«На низком старте страха»: как Ростов-на-Дону и Воронеж переживают мятеж Пригожина

Автор фото, Luca for BBC

Автор, Наталия Зотова, Виктория Сафронова, Ксения Чурманова

Должность, Би-би-си

час назад

В Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» перекрыли улицы. В Воронеже взорвалась нефтебаза, а в области была слышна стрельба. Би-би-си выясняла, как развивалась попытка мятежа ЧВК «Вагнер» и напугала ли она местных жителей.

«До подъезда к центру город был как обычный»

В субботу утром врач Мария (имя изменено) из Ростова как обычно собиралась на работу в клинику, когда позвонил муж: он рано с утра поехал на рыбалку и поэтому уже был в курсе новостей.

ЧВК «Вагнер» появились в Ростове-на-Дону с самого утра.

Муж предупредил Марию, чтобы оставалась дома и не ездила на работу.

«А у меня работа располагается в центре. Буденновский проспект (который сейчас перекрыт — Би-би-си) — я по нему и езжу на работу, и как раз мимо этого военного штаба» (штаба Южного военного округа — Би-би-си), — рассказала Мария. Она передала на работу, что не придет, и узнала, что другие врачи и даже пациенты на месте — все работают как обычно.

А вот ростовчанин Андрей поступил наоборот: узнал новости и сразу поехал на велосипеде в центр.

«Любопытство во мне всегда перевешивало инстинкт самосохранения, поэтому поехал в самую гущу, — признался Андрей Би-би-си. — До подъезда к центру вообще город был как обычный. А ближе к центру уже стали появляться машины с пулеметами, причем УАЗы, пикапы, с виду переделанные гражданские, на некоторых даже номерных пластинок не было, а номера были просто нарисованы белым по черному от руки».

Он увидел вооруженных людей «с полноценной профамуницией, прокачанным оружием». Но при этом на регулярную армию они были не похожи: оборудование, оружие, каски были разными, а кроме белых лент на руках — никаких опознавательных знаков.

В городе перекрыты некоторые улицы, в том числе проспект Буденного — именно там находится штаб Южного военного округа. В связанном с Пригожиным телеграм-канале появилось видео из штаба, где тот в окружении вооруженных людей ведет переговоры c замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым. И обещает «пойти на Москву». С тех пор колонна ЧВК «Вагнер» действительно продвинулась к Москве: на момент написания этого текста они были уже в Липецкой области.

Автор фото, Luca for BBC Подпись к фото, Вагнеровцы не отказывались от общения с жителями города

Первая реакция от региональных властей появилась около 4 утра. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале призвал жителей «без необходимости не выходить из дома», а также отказаться от поездок в центр города. Тогда же комментарии в его канале были закрыты. Ночью жители города оставляли комментарии под его последним постом с просьбой объяснить происходящее.

В городе объявлен план «Крепость», который означает экстренный сбор полиции, а также взятие под повышенный контроль зданий силовых ведомств, считающихся особо важными объектами — управлений МВД, ФСБ, ФСИН.

Судя по всему, план не сработал: видимого сопротивления вагнеровцы в городе не встретили.

К середине дня люди массово начали уезжать из города. На пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону образовались очереди из желающих выехать. Видео, на котором видно скопление нескольких сотен людей на перроне, опубликовал «Коммерсант». Обычно людей на перроне в это время существенно меньше. В то же время правительство области сообщило об остановке продажи билетов на направления, по которым перекрыто движение.

По информации 161.ru, главный городской автовокзал работает в штатном режиме. Однако на сайте главного перевозчика «Донавтовокзал» сообщается об отмене всех автобусных рейсов на 24 июня и остановке продажи билетов.

