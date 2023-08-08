Новый учебник истории для старшеклассников. Что в нем переписали и как это повлияет на образование в России

Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Автор, Наталия Зотова

Должность, Би-би-си

час назад

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Уже в сентябре российские старшеклассники начнут изучать историю по новому учебнику, в котором раздел про поздний советский период был кардинально переписан. Также в учебнике будет глава про «специальную военную операцию». Его авторами выступили помощник президента Путина Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Член профсоюза «Учитель» заявил Би-би-си, что «современные события не должны изучаться на уроке истории».

Презентовали учебник Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов.

Мединский рассказал, что в учебнике оказался «кардинально переписанный» раздел про историю России 1970-х, 80-х, 90-х и 2000 годов. Он признал, что в новом пособии «значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях». По его мнению, такой учебник «легче читать», чем большинство ранее существовавших линеек.

Так, шестидесятые годы в учебнике называются «революцией благосостояния». «Достигнутый в городах уровень бытового комфорта все равно отличался от жизни „простых людей“ в развитых странах Запада, вернее, от того образа, который создавался иностранным кино и рекламными журналами», — пишут авторы, не объясняя, что за рекламные журналы о жизни на Западе читали советские люди.

Михаил Горбачев представлен в учебнике как некомпетентный руководитель, который виноват в распаде Советского союза, «величайшей геополитической катастрофы XX века (эта известная цитата Путина в учебнике тоже есть). Авторы пишут, что Горбачев «плохо ориентировался в проблемах промышленности, армии, ВПК, слабо разбирался в вопросах внешней политики». В качестве его недостатков также указано, что «он никогда не работал на производстве: не руководил стройкой, не был директором крупного завода. Не было у него и опыта министерской работы» (цитаты по «Российской газете»).

Уделено внимание в учебнике и таким темам как взаимоотношения России и Запада, Украина и СВО (так российские власти называют войну в Украине).

«Из Украины усиленно лепили «анти-Россию»: что говорится в учебнике

В учебнике утверждается, что «идеей фикс Запада стала дестабилизация обстановки внутри России. Затем, по хронологии авторов, в Украине расцвел «украинский неонацизм». Революция на Майдане 2014 года называется «военным переворотом» и «кровавым мятежом»: так об этих событиях годами говорит российская пропаганда.

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«На роль главного тарана против России США и НАТО стали готовить Украину, — написано в учебнике. — Из Украины усиленно лепили „анти-Россию».

Недружелюбие Запада, по мнению авторов, выражалось в расширении НАТО на Восток: в пример они приводят вступление «исторически нейтральной» Финляндии в НАТО в 2023 году. И умалчивают, что Финляндия не собиралась в альянс, пока Россия не развязала захватническую войну в Украине.

«Жителей Донбасса назвали «террористами» за то, что они хотели остаться русскими», — написано в учебнике.

Чем ближе к современности, тем сильнее язык учебника становится похож на публицистический, как будто авторы пишут не учебное пособие, а авторскую колонку.

Например, там есть такой манипулятивный пассаж, где старшеклассников, по сути, пугают ядерной войной: «Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму и на Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить».

«Специальная военная операция» занимает в учебнике буквально один короткий абзац, большая часть которого состоит из цитаты Путина о том, что Россия не начинала боевых действий, а, наоборот, стремится их закончить.

А сразу после этого начинаются иллюстрации успешной жизни России: на страницах учебника размещены фотографии школы «Сириус», небоскреба «Лахта-центр» в Петербурге, офиса Сбербанка в Москве-Сити и «Яндекса» (на фоне войны и санкций компания вынуждена разделяться на две части). Учебник переходит к призывам в духе агит-плаката: «После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия — воистину страна возможностей».

О самой войне говорится совсем мало: вскользь упоминается «частичная» мобилизация и «новые регионы», то есть оккупированные территории. Зато находится место для фразы «США полны решимости воевать до последнего украинца» и для рассказов о символике СС, которая якобы популярна в ВСУ. Главка «Россия — страна героев» посвящена подвигам военных на поле боя.

Есть в учебнике и откровенные ошибки: например, там написано, что закон об иноагентах был принят в России только в 2022 году — на самом деле впервые эти поправки были приняты еще в 2012 году. Признание агентами неугодных власти НКО началось не сразу — например, правозащитный центр «Мемориал» признали иноагентом в 2014 году.

