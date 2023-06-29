«Кто за это все ответит, мы не знаем». Как жители Воронежской области пережили военный мятеж Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Автор фото, Yevgeni Sudakov/TASS

Автор, Екатерина Седлярова

Должность, Русская служба Би-би-си

29 июня 2023

В субботу 24 июня Воронежская область оказалась в эпицентре событий во время мятежа ЧВК «Вагнер», военные колонны которой двигались из Ростова-на-Дону в Москву. Воронежская область пострадала больше всего: сгоревшая нефтебаза, десятки разрушенных сельских домов, подорванных автомобилей и пострадавших мирных жителей, сбиты не менее шести вертолетов и один самолет. По сообщениям телеграм-каналов, между наемниками и российской армией велись бои. Российские власти и Минобороны официально это не подтверждают, о потерях не заявляют, на мятежников дела не возбуждены. Воронежцы рассказали Би-би-си, как они пережили этот день.

В субботу утром никто из семьи Оксаны не предполагал, чем закончится вечер. День начался со звонка учительницы английского, которая попросила Оксану не привозить сына на занятия в поселок Анну из-за того, что «началось какое-то движение вот этого Вагнера», но она не придала этому значения.

«Думаю, какую-то ерунду вообще сказали. Включили телевизор и стали слушать обращение президента [Владимира Путина, который сообщал о мятеже наемников]», — рассказывает Оксана. По ее словам, никаких оповещений в смс о том, что идет КТО [контртеррористическая операция] и не надо выходить из дома, или воя сирен — не было.

«Когда их привезли к нам, мне принесли племянницу полностью в крови. Жена брата зашла такая же. Брат [Олег] даже не стал заходить, пугать маму», — вспоминает Оксана вечер субботы, 24 июня.

Она с тремя детьми и пожилыми родителями живет в селе Садовое Аннинского района Воронежской области, что в 100 километрах на восток от Воронежа и от трассы М-4 «Дон», по которой двигалась военная колонна ЧВК «Вагнер».

Вечером в субботу Олег вместе со своей семьей ехал в гости к сестре, вез ее детям гостинцы, планировался семейный вечер. Когда кроссовер Олега проезжал между поселком Анна и Борисоглебском, раздался громкий взрыв.

Видеорегистратор в автомобиле Олега не разбился. На видео, которое вскоре разошлось по социальным сетям, хорошо видно, как волна земли накрывает и подбрасывает машину.

«Одну машину в … раз…ло [сильно повредили]. Кровь на… [просто повсюду] в машине. … вся н… в решето тачка [ужас, как сильно повреждена], тут вообще … [впечатляющие разрушения]», — описывает мужской голос за кадром состояние машины Олега на другом видео.

Автор фото, Oksana's personal archive Подпись к фото, Автомобиль Олега попал под обстрел между поселком Анна и Борисоглебском

В больнице дочери Олега диагностировали сотрясение мозга, жене – перелом лобковой кости. Всем вынули из-под кожи мелкие стекла, зашили раны, обработали травмы, жене запретили ходить и оставили в больнице, девочка после аварии день не разговаривала - “была настолько напугана, ни мимики, ничего не было”.

Олег отделался легче, его отпустили домой. В больничной карте записали – бытовая травма.

«Я сейчас буду “Отче наш” читать»

В 7 утра в субботу после того, как наемники ЧВК «Вагнер» заняли Ростов-на-Дону, губернатор Воронежской области Алексей Гусев написал во «ВКонтакте», что «ситуация на контроле», но по трассе М-4 лучше не ехать, ее власти перекрыли с 464-го по 777-й километр, начиная с хутора Батовка на юге области до села Новая Усмань в 20 км от Воронежа.

Военная колонна вагнеровцев объезжала Воронеж по трассе М-4 по левому берегу, не заезжая в центр города. Но если бы наемники все же въехали в город, им могли бы оказать сопротивление — проезд к зданиям ФСБ и МВД перекрыли двумя бетонными блоками, дежурил полицейский патруль.

В 10 утра в субботу источники в российских спецслужбах сообщили Би-би-си и агентству Reuters, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже. Официального подтверждения этому не последовало.

Примерно в то же время 50-летняя Лариса из села Верхний Мамон вышла из дома с ведром собирать землянику. Муж ехать в лес отказался, поэтому она пошла пешком на холм, где в высокой траве и кустах начала собирать ягоды.

Через Верхний Мамон проходит трасса М-4, по которой и двигалась военная колонна «Вагнера», село находится в 200 километрах от Воронежа. В социальных сетях писали, что во время движения колонны в сельском магазине скупали продукты, на заправках стояли очереди.

Дойдя до поля, Лариса увидела вертолет, который летел низко, на расстоянии примерно пяти метров от земли, даже трава на поле придавилась, рассказывает она. Женщина успела его хорошо рассмотреть. Ничего неожиданного в этом не было, вертолеты, по ее словам, летают туда-сюда постоянно, но этот вертолет выглядел иначе — длинный, графитового цвета.

«Я посмотрела, думаю, ну, полетел и полетел, залезла в куст и дальше землянику рву. Тут другой вертолет летит от трассы. И началась стрельба», — рассказывает Лариса. Женщина попробовала спуститься с холма, укрыться в деревьях, но стрельба не прекращалась минут 15. Увидев внизу яму, Лариса скатилась в нее: «И с этой стороны стреляют, и с той».

