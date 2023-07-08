Тяжелый топливный кризис на Кубе заставляет Гавану вспомнить старую дружбу с Москвой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Острая нехватка топлива на Кубе усугубляется многолетним продовольственным дефицитом, высокой инфляцией и перебоями с электроэнергией

Автор, Уилл Грант

Должность, Корреспондент Би-би-си в Центральной Америке

час назад

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О тесных исторических связях своей родины с далекой Москвой кубинский таксист Хорхе Льоро вспоминает каждый раз, садясь за руль своих темно-синих «Жигулей» еще советского производства.

В годы холодной войны из-за строгого торгового эмбарго со стороны США,основным поставщиком машин на Остров Свободы стал имеено Волжский автозавод. Так что к концу 1980-х по кубинским дорогам разъезжало до 100 тысяч угловатых советских «Жигулей».

Сейчас, когда топливный кризис грозит обрушить экономику страны, кубинские власти вновь решили просить помощи у старого союзника, Москвы.

Поддерживать старушку «Ладу» на ходу всегда было задачей не их легких: запчасти стоят недешево, да их еще поди найди. Но теперь еще и каждая заправка стала проблемой, на решение которой может уйти не один день.

На пике кризиса очереди к заправочным станция растягивались на несколько кварталов.

В конце концов, эту проблему властям страны удалось решить, организовав автовладельцев в группы при помощи мессенджера WhatsApp. Чиновник записышет ваши личные данные – и перезвонит, когда до вас наконец дойдет очередь заправляться.

«Мой номер – 426», – объяснил Хорхе, который отвез нас на заправочную станцию ​​в Гаване и получил на мобильный автоматическое уведомление.

Подпись к фото, В условиях топливного дефицита Хорхе, как и остальным кубинским таксистам, очень непросто продолжать работу

Однако возвращение на заправку было напрасным: топливо закончилось, а цистерна с новым не пришла. «Зачем они нам вообще сказали приезжать, ума не приложу», – жалуется Хорхе.

«Эта система неэффективна и неудобна», – вторит ему другой водитель, Джоэл Эрнандес. Его мнение явно разделяют и другие автовладельцы.

«Заливать полный бак не разрешают, притом что водители могут свой номер и пропустить - или не получить уведомления, когда очередь подошла. Ни организации нормальной, ни инфраструктуры».

За несколько недель топливный кризис довел кубинцев до отчаяния, став лишь очередным звеном в длинном ряду проблем, с которыми им пришлось столкнуться в последнее время: это и продовольственный дефицит, и высокая инфляция, и перебои с электричеством.

В основе экономических проблем страны лежит плохое государственое управление, усугубленное годами американсокго экономического эмбарго, но последней каплей стал крах туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса.

Впрочем, некоторым российским компаниям это предоставило уникальную возможность.

На недавнем торговом форуме в Гаване кубинские власти подписали с российскими компаниями целый ряд соглашений, охватывающих все отрасли экономики - от туризма и сельского хозяйства до энергетики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим водителям приходится ждать несколько дней, чтобы заехать на заправочные станции, и они сталкиваются с ограничениями на количество топлива, которое могут купить

В числе заключенных договоренностей - соглашение о предоставлении скидок российским турфирмам, которые пытаются дать второе дыхание изрядно обветшавшей туристической инфраструктуре острова. В том числе и депрессивного морского курорта Тарара.

Кроме того, страны договорились совместно провести капитальный ремонт морально устаревшего сахарного завода в провинции Санкти-Спиритус, а также вместе вложиться в производство рома и стали.

Впрочем, куда больший интерес у Хорхе и других кубинских водителей вызывает соглашение о ежедневной поставке из России порядка 30 тыс. баррелей нефти.

Это должно помочь компенсировать дефицит на внутреннем рынке, после того как в 2020 году богатая нефтью и социалистически близкая Венесуэла урезала поставки сырой нефти на Кубу с 80 тыс. баррелей в день примерно до 55 тыс.

Государственные СМИ Кубы называют это свидетельством прочных связей между двумя странами. Однако ведущий независимый экономист острова Омар Эверлени опасается, что налаживание более тесных отношений с Москвой может стать лишь краткосрочным решением .

«Когда вы тушите пожары сразу на нескольких фронтах, приятно, что Россия приходит на помощь, чтобы стабилизировать ситуацию. Но в среднесрочной перспективе проблема не решается», – объясняет он.

Российские фирмы будут рассчитывать на своевременную и полную оплату за предоставленные услуги, в которых так остро нуждается Куба, добавляет экономист.

«Это уже не советские компании, дающие кредиты из бюджета. Это частные российские фирмы, которые будут требовать, чтобы их инвестиции окупались».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новые сделки с Россией надеются вернуть к жизни туристический сектор Кубы после того, как он сильно пострадал от пандемии.

«Будет ли это связано с дальнейшими жертвами для кубинских семей, потому что нам придется возвращать эти кредиты, или однажды появится еще одна фигура Путина, которая простит долг?», – говорит он, имея в виду решение президента России, принятое в 2014 году. Путин простил около 32 млрд долларов долга Кубы.

Конечно, новые экономические связи приходятся на особенно сложный момент.

После того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Куба стала одним из немногих активных сторонников Москвы в Латинской Америке, что Кремль явно оценил.

Во время недавнего визита кубинской делегации высокого уровня в Москву государственные СМИ цитировали слова министра обороны России Сергея Шойгу: «Без сомнения, Куба была и остается самым важным союзником России в регионе».

Может быть и так, но экономист Омар Эверлени говорит, что Куба не может повторить ошибку, когда единственный благодетель вытащил остров из экономического болота.

«Это произошло сначала с Испанией, затем с США, затем с Советским Союзом, затем с Венесуэлой. Нельзя зависеть от одного рынка», — говорит он.

«Я думаю, что Кубе необходимо разработать собственную производственную стратегию, в которой малый и средний частный бизнес – кубинский бизнес – должен играть ключевую роль».

В конце изнурительного дня возле заправочной станции Хорхе Льоро наконец смог заправить свою «Ладу».