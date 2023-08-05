«Сейчас опустились руки». Как в семьях с детьми с инвалидностью переживают мобилизацию отцов

Автор фото, Aleksandr Golubev / Getty Images Подпись к фото, Сейчас у мужчин, воспитывающих детей с инвалидностью, нет возможности получить отсрочку от мобилизации

Автор, Виктория Сафронова

Должность, Би-би-си

час назад

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Введение отсрочки для мужчин, которые воспитывают детей с инвалидностью, обсуждается в России с самого начала мобилизации, но исключения так и не были сделаны. Русская служба Би-би-си рассказывает, с какими проблемами сталкиваются такие семьи после того, как отца отправили в зону боевых действий.

В начале октября 43-летний Андрей Кириленко, бывший военнослужащий из Уфы, получил повестку о мобилизации. Жена Зиля просила его не идти в зону боевых действий, но Андрей принял решение и не хотел его обсуждать.

«Он не такой человек, чтобы прятаться. Сказал, что если пришла повестка, то надо идти», — рассказывает Зиля.

Несколько лет назад Андрей уволился, чтобы заботиться о дочери — 17-летней Виктории, которая родилась с синдромом Дауна. Ее диагнозу сопутствуют заболевания сердца, дефект зрения, деформация стоп. Девушке нужен круглосуточный уход.

В семье решили, что заниматься дочерью будет отец, в то время как мать продолжит работать. Андрей отводил Викторию в специальную коррекционную школу, сопровождал в реабилитационные центры и на дополнительные занятия, наблюдал за ней дома.

После мобилизации Андрея Зиля стала ухаживать за дочерью самостоятельно. При этом она продолжила работать, перейдя на частично удаленный режим. «Грубо говоря, я 24/7 остаюсь привязана к ребенку», — описывает свой режим Зиля.

В семье Кириленко есть еще один ребенок — двенадцатилетняя Лиза. Иногда младшая сестра наблюдает за Викой. «Но она еще маленькая и не может нести ответственности за старшую сестру», — объясняет Зиля.

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Отсутствие отца резко изменило состояние Виктории. Она стала полностью неуправляемой. «Дома она начала выбрасывать вещи, я боюсь оставлять открытыми окна. Когда выйду в магазин, она может уйти — в таких ситуациях я не знаю, где ее искать», — рассказывает Зиля.

В специальной коррекционной школе Вика может внезапно заплакать, закричать или даже нанести себе физические увечья. «Однажды, когда ее спросили, что произошло, она сказала: „Папа больше никогда не вернется“. Я попросила ее никогда не говорить так», — рассказывает Зиля.

Кроме того, у девушки обострились проблемы со здоровьем: возникли высыпания на коже, начали выпадать волосы. Врач объяснила это реакцией на стрессовую ситуацию.

Единственная возможность поддерживать связь с отцом для Вики — редкие переписки в вотсапе. «Я прочитаю ей сообщение от него: „Привет, солнышко“, и она сразу заплачет, — рассказывает Зиля. — Сама она отправляет ему голосовые сообщения, фотографии, сердечки».

Врачебная комиссия психиатрической больницы заключила, что девушка нуждается в круглосуточном уходе и наблюдении со стороны обоих родителей.

Правовая неопределенность для отцов детей с инвалидностью

Спустя неделю после объявления мобилизации родители детей с инвалидностью записали обращение к Владимиру Путину. Они попросили сделать исключение для отцов в своих семьях. «Вы защитник семейных ценностей в нашем государстве, и мы надеемся на ваше личное участие, помощь и заступничество», — говорит одна из участниц группы родителей «Мы рядом».

В ночь с 31 декабря на 1 января муж одной из участниц объединения погиб в зоне боевых действий. Его жена Мария осталась одна с двумя детьми, у одного из которых диагностирован ДЦП.

После этого группа «Мы рядом» отправила письмо на имя министра обороны Сергея Шойгу, сообщало «Агентство социальной информации». Мария писала коллективные письма, «умоляя внести поправки в закон о мобилизации», отмечалось в тексте. Ответа на это письмо, как и на осеннее видеообращение, не последовало.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В России более 12 тысяч мужчин воспитывают детей, рожденных с инвалидностью

Для предоставления отсрочки нужно внести изменения в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (N 31-ФЗ от 26.02.1997)

«Военные и призывные комиссии руководствуются в первую очередь федеральным законом. Если в нем нет отсрочки для семей детей с инвалидами, они примут решение о мобилизации», — отмечает юрист коалиции «Призыв к совести», поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности.

Принять поправки, которые предоставят отсрочку, с начала мобилизации предлагали «Справедливая Россия», ЛДПР и неоднократно — глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ). Однако все предложения об этом были отклонены.

По данным Минтруда, которые представила Нина Останина, сейчас более 3000 мужчин имеют на иждивении ребенка-инвалида. Еще более 12 200 человек воспитывают ребенка, рожденного с инвалидностью.

В октябре Генштаб выпустил директиву об отсрочке от мобилизации для отцов троих и более детей. При этом документ не был официально опубликован — Останина получила его в ответ на депутатский запрос. Законодательно эти рекомендации не были закреплены, документ носит лишь рекомендательный характер.

Сейчас на отсрочку от мобилизации могут претендовать несколько категорий. В их числе — отцы четырех и более детей в возрасте до 16 лет или мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка младше 16. Под исключения также попадают мужчины, если срок беременности жены составляет не менее 22 недель.

Но прежде всего важна готовность людей отстаивать свои права и интересы, отмечает юрист коалиции «Призыв к совести».

«Мы знаем случаи мобилизации отцов троих детей, которые не должны быть призваны, — говорит юрист, — но тем не менее: человека призвали, и он идет безропотно. Никакой закон не поможет, если человек сам не готов отказаться исполнять требования, которые ставят его под угрозу, как и права его детей и семьи».

Сейчас указ об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать. Власти утверждают, что не планируют объявлять о второй волне, но эксперты допускают такую возможность.

Зиля Кириленко пыталась вернуть мужа из зоны боевых действий, обращаясь как в региональные, так и в федеральные органы власти. Она предоставляла пакет документов, в который вошли справка от врачебной комиссии о состоянии Виктории, справка о ее инвалидности, выписка из больничной карты, решение суда о недееспособности ребенка.

Во всех инстанциях Зиле отвечали, что законных оснований для демобилизации ее супруга нет. Андрей возвращался домой в короткий отпуск — все это время Вика не отходила от отца. Зиля заметила, что он стал выглядеть гораздо старше своих лет.