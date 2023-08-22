Япония собирается сливать воду с АЭС «Фукусима» в океан. Соседи недовольны

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Отработанную воду хранят в огромных резервуарах, место в которых закончилось

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час назад

Япония заявила, что в четверг начнется сброс очищенной радиоактивной воды с разрушенной АЭС «Фукусима». Более миллиона тонн сточных вод будет сброшено в Тихий океан. Это решение, одобренное в июле наблюдательным органом ООН по атомной энергии, вызвало резкую критику со стороны соседей Японии.

Япония настаивает на том, что постепенный сброс воды безопасен, и агентство ООН по атомной энергии поддерживает это мнение.

«Сброс должен состояться 24 августа, если этому не помешают погодные и морские условия», – заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида после встречи министров в Токио.

Атомная станция «Фукусима-Дайичи» была выведена из строя в результате мощного землетрясения и цунами, унесших жизни около 18 тысяч человек в марте 2011 года.

Цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9.0, затопило три реактора АЭС «Фукусима-1». Это событие считается самой страшной ядерной катастрофой в мире со времен Чернобыля.

В целом система безопасности АЭС сработала по плану. Но частичное разрушение системы охлаждения и сбой в подаче электроэнергии привели к необратимым процессам на трех самых старых реакторах, введенных в эксплуатацию в 1970-1974 годах.

С тех пор компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Company (TEPCO) собрала в коллекторы 1,34 млн тонн воды, использовавшейся для аварийного охлаждения этих реакторов, а также грунтовых вод и дождевой воды, просочившейся внутрь. Ежедневно в коллекторы попадает около 100 тысяч литров воды.

Собранная вода, которой можно было бы наполнить почти 540 олимпийских бассейнов, хранится в тысяче стальных контейнеров на площадке у побережья, и, по словам властей, там не осталось места.

В 2021 году после многолетних обсуждений японские власти решили сбрасывать воду из резервуаров в море после очистки.

Японское правительство примет «соответствующие меры, включая немедленное прекращение сброса», если в воде будут обнаружены необычно высокие концентрации радиоактивных материалов, говорится заявлении миссии Японии при МАГАТЭ.

Оператор станции TEPCO утверждает, что специальная система фильтрации удалила все радиоактивные элементы, включая цезий и стронций. Однако тритий — радиоактивный изотоп водорода, — остался неотфильтрованным.

В TEPCO заявили, что разбавили загрязненную воду для снижения уровня радиоактивности до безопасных 1 500 беккерелей на литр — это значительно ниже национального стандарта в 60 000 Бк/л.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Решение о сбросе воды в океан вызвало протесты и в самой Японии

Многие ученые также поддержали этот план. «Сброшенная вода будет каплей в океане, как по объему, так и по радиоактивности. Нет никаких доказательств того, что эти крайне низкие уровни радиоизотопов окажут вредное воздействие на здоровье», — заявил эксперт по молекулярной патологии Джерри Томас, консультировавший МАГАТЭ по ситуации на «Фукусиме».

Тони Хукер, эксперт по ядерной энергии из Университета Аделаиды, заявил, что уровень трития значительно ниже установленного Всемирной организацией здравоохранения предела для питьевой воды в 10 000 Бк/л.

«Тритий регулярно выбрасывается с атомных электростанций в водотоки по всему миру, — сказал Хукер агентству AFP. — В течение нескольких десятилетий не найдено никаких доказательств его пагубного воздействия на окружающую среду или здоровье».

Тритий считается относительно безвредным, поскольку его излучение недостаточно энергично, чтобы проникать через кожу человека. Однако при попадании в организм в достаточных количествах (которые, правда, заметно выше, чем содержание трития в очищенной воде), он может повышать риск развития рака, о чем говорилось в 2014 году в статье в журнале Scientific American.

Международное агентство по атомной энергии, осуществляющее надзор за атомной энергетикой, заявило, что выброс соответствует международным стандартам и «не нанесет никакого вреда окружающей среде».

Теперь эту воду будут сливать в океан у северо-восточного побережья Японии в объемах до 500 тысяч литров в день.

Возражения и протесты

Автор фото, EPA Подпись к фото, На митинге у резиденции премьер-министра Японии в Токио во вторник протестующие требовали отменить сброс воды

Экологическая группа Greenpeace заявила, что процесс фильтрации несовершенен, и в ближайшие десятилетия в море будет выброшено огромное количество радиоактивных веществ.

Во вторник Greenpeace заявил, что японцы недооценили радиологические риски и проигнорировали биологическое воздействие трития, углерода-14, стронция-90 и йода-129, которые будут выбрасываться вместе с водой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство жителей Южной Кореи (согласно недавнему опросу, около 80%) беспокоят возможные последствия сброса воды. Акции протеста продолжаются не первую неделю

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В соседних странах новость о сбросе воды также встретили без особого удовольствия. Многие жители Южной Кореи встревожены, устраивают демонстрации и даже запасаются морской солью, опасаясь ее загрязнения.

Однако правительство президента Юн Сук Ёля не высказало официальных возражений против планов Японии.

Сеул, который стремится к укреплению отношений с Японией, во вторник заявил, что «уважает» выводы МАГАТЭ.

Однако такой подход вызвал возмущение южнокорейской общественности. Согласно недавнему опросу, 80% корейцев обеспокоены выбросом воды.

Китай обвинил Японию в том, что она обращается с океаном как с канализацией, запретив еще до выброса импорт продуктов питания из 10 японских префектур и введя строгий радиационный контроль.

Гонконг — важный рынок для экспорта японских морепродуктов, — также пригрозил ввести ограничения, что вызвало беспокойство и в японской рыболовной отрасли.

Джеймс Брейди из консалтинговой компании Teneo, специализирующейся на оценке рисков, отметил, что, хотя опасения Китая по поводу безопасности могут быть искренними, в его жесткой реакции явно прослеживается геополитика и экономическое соперничество.

«Многогранность проблемы сброса сточных вод „Фукусимы“ делает ее весьма полезной для Пекина, — сказал Брейди в интервью AFP. — Пекин может оказать определенное экономическое давление на торговлю, усугубить внутриполитические противоречия в Японии по этому вопросу и даже потенциально оказать влияние на улучшение дипломатических отношений между Сеулом и Токио».