Добравшись до дома, она узнала, что в ее дом попал снаряд и застрял в полу прямо посреди дедушкиной комнаты.

«Дед вообще в шоке. Он лежачий, 38-го года, с кровати от взрыва упал, от страха бедный трясся, — вспоминает женщина. — Через полчаса приехали полицейские. Говорят, у нас минеров нет, три-четыре дня будем ждать, может, из города Богучар приедут разминируют. Вы тут не ходите, от снаряда держитесь на 3-4 метра дальше»

Несмотря на безнадежность ситуации, один из полицейских, который «то ли в Чечне служил, то ли что», пришел с веревкой и достал снаряд самостоятельно, сказав, что это 30-миллиметровый калибр, которым может стрелять как военный вертолет, так и ЗРПК «Панцирь».

Соседка Ларисы Татьяна во время разговора с Би-би-си плакала в трубку и жаловалась, что не может спать, а громких звуков теперь каждый раз пугается. В ее дом и дом ее дочери попало несколько снарядов, пробило стены, трубу и выбило стекла в окнах, но никто не пострадал. Власти пообещали оценить ущерб и все отремонтировать.

Автор фото, Tatiana's personal archive Подпись к фото, След от снаряда

«Только вертолет пролетел, и такой взрыв. Дети выбегали, начали смотреть, ничего не видно. И потом слышим, как началась перестрелка, взрывы. Я детям говорю: „Быстро в погреб!“ Они не хотели. И вот в погребе сидели, ужас, перестрелка, шум, гам. Единственное, что я сказала: „Так, тихо, я сейчас буду „Отче наш“ читать», — рассказывает Татьяна.

«В городе военных не было»

Движение военной колонны российские СМИ освещали, мягко говоря, сдержанно, местные жители в разных районах области узнавали о подробностях мятежа из социальных сетей или местных чатов, от друзей и родственников.

Самым узнаваемым стал пожар на нефтебазе в Левобережном районе, где загорелся резервуар с топливом: черные клубы дыма было видно издалека, видео расходились по социальным сетям, тушили пожар сутки.

В трех километрах от нефтебазы во дворе микрорайона «Озерки» примерно в то же время произошел взрыв, взрывной волной повредило несколько автомобилей на стоянке. Судя по видео, снаряд прилетел откуда-то сбоку, официальной информации нет.

«Стало страшно, когда вертолеты появились и цистерна загорелась», — рассказывает Николай из поселка Отрадное, что в 15 километрах от Воронежа.

До этого Николаю было любопытно, что происходит, поэтому утром, как только прочитал новости, он сразу рванул на велосипеде к трассе смотреть на военную колонну. В нескольких местах трасса была перекрыта, но Николай добрался до моста, откуда хорошо было видно движущуюся технику.

Там же были и другие зеваки. Кто-то достал из автомобиля туристические столики и стулья, достали напитки и рассматривали бронетехнику.

«Мы постояли там минут 10-15. За это время проехало, может быть, 50-70 машин. Было вообще непонятно, кто это. То есть был ли это „Вагнер“ или Министерство обороны, на тот момент было неясно, потому что было очень большое количество машин, они там буквально через каждый километр стояли — „Уралы“ с военными, и огромное количество техники еще шло», — пересказывает увиденное Николай.

Колонне никто не мешал, на трассе не было препятствий, на выезде с М-4 поставили по одному посту ГИБДД с мусоровозом, вспоминает он.

«Если было бы желание куда-то ехать, вряд ли кто бы мог помешать. В городе не было ни военных машин, ни военных. Никто не двигался и в сторону М-4. Я, во всяком случае, никого не видел», — говорит Николай.

Рядом с воронежским аэропортом, где трассы перекрывали, тоже было тихо и выехать было нельзя, рассказывает Алина. Тишина в городе выглядела странно на фоне того, какие новости она читала о движении военной колонны в сторону Москвы, это даже настораживало, говорит девушка.

«В обычное время летает много вертолетов, каждый практически день или через день, с разницей в 20 минут. А тут просто тишина. И вообще как будто ничего не происходит. И на этом контрасте еще более жутко становится».

«Вагнер» всё

В воскресенье 25 июня губернатор Воронежской области Алексей Гусев сообщил что «Вагнер» уезжает. Севернее Верхнего Мамона по трассе М-4 в селе Елизаветовка в результате «перестрелки» повредили 19 домов, сообщал глава Павловского района Максим Янцов в своём телеграм-канале.

В этот же день брат Оксаны Олег вызвал эвакуатор за свои деньги и оттащил свой разбитый при авиаударе кроссовер с трассы.

«Он приехал и попросил сотрудников ГИБДД, которые были на месте, оформить аварию. Ему сказали, что не знают, как это оформлять. Сказали убирать машину отсюда в сторону, иначе кинут в кювет и закатают в асфальт», — говорит Оксана.

Олег позвонил в воронежскую прокуратуру и сходил в следственный комитет. После этого ему позвонили из районной администрации и попросили подготовить документы для оценки ущерба. Страховая компания возмещать стоимость разбитого автомобиля отказалась.

Теперь люди приезжают и фотографируются на фоне взрыва, там шесть воронок осталось, «лазают там, смотрят, делают селфи», ничего не перекрыто, описывает место авиаударов Оксана.