«Кто-то еду скупает, кто-то деньги в банкоматах»

Врач Мария живет не в центре Ростова, на окраине жизнь почти не изменилась: «По крайней мере у меня на районе все тихо, машины ездят, люди гуляют с детьми, свет, вода есть. Практически наискосок от дома торговый центр строится — все работает, стройка идет. Если бы я новостей не читала, смотрю в окно — как будто ничего не происходит. Внутренне немножко страшно, но мы настолько привыкли к тому, что что-то происходит. Эта грань „паниковать — не паниковать“ сгладилась».

Признаки тревоги Мария заметила только в магазине: «Там легкая паника, у людей тележки загружены туалетной бумагой, тушенкой, вещами первой необходимости. На заправках тоже очереди, даже в канистры бензин наливают. Хотя в местных пабликах пишут, что не паникуйте, дефицита нет».

Ажиотажный спрос на продукты увидели и другие: в супермаркетах появились пустые полки. Некоторые магазины, по сообщению местного телеграм-канала «Тютина», даже стали ограничивать продажу базовых продуктов (муки, сахара, круп) в одни руки.

«Людей меньше на улицах и больше в магазинах: кто-то еду скупает, кто-то деньги в банкоматах, кто-то, наоборот, деньги кладет. Один торговый центр, куда я заходил, был почти полностью пустой, людей так мало, что это несколько впечатлило», — подтвердил Би-би-си ростовчанин Александр (имя изменено).

В остальном, настаивает он, в новостях это все смотрится гораздо жестче, чем на самом деле. Александр гулял сегодня по городу и за полтора часа не увидел никого из военных, разве что полиция проезжала. «Все это в одном месте в городе концентрируется — на Буденновском. Здесь в остальных местах центра ничего особенного не происходит», — объясняет он.

С утра, как обычно, открылись кафе и магазины, вагнеровцы стояли в очереди во «Вкусно — и точка» вместе со всеми. Жители с интересом пошли смотреть на танки на улице и снимать их. А один мужчина играл на баяне прямо на перекрытом проспекте, рядом с военной техникой.

Автор фото, Luca for BBC

«Я на велике спокойно проехал межу военных и танков. Один чувак в кепке с логотипом Карателя (Персонаж Marvel — Би-би-си) вежливо попросил меня сойти с проезжей части. Другой, с гранатометом и привязанной к нему бирюзовой игрушкой, глянул на толпу и спросил: „Ребят, вы домой не хотите?“ Мне кажется, они были сами удивлены реакции народа», — вспоминает Андрей.

Большинство собравшихся одобрительно кивало бойцам, заметил он: «В какой-то момент взрослая пара принесла военным [вагнеровцам] пакет с сигаретами, едой и водой. Народ подходит к ним, общается, селфится». Впрочем, некоторые, наоборот, начали ругать вооруженных людей. В большие конфликты эта ругань не перерастала.

Послушав разговоры, Андрей узнал, что вагнеровцы жалуются на Минобороны, что «зеленых» мобилизованных просто кидают на мясо. «По плану должны быть стрельбы, обучение, но их нет. А по отчетностям проводятся. В общем, [жаловались] на классическую коррупцию и полное наплевательство на людей. Говорят, что сами добровольцами пошли, глядя на то, как военные ведут дела», — рассказал он.

Люди как будто «на низком старте страха», показалось Андрею: «Атмосфера очень странная. Страха от танков на улицах нет, мне кажется, все это воспринимается скорее как какие-то гастроли. Но легкое напряжение висит туманом».

Скоро «вагнера» перестали быть такими доброжелательными. Например, к игравшему на перекрытом проспекте баянисту подошел боец ЧВК «Вагнер» и попросил играть где-нибудь в другом месте. Вооруженные люди отогнали зевак от штаба, а скоро в его стороне люди услышали взрывы и начали убегать.

Чуть позже бойцы ЧВК «Вагнер» стали сооружать блокпосты и минировать улицы города в этих местах.

К вечеру стрельбы в городе стало больше. Пропагандистский телеканал RT показал видеокадры, как боец ЧВК «Вагнер» открыл огонь по входу в здание «Ростелеком» в Ростове-на-Дону.

«Вагнер» на Москву пошел? Пусть идёт, нас-то за что?»

