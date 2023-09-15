В Латвии утверждено новое правительство. Без националистов и с либералами

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эвика Силиня выступила в Сейме перед голосованием по новому составу правительства

Автор, Оксана Антоненко, Рига

Должность, Русская служба Би-би-си

52 минуты назад

Латвийский парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Впервые за последние десятилетия в него войдут левые либералы, но там не будет консервативных националистов. Позиция Латвии в отношении войны в Украине не изменится, а подход к легализации однополых отношений поменяется кардинально.

Утверждение нового правительства прошло в латвийском парламенте через месяц после того, как бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил об отставке своего кабинета.

Его место в новом правительстве заняла коллега Кариньша по партии «Новое единство» Эвика Силиня - бывший министр благосостояния и бывший парламентский секретарь МВД (представитель министерства в парламенте). Сам Кариньш возглавит МИД.

В коалицию вошли три партии: «Новое время», «Союз зеленых и крестьян» (СЗК) и «Прогрессивные». Последняя попала в правящую коалицию впервые, она придерживается ярко выраженных либеральных позиций и делает ставку на права человека.

«Впервые в истории страны у Латвии будет левоцентристская коалиция», — заявил депутат «Прогрессивных» Андрис Шуваев.

Левые и либеральные ценности до сих пор либо не были представлены в правящей коалиции, либо сосуществовали там наравне с консервативными националистическими установками.

По этой причине Латвия до сих пор не ратифицировала Стамбульскую конвенцию (о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием) и не легализовала однополое партнерство.

Правительство уже разработало законодательную базу для легализации однополых партнерских отношений, хотя на публичном уровне политики эту тему стараются обходить из-за того, что в латвийском обществе по этому поводу нет единства.

Автор фото, Reuter Подпись к фото, Впервые в истории Латвии в стране будет править левоцентристская коалиция

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Традиционно латвийский политический спектр крайне разнообразен, в парламенте представлены как минимум пять партий, а в коалиции - как минимум три. Это значит, что любое правительство при принятии всех решений будет принимать во внимание ценности и установки абсолютно всех коалиционных партий.

Националисты из «Национального объединения» впервые с 2011 года оказались в оппозиции, что означает высокую вероятность кардинальных перемен в отношении законодательства в сфере прав человека.

Сами националисты во время дебатов о составе нового кабинета заранее обвинили новое правительство в недостаточно активной борьбе за латышский язык, потенциальные уступки в миграционной политике и даже намекнули на работу в интересах России.

«Последуют маленькие и большие предательства Латвии», — сказал с трибуны депутат Нацблока Янис Домбрава.

Глава нового правительства Эвика Силиня, в свою очередь, ясно дала понять, что никаких перемен в отношениях с Россией и Украиной ожидать не стоит.

«Пока наш сосед — агрессор, безопасность останется первым приоритетом латвийского правительства, мы не сдвинемся с курса укрепления нашей обороноспособности», — сказала Силиня в парламенте.

Самая большая проблема новой коалиции - ее неубедительное большинство: в парламенте у нее всего 52 голоса из 100.