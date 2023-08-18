«Это безжалостный формализм». Российский суд ликвидировал Сахаровский центр

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

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час назад

Московский городской суд удовлетворил административный иск управления Минюста России о ликвидации Сахаровского центра (в реестре «иноагентов»), созданного в 1996 году. До этого центр выселили из здания, которое ему безвозмездно сдавал город (именно из-за статуса «иноагента»).

Согласно решению суда, региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» будет исключена из государственного реестра юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

В начале этого года Сахаровский центр сообщил о выселении из здания в центре Москвы. Тогда департамент городского имущества Москвы известил центр о прекращении договоров аренды на все помещения (вступивший в силу в декабре обновленный закон об «иноагентах» в числе прочего запрещает оказывать им господдержку). Все помещения Сахаровского центра были в безвозмездной аренде от города.

Теперь Мосгорсуд счел обоснованными претензии Минюста. В его иске говорилось, что во время проверки центра якобы были выявлены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона».

К таковым чиновники отнесли проведение выставки «Андрей Сахаров — человек-эпоха» не только в Москве, но в регионах, где у центра не было отделения. В логике Минюста это нарушает принцип сферы деятельности. Так ведомство трактует статью 14 закона «Об общественных объединениях», которая регламентирует территориальную сферу деятельности российских общественных объединений.

Всего министерство зафиксировало девять таких нарушений, сообщает Business FM. Как было сказано в иске, в 2021 году центр организовал передвижную выставку «Андрей Сахаров — человек -эпоха» в Твери, Йошкар-Оле, Рязани и других городах России. Кроме выставки к 100-летию академика Сахарова были проведены обучающие тренинги в Ханты-Мансийске (2021-2022 годы), еще два занятия Школы общественного защитника прошли не только в Москве, но и Петербурге.

На основании аналогичной претензии в начале года Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.

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Решение российского суда означает, что Сахаровский центр не сможет продолжать свою работу в прежнем формате.

Основанием для проведения внеплановой проверки Сахаровского центра стал запрос депутата Госдумы Андрея Лугового, которого в Британии подозревают в отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Еще одним нарушением московское управление министерства назвало размещение на сайте видео без маркировки «иноагента» (Сахаровский центр в этом реестре еще с 2014 года), за что организацию штрафовал суд. Чиновникам также удалось обнаружить нарушения в учредительных документах центра, передает «Интерфакс».

Представители Сахаровского центра просили отклонить иск Минюста. Они уверены, что не нарушали закон.

Адвокат Марина Агальцова заявила в суде, что ранее Минюст трижды проверял организацию и никаких претензий к ней не предъявил, хотя она осуществляла ту же самую деятельность, что и начиная с 1996 года, пишет Business FM.

«Петр Первый говорил, что закон нужно писать ясно, так как люди имеют особенность пытаться закон обойти, — сказала в суде адвокат. — Минюст за 25 лет существования закона «Об общественных объединениях» статью 14 закона так трактовал, а теперь иначе. Теперь он говорит, что общественным организациям не положено никуда ездить и организовывать там мероприятия».

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Сахаровский центр занимал особняк на берегу Яузы с 1996 года

Агальцова назвала претензии Минюста нелепыми, настаивая, что закон не запрещает общественным организациям вести деятельность в других регионах. «Это безжалостный формализм, который к реальной жизни отношения не имеет», — цитирует ее Business FM.

Сахаровский центр был создан в 1996 году по инициативе жены академика Елены Боннэр, а также его коллег и друзей. Своей миссией центр называет сохранение и развитие наследия Сахарова, формирование исторической памяти о советском тоталитаризме и сопротивлении несвободе, продвижение ценностей свободы, демократии и прав человека.

До выселения из здания на берегу Яузы центр функционировал, как говорится в описании на его сайте, как общественная и просветительская площадка, на которой в разных форматах обсуждались культурные, социальные и общественные проблемы, «остающиеся за пределами информационного мейнстрима».

После январского уведомления властей Москвы о прекращении договоров безвозмездной аренды на все помещения организации центр к 1 марта освободил квартиру 62 в доме на Земляном валу, в которой размещался архив академика Андрея Сахарова.

25 января Мосгорсуд постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу — старейшую в России правозащитную организацию, которая работала с 1970-х годов. Как и в случае с Сахаровским центром, поводом стало то, что представители группы, которая зарегистрирована как региональная организация, участвовали в мероприятиях в других регионах.