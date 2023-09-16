Трампу хотят ограничить возможность комментировать дело о заговоре для отмены итогов выборов

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час назад

Спецпрокурор Джек Смит, ведущий дело о заговоре с целью отменить результаты американских выборов 2020 года, попросил суд ограничить возможность экс-президента США Дональда Трампа публично комментировать расследование.

Если федеральная судья Таня Чуткан одобрит запрос, Трампу будет запрещено делать заявления «относительно личных качеств, показаний или надежности потенциальных свидетелей» и «заявления о любых участниках [дела], свидетелях, адвокатах, сотрудниках суда или потенциальных присяжных, которые носят оскорбительный, провокационный или запугивающий характер».

В заявлении, поданном Смитом на прошлой неделе, говорится, что предлагаемые «узкие и четко определенные» ограничения, необходимы, чтобы предотвратить дезинформацию, угрозы и «нанесение ущерба» делу.

В ходатайстве спецпрокурор не требует накладывать никаких ограничений на цитирование Трампом публичных судебных документов или на возможность экс-президента заявлять о собственной невиновности.

В материалах дела цитируются конкретные заявления и онлайн-сообщения Трампа, а также перечисляются люди, в том числе сама судья Чуткан, которые могли столкнуться с запугиванием после выступлений экс-президента.

В одном из комментариев, на который ссылается прокурор, Трамп назвал ее «мошенницей, переодетой в судью».

В своей соцсети Truth Social Трамп обрушился с критикой на спецпрокурора и тех, кто ведет расследование: «Они сливают информацию, лгут и подают в суд, и они не позволяют мне ГОВОРИТЬ?».

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«Итак, я провожу президентскую кампанию против некомпетентного человека, который использует Министерство юстиции и ФБР, чтобы преследовать своего политического оппонента, и мне не разрешено КОММЕНТИРОВАТЬ?»

Официальное обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года было предъявлено бывшему президенту в начале августа.

В тексте обвинения, переданном в Большое жюри в суде Вашингтона, говорится, что Дональд Трамп твердо вознамерился остаться у власти после выборов 2020 года и «распространял ложь», заявляя, что он их выиграл.

«Эти утверждения были ложными, и обвиняемый знал, что они ложны», — говорится в документе.

Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок в 2024 году, не признал себя виновным.

Экс-президент, которому в настоящее время предъявлены обвинения по четырем различным уголовным делам, лидирует в гонке за президентскую номинацию от Республиканской партии. Помимо заговора, его подозревают в незаконном удержании секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Кроме того, в Джорджии Трампа и еще 18 человек обвиняют в создании организованного преступного сообщества – утверждается, что они пытались отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.