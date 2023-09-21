Алиев извинился за гибель российских военных в Карабахе. Среди погибших — замкомандующего миротворческого контингента

Автор фото, Reuters

21 сентября 2023

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил Кремль. Алиев поговорил по телефону с Путиным. Среди погибших — замкомандующего миротворческого контингента, командированный с Северного флота и отвечавший за политподготовку.

О гибели российских миротворцев в Карабахе накануне сообщило Минобороны России, не уточнив число погибших. Это произошло уже после того, как Степанакерт объявил о разоружении на азербайджанских условиях.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия», — говорилось в сообщении.

Генпрокуратура Азербайджана вечером в четверг официально объявила о гибели шести российских миротворцев. Пятерых, согласно сообщению, застрелили азербайджанские военные, приняв их автомобиль за принадлежащий «незаконным армянским вооруженным формированиям», еще один миротворец, по версии Баку, погиб при обстреле со стороны карабахских военных.

Это первые боевые потери миротворческого контингента, который находится в Нагорном Карабахе с ноября 2020 на основании заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России по результатам Второй карабахской войны.

Алиев принес Путину извинения, а также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев, утверждает Кремль. Пресс-служба азербайджанского президента чуть позже опубликовало заявление с аналогичными формулировками.

Президент Азербайджана, согласно заявлениям Москвы и Баку, заявил, что будет проведено «самое тщательное расследование произошедшего». Из сообщений российских СМИ следует, что расследование уже дало первые результаты.

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Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого подозреваются в обстреле миротворцев, отстранен от должности, а подозреваемые по делу о гибели российских военных задержаны. Об этом синхронно сообщили три крупнейших российских информационных агентства — ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс». Они ссылаются на анонимный источник в «российском силовом ведомстве».

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — цитирует анонимное заявление ТАСС. Официального подтверждения этой информации нет.

Минобороны России, сообщая накануне о гибели миротворцев в Карабахе, не уточняло не только их имена, но даже число погибших. Эту информацию начали публиковать журналисты.

В числе погибших военных был замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Иван Ковган, пишет, в частности, издание «СеверПост.ru».

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщает на своем сайте, что 52-летний Ковган был откомандирован в Карабах два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента и «находился в расстрелянной машине».

Тем временем встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Карабаха прошла, как и было анонсировано накануне, в четверг в азербайджанском городе Евлах. О ее результатах пока почти ничего неизвестно.