В Атлантическом океане пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику"
В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Начата спасательная операция.
Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку.
Пока неясно, находились ли на борту пропавшей подводной лодки люди.
Для погружения туристов к затонувшему "Титанику" обычно используются небольшие подлодки.
"Титаник" находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в районе неподалеку от побережья канадского Ньюфаундленда.
Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают ученые.
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