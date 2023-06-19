В Атлантическом океане пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику"

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33 минуты назад

В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Начата спасательная операция.

Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку.

Пока неясно, находились ли на борту пропавшей подводной лодки люди.

Для погружения туристов к затонувшему "Титанику" обычно используются небольшие подлодки.

"Титаник" находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в районе неподалеку от побережья канадского Ньюфаундленда.

Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают ученые.