что многие избиратели устали от частых выборов, которые так и не оказали заметного влияния на политическую жизнь в стране.

В отличие от предыдущих выборов, когда в ходе кампании главным был вопрос о том, куда должна двигаться Черногория – в сторону ЕС или Сербии и России, на нынешних выборах на первый план вышли вопросы экономики и уровня жизни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший президент Мило Джуканович, руководивший страной почти 30 лет, в этот раз не претендует на этот пост

ЕС или Россия?

Прошедшие выборы - первые в Черногории за более чем 30 лет, в которых не участвует Джуканович, почти непрерывно занимавший пост премьер-министра или президента страны с 2001 года. Он проиграл президентские выборы в апреле и отошел на второй план в политической жизни страны.

Демократическая партия социалистов, которую ранее возглавлял Джуканович, после трех десятилетий у власти переживает спад популярности.

При нем страна отделилась от Сербии в 2006 году и вступила в НАТО в 2017-м. Однако на выборах 2020 года альянс партий, выступающих за более тесные связи с Сербией и Россией, выиграл выборы и отстранил от власти Демократическую партию социалистов.

Однако новая правящая коалиция вскоре развалилась. Переговоры о вступлении Черногории, когда-то считавшейся первым кандидатом из балканских стран, в ЕС застопорились. В 2022 году правительству был вынесен вотум недоверия, хотя из-за политической неразберихи оно оставалось у руля еще несколько месяцев.

В течение своего правления Джуканович стремился укрепить черногорскую национальную идентичность и защитить страну от влияния Сербии. Однако около трети населения Черногории, составляющего 620 тыс. человек, считают себя сербами.