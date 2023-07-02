Беспорядки во Франции продолжились после похорон подростка: сотни задержанных

Автор фото, Reuters

34 минуты назад

Сотни человек задержаны во Франции в ночь на воскресенье в ходе беспорядков, вспыхнувших после гибели 17-летнего подростка. По данным МВД страны, в пятую ночь беспорядков после похорон погибшего подростка — 17-летнего Наэля М. — полицейские задержали более 700 человек.

Для поддержания общественного порядка в стране задействованы дополнительно около 45 000 полицейских. Семь тысяч из них охраняют общественный порядок в Париже и в пригороде французской столицы.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, присутствие большого числа полицейских на улицах городов помогло сдержать рост беспорядков и насилия.

Однако несмотря на задержания и усиленную охрану общественного порядка, волнения во многих регионах не стихают. Масштабные беспорядки, как и в предыдущую ночь, охватили Лион, Гренобль и Марсель.

Участники беспорядков вторглись в дом главы администрации парижского пригорода Л’Ай-ле-Роз Винсента Жанбрюна, а затем подожгли здание. В это время в доме спали его жена и дети пяти и семи лет. Самого мэра Л’Ай-ле-Роз в доме не было, он уже несколько ночей подряд проводит в здании администрации из-за продолжающихся беспорядков.

Позже Винсент Жанбрюн рассказал в Твиттере, что его супруга и дети получили травмы, когда пытались покинуть горящий дом.

В Марселе произошли столкновения участников беспорядков с полицией, для разгона собравшихся полиции пришлось применить слезоточивый газ.

За время беспорядков ранения получили 45 полицейских. Участники волнений повредили 577 автомобилей, подожгли более 70 зданий, сообщает МВД Франции.

В целом по стране наметился небольшой спад протестной активности, отмечают в МВД Франции.

Автор фото, Reuters

Что произошло

Тем временем прокуратура устанавливает обстоятельства гибели подростка и детали, предшествовавшие этой трагедии.

Полицейскому, стрелявшему в подростка, предъявлены обвинения в убийстве, он находится под стражей.

Прокуратура заявила, что на основе данных камер наружного наблюдения и того, что сказали свидетели, подросток, находившийся за рулем арендованного Mercedes, проигнорировал требование полиции остановиться до того, как был настигнут и остановлен полицейскими на мотоциклах.

Прокурор города Нантер (пригород Парижа), где произошел инцидент, рассказал журналистам, что в минувший вторник, около 8:00 полицейские заметили автомобиль с польскими номерами, который ехал с превышением скорости по линии, выделенной для общественного транспорта.

Полицейские включили сигнал сирены и догнали нарушителей на светофоре, потребовав, чтобы те остановились. Однако Mercedes не остановился и продолжил движение на красный свет.

Через 16 минут погони полицейские нагнали нарушителей, остановившихся из-за пробки на дороге. После чего полицейские направились к машине. По словам полицейских, они направили оружие на подростка, чтобы он не осмелился поехать дальше. Они потребовали, чтобы водитель выключил зажигание, однако машина снова поехала. В этот момент раздался выстрел, подросток, находившийся за рулем, получил смертельное ранение.

Машина на какой-то момент ускорилась и врезалась в дорожное заграждение. Из трех подростков, находившихся в машине, один был задержан, еще один скрылся от полиции.

В соцсетях был опубликован пост от имени одного из пассажиров (Би-би-си не может подтвердить подлинность аккаунта, французские СМИ утверждают, что аккаунт верифицирован).

Автор, который называет себя пассажиром, пишет, что полицейские, когда нагнали автомобиль, несколько раз ударили прикладом оружия подростка, находившегося за рулем, из-за чего он отпустил педаль тормоза.

По предварительным данным, несовершеннолетний Наэль М., потомок иммигрантов из Алжира, во вторник утром был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что подросток пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.

Из-за смерти Наэля в обществе вновь зазвучали жалобы на брутальные методы французской полиции и обвинения ее в систематическом расизме.

Подобные беспокойства о работе французских правоохранительных сил разделяют и международные правозащитные организации.