«Крабовая ловушка». Что известно о последствиях удара по штабу Черноморского флота в Севастополе?

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

16 минут назад

С момента удара ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе прошли сутки, однако ясной картины последствий удара до сих пор нет. Киев утверждает, что в результате удара по погибли по меньшей мере 9 человек из руководящего состава Черноморского флота России. Москва пока не подтверждает эту информацию, однако и не опровергает.

Украинская сторона заявляет, что в результате атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября погибли по меньшей мере 9 человек из руководящего состава штаба ЧМ РФ. Среди тяжело раненых — высокопоставленные российские генералы, об этом в интервью Украинской службе Голоса Америки (в реестре «иноагентов») сообщил начальник главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов.

При этом он назвал только два имени из числа российских высокопоставленных военных, которые по данным ГУР, получили ранения.

По информации ГУР, в тяжелом состоянии находится командующий группировкой на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. Также, по словам Буданова, начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится в больнице без сознания.

При этом Кирилл Буданов не подтвердил сообщения о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. По его словам, у ГУР пока нет информации о состоянии адмирала.

В ВСУ заявили, что удар по штабу в Севастополе был нанесен в то время, когда в здании проходило совещание руководства Черноморского флота России.

Россия пока не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

В пятницу в российском министерстве обороны сообщали, что жертвой ракетной атаки стал один военнослужащий. Позже заявление изменили: не погиб, пропал без вести.

Также в сообщении российского ведомства говорилось, что было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Больше российские военные ничего не сообщали о последствиях ракетного удара по штабу.

Также к вечеру пятницы российские федеральные каналы перестали упоминать о том, что штаб Черноморского флота России в аннексированном Севастополе пострадал в результате ракетного удара, на это обратило внимание издание «Агентство.Новости» (в реестре «иноагентов»).

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, В результате удара в здании штаба Черноморского флота начался пожар

Украинские военные в телеграм-канале Силы специальных операций называют операцию «Крабовой ловушкой». В сообщении отмечается, что операция была проведена совместно воздушными силами ВСУ и Силами специальных операций.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе был нанесен крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью «Голосу Америки» отказался подтвердить или опровергнуть утверждения об использовании Storm Shadow при проведении операции.

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Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в полдень в пятницу, 22 сентября. Первым об ударе в 13:19 официально сообщил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он писал в своем телеграм-канале, что «по штабу флота враги нанесли ракетный удар», в результате чего возле Севастопольского драматического театра им. Луначарского «упал осколок» (театр находится поблизости).

Обломки от ракетного удара по штабу Черноморского флота оказались разбросаны на сотни метров, к месту происшествия выехало большое количество машин скорой помощи, передавал корреспондент ТАСС. Развожаев подтверждал, что в штабе пожар, и призвал граждан не выходить из зданий и не выезжать в центр города.

Позже ВСУ подтвердили, что около 12:00 по местному времени нанесли удар по российскому штабу.

Удары со стороны ВСУ по объектам в Севастополе стали регулярными. На прошлой неделе было попадание по заводу, где ремонтировали военные корабли. В Севастополе помимо штаба Черноморского флота находятся военные аэродромы и другие военные объекты.

31 июля 2022 года штаб Черноморского флота в Севастополе уже подвергался атаке. Как сообщал тогда Развожаев, во двор штаба флота тогда прилетел беспилотник, по меньшей мере пять сотрудников штаба были ранены.