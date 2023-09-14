Суд в Ростове-на-Дону приговорил криминального авторитета Аслана Гагиева к пожизненному заключению

Подпись к фото, Аслан Гагиев в суде, октябрь 2021 года

14 сентября 2023, 11:37 GMT Обновлено час назад

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил криминального авторитета, главаря преступной группировки Аслана Гагиева (Джако) к пожизненному заключению.

Гагиева признали виновным в организации преступного сообщества, создании вооруженной банды, убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Аслана Гагиева считают лидером одной из самых опасных преступных группировок России. По версии следствия, ее участники могли быть причастны к более чем 60 убийствам.

Деятельность банды началась около 2004 года. Расследованы 49 эпизодов тяжких преступлений, совершенных в Москве, Московской области и Северной Осетии. Как писали СМИ, в законченном уголовном деле — три тысячи томов.

В Москве предполагаемыми жертвами банды стали владелец Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев и члены его семьи, хозяин банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.

СМИ, публиковавшие расследования о «банде Гагиева», отмечали, что в группировке было много представителей правоохранительных органов.

Гагиев был объявлен в международный розыск в 2014 году. Его задержали в Австрии в 2015-м, после чего началась длительная процедура экстрадиции. В 2018 году Аслана Гагиева выдали России.

«Я хочу сознаться, но мне не дают этого сделать»

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В ходе судебного процесса Гагиев заявлял, что готов свидетельствовать против самого себя, если следствие выйдет на конкретных заказчиков. При этом он утверждал, что следствие, судя по всему, не интересовали заказчики преступлений.

«Я хочу сознаться, но мне не дают этого сделать. Я даже не прошу снисхождения какого-то, я не чёрт вчерашний, не проходимец, я человек. Постоянно пишу ходатайства — расследуйте дела объективно, поменяйте следственную группу. Назовите причины преступлений. Но никому этого не надо», — говорил он в самом начале процесса в октябре 2021 года.

При этом в разговоре с журналистами Гагиев говорил, что в результате недобросовестного расследования на скамье подсудимых могли оказаться невиновные люди.

В частности, в беседе с корреспондентом Би-би-си он назвал таковой бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую обвинили в том, что она якобы заказала банде Гагиева убийство бывшего мужа своей сестры — следователя Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СКР Александра Леонова.

Как утверждал Аслан Гагиев, на скамье подсудимых Швецова могла оказаться из-за разборок между силовыми ведомствами. В феврале 2022 года Швецова была приговорена к 12 годам колонии.

Автор фото, Irina Guryeva/ TASS Подпись к фото, Аслан Гагиев перед оглашением приговора

Жертвы «банды Гагиева»

Как считает следствие, группа киллеров, которой руководил Гагиев, стоит за убийствами десятков чиновников, силовиков и предпринимателей в Северной Осетии и Москве.

Когда банда только начала действовать в Северной Осетии, серьезной проблемой было похищение людей. Банда Гагиева активно занялась освобождением похищенных, но в то же время члены группировки убивали самих похитителей.

В 2008 году Северная Осетия была потрясена целой серией убийств и покушений на высокопоставленных чиновников. Так, в начале года было совершено покушение на руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева, которому удалось выжить. В марте в центре Владикавказа был открыт огонь по автомобилю начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД региона Марка Мецаева.

В октябре был убит руководитель отдела уголовного розыска МВД республики Виталий Чельдиев вместе с его 20-летним сыном Зауром. В ноябре у ворот собственного дома был убит мэр Владикавказа Виталий Караев, а в декабре был застрелен вице-премьер и бывший мэр Владикавказа Казбек Пагиев.

«Московский Комсомолец» со ссылкой на источники писал, что Гагиев — неплохой психолог и смог создать некую параллельную реальность, в которой существовали члены группы. По данным газеты, многие из них верили, что являются секретными сотрудниками ФСБ и выполняют секретные задания, то есть служат на благо родины.

Приговоры, подобные гагиевскому, выносятся российскими судами нечасто. Например, в конце декабря прошлого года суд приговорил к пожизненному заключению 19-летнего Тимура Бекмансурова, который осенью 2021 года устроил стрельбу в пермском университете. Жертвами того нападения стали шесть человек, еще более 40 получили ранения.

В мае этого года Мосгорсуд назначил пожизненное лишение свободы бывшему сотруднику МВД Виталию Бережному, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени в 2021 году.