В Воронежской области жители не видят вооруженных людей и танков на улицах. Тем не менее война пришла и туда.

В поселке Верхний Мамон Воронежской области с утра были слышны взрывы. «Паника у людей, в магазинах очереди огромные, гребут все, на заправках тоже очереди», — делится местная жительница в сельской группе во «ВКонтакте».

В паблике поселка Кантемировка жителей предупредили, что «в связи со сложившейся ситуацией запланированные в районе мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, переносятся до особого распоряжения».

«А какая ситуация сложилась?» — недоумевает мужчина в комментариях.

«Вагнер» на Москву пошел», — объясняют ему.

«А мы причём? Ну и пусть идёт, нас-то за что?» — возмущается пользовательница с триколором на аватарке.

Судя по комментариям, жители в растерянности, не понимают, что происходит, и не знают, стоит ли куда-то ехать или оставаться — тем более, что некоторые дороги перекрыты военными, стремящимися не пропустить ЧВК «Вагнер» к Москве.

Взрывы утром слышали и в селе Елизаветовка в 130 километрах от Ростова. В городе Богучар перекрыта дорога в сторону Кантемировки (и границы с Украиной). «Все перекрыто и ничего непонятно, — ответила Би-би-си местная жительница Наталья. — Из города не выпускают». При этом выезжать из города она и не собиралась: «Мы здесь живём. Нам некуда ехать. У нас тут всё пока тихо».

Перекрыта трасса М4 «Дон»: она ведет из Воронежа в сторону Москвы. Это то, что в первую очередь замечают воронежцы: трасса соединяла центр города с зоной с торговыми центрами, по ней же люди ездили на дачи, на речку купаться. Теперь люди, в выходные уехавшие на дачи в том направлении, отрезаны от города. Те же, кто хотел попасть в Ростов, из-за перекрытия попали в огромную пробку. Ночью местные жители писали, что все-таки попасть в город им удавалось окольными путями, через другие направления.

А где бомбоубежища?

В самом Воронеже взорвалась нефтебаза в районе Озерки. Прямо перед взрывом, судя по видео очевидцев, над ней пролетал вертолет. Но как это связано, пока неясно. Черный дым от горящей нефтебазы виден жителям на километры вокруг. «В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — сообщил губернатор Александр Гусев.

В чате воронежского жилого комплекса «Озерки» посыпались сообщения об услышанном взрыве примерно в 12:20 по московскому времени. Сначала его жильцы начали паниковать: «Что за звуки», «Это было сильно», «А вот теперь можно собирать чемодан», — писали они. По словам нескольких участников домового чата, были слышны два взрыва и шум от пролетающего вертолета.

После этого в чате стали интересоваться, где в ЖК находятся укрытия — этой информации, судя по ответам соседей, ни у кого не было. «Во всех домах, но они закрыты», «Интересно… кто их должен открывать», — обменивались сообщениями жильцы. «Театр военных действий», — описал происходящее один из участников чата. «Зашибись. ЖК Озерки предоставлен билет в первый ряд прям», — ответил ему другой.

Губернатор Гусев записал видеообращение к жителям — но, скорее, оно было адресовано тем, кто может присоединиться к «вагнерам». «Любые попытки нарушить конституцию и законы РФ будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие силы не заставят нас усомниться в верности курса, которым идет Россия и наш президент, — сказал губернатор. — Прошу вас не поддаваться на провокации и антинародные призывы. Не сомневаюсь, что жители Воронежской области поддерживают верховного главнокомандующего, органы военного управления и всю российскую армию».

Спустя примерно четыре часа после взрыва проживающий в «Озерках» мужчина сказал Би-би-си, что «все живы и здоровы». «Днем вертолет МО [Минобороны] подорвал нефтебазу, и нам еще снаряд на парковку прилетел, когда они пытались сбить вертолет „вагнеров“, а так-то „вагнера“ проехали уже и все хорошо», — написал он.