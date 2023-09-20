Скандал с поцелуем: игроки сборной Испании согласились прекратить бойкот

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Франкос отвечает на вопросы журналистов после достижения соглашения о прекращении бойкота

час назад

Госсекретарь Испании по спорту Виктор Франкос заявил, что большая часть сборной страны по футболу согласилась прекратить бойкот, объявленный из-за ситуации, сложившейся вокруг теперь уже бывшего президента футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса.

Соглашение было достигнуто в среду после более чем семичасовой встречи, которая продолжалась почти всю ночь.

По словам Франкоса, Федерация футбола Испании (RFEF) взяла на себя обязательства обеспечить «незамедлительные и серьезные перемены».

Соглашение было достигнуто меньше чем через день после того, как правительство страны заявило, что готово вмешаться в разрешение спора, поскольку Федерация ставит Испанию в «дурацкое» положение.

Двое из 23 игроков, включенных в состав на игр Лиги наций в этом месяце, Мапи Леон и Патри Гихарро, команду покинули.

Конфликт начался после того, как Рубиалес поцеловал в губы нападающую Дженни Эрмосо после победы Испании над Англией в финале чемпионата мира со счетом 1:0.

После нескольких недель споров и протестов, Рубиалес был вынужден подать в отставку. Сейчас ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии, которые он, появившись в суде в минувшую пятницу, отрицал.

При этом суд запретил ему приближаться к Дженни Эрмосо ближе 200 метров.

Кроме того, уволен был и тренер сборной Хорхе Вильду, тренерские методы которого футболисткам не нравились.

Вместо него тренером сборной стала первая в истории испанского футбола женщина, в прошлом тоже футболистка, Монсеррат «Монтсе» Томе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Футболистки испанской сборной прибыли на матч Лиги наций. В центре - новый тренер, Монтсе Томе

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Но команда этим не удовлетворилась и дала понять, что не будет представлять свою страну до тех пор, пока RFEF не проведет значимые структурные изменения.

Испания должна сыграть со Швецией в пятницу и со Швейцарией – в будущий вторник.

Виктор Франкос отметил, что это хорошая новость, потому что следующие две игры команда гарантированно проведет.

Он также добавил, что между игроками, RFEF и правительственным Департаментом спорта будет создана совместная комиссия, которая будет следить за выполнением соглашений.

Она сосредоточится на внедрении политики «равенства, достижений в области равной оплаты труда и улучшении инфраструктуры женского спорта».

Позже RFEF подтвердила, что мужская и женская сборные Испании объединятся под единым логотипом и брендом, известным как Seleccion Espanola de Futbol, что переводится как «сборная Испании по футболу».

«Помимо этого символического шага, мы хотим, чтобы он также подразумевал изменение концепции и признание того, что футбол — это спорт, которым занимаются все, кем бы они ни были, — заявил президент управляющей комиссии RFEF Педро Роча. — Мы считаем, что признание равенства двух команд позволит нам перейти к более эгалитарной концепции футбола».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дженни Хермосо стала героиней после победы на ЧМ, однако новый тренер ее в команду на ближайшие матчи не включила

Дженни Эрмосо не была включена в состав команды на ближайших играх, для того, чтобы, как сказала в понедельник Томе, защитить ее.

«Защитить меня от чего? И от кого?» - написала Эрмосо на своей странице в X во вторник.

«Мы неделями, месяцами искали ту защиту, которую не смогли найти от самой RFEF. Те же самые люди, которые просят нас о доверии, опубликовали список вызванных игроков, которые просили, чтобы их НЕ вызывали», - добавила она.

Ранее она опубликовала там же сообщение, в котором заявила, что все слова Рубиалеса о том, что поцелуй, якобы, произошел по обоюдному согласию, является ложью.