Мединский: борец против антироссийских мифов с фальшивой диссертацией

Это не первая попытка Владимира Мединского написать идеологически правильную историю России. Еще в конце нулевых, до поста министра культуры, Мединский написал трехтомник «Мифы о России»: он развенчивал мифы о пьянстве, лени русских, России как «тюрьме народов». Впрочем, книги критиковали за непрофессионализм, реваншизм и за то, что вместо нелестных мифов о России Мединский просто насаждает другие, приятные.

Ученая степерь Мединского — доктора исторических наук — также ставится под сомнение. В 2016 году три историка подали заявление о лишении тогдашнего министра культуры ученой степени. «Диссернет» нашел в его докторской диссертации заимствования фрагментов текста из научных работ других авторов. А защиты диссертации как будто вообще не было: по крайней мере, указанные в автореферате оппоненты признали, что не присутствовали на защите.

Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Несмотря на это, в 2021 году, Мединский снова занялся борьбой с фальсификацией истории: уже на государственном посту. Тогда Путин назначил его председателем новой межведомственной комиссии по историческому просвещению, а в ее задачи входило, в частности, «предупреждение попыток фальсификации исторических фактов». Тогда же под его редакцией была выпущена линейка учебников истории. В них специалисты тоже видели однобокость и навязывание «правильной» точки зрения, особенно про годы Путина у власти.

Его новый учебник еще и безальтернативный. С сентября 2023 года школы переходят на единые программы обучения по гуманитарным предметам, таким как история, литература, обществознание. К единой программе полагается единый учебник: и хотя учителей никто не обязывает не отступать от учебника ни на шаг, скорее всего, большинство российских школьников будут узнавать историю именно по нему.

«Это не история, а политинформация»

«Было бы странно, если бы в сегодняшней России учебник не выполнял пропагандистских функций, тем более в руках такого человека, как Мединский, который не историк, а дилетант-пропагандист, и пишет он листовки на исторические темы, — сказал Би-би-си профессор Шеффилдского университета, историк Евгений Добренко. — Надо просто понять, что это не история, а политинформация, которую вводят в учебник истории, потому что другого места не нашли».

Тот же набор пропагандистских штампов можно услышать по государственному ТВ у Соловьева или Скабеевой, и даже в речах самого Путина, подчеркивает эксперт: ничего нового в них нет.

Другой вопрос, насколько эта пропаганда в учебнике эффективна, продолжает он. «Этот режим чисто бюрократический, он решает проблемы как бюрократ. Нужно формировать патриотизм у молодежи? Надо учебники переписать. А действуют они или нет — это другой вопрос».

Добренко считает, что влияние учебников на детей не такое уж серьезное. «Огромное количество здравомыслящих людей учились по советским учебникам истории — и при этом понимали, что это полный мусор. С другой стороны, в эпоху перестройки было столько всего написано про сталинизм, столько правды, столько антисталински заряженной информации. И что, поменяло это мнение людей? Нет, как Сталин был популярен 30 лет назад, так и сейчас популярен».

Учитель истории, член профсоюза «Учитель» Александр Кондрашев считает, что преподавание все равно будет зависеть от конкретного учителя. Проверить, что происходит в каждом классе, власти все равно не могут — где-то сильные предметники будут учить детей вообще не по учебнику, говорит он в беседе с Би-би-си.

Впрочем, если учитель слабый, возможно, глава про «СВО» все равно окажется не пройденной: на нее просто не хватит времени. «Уроков всегда меньше, чем-то, на что рассчитана программа. То, что в конце учебник истории, часто вообще толком не изучается», — говорит учитель.

То, что написано в этой последней главе, вообще не относится к его предмету, настаивает Кондрашев. «Современные события не должны изучаться на уроке истории. И [о смысле исторических событий] должна быть допустима дискуссия — это записано в государственном стандарте образования. А нынешние законы не позволяют вести дискуссии об СВО», — объяснил он.

Интересно, что новый учебник противоречит тому тренду, который Кондрашев замечал в последние годы: «Раньше учебники, наоборот, редактировали в пользу отказа от суждения. Оттуда вымарывали политические проблемы. Давался просто список имен, событий — без анализа смысла этих событий».