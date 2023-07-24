Выборы в Испании: никто не победил, а ультраправые проиграли

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Однозначного победителя в испанских выборах нет, и пока не ясно, будет ли править страной правая или левая коалиция, или же ей предстоят повторные выборы

Автор, Гай Хеджкоу

Должность, Би-би-си, Мадрид

53 минуты назад

Испания оказалась в политическом тупике: в результате внеочередных выборов ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Вопрос о том, кто сможет сформировать коалицию, остается открытым.

Популярность крайне правых, о которой так много говорили в предвыборный период, упала, а консервативная Народная партия (Partido Popular), хотя и завоевала наибольшее число мест в парламенте страны, вряд ли сумеет легко сформировать коалицию.

Правящая Социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса добилась лучшего результата, чем прогнозировалось, и сам он утверждает, что повторных выборов не понадобится, но это пока далеко не точно.

Не исключено, что для того, чтобы получить работающее правительство, испанцам придется еще раз отправиться на избирательные участки.

При этом голосование дало несколько неожиданных результатов, из которых наиболее любопытными являются четыре.

1. Vox народа, но далеко не всего

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Результат выборов для Сантьяго Абаскаля оказался гораздо хуже. Его партия потеряла возможность подавать жалобы в Конституционный суд на законы, которые ей не нравятся

Перед выборами практически все испанские СМИ говорили о подъеме ультраправой консервативной партии Vox («голос») и ее будущей коалиции с консервативной Народной партией.

Однако, как оказалось, за нее проголосовали на полмиллиона меньше испанцев, нежели в 2019 году.

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Это стало большой неожиданностью, особенно после того, как в мае она показала отличные результаты на местных выборах. Лидер Vox Сантьяго Абаскаль обвинил во всем Народную партию, которая по его словам, провела слишком успешную предвыборную кампанию, оттянув на себя голоса консервативного и правого электората.

«Они сумели продать шкуру медведя задолго до того, как отправились на охоту, — сказал он своим сторонникам. — Это и стало очевидной причиной отсутствия активности избирателей».

Vox получил всего 33 места (из 350) в Конгрессе депутатов (нижней палате), а в 2019 году их было 52. Это ниже минимального числа голосов, необходимых для того, чтобы подавать в Конституционный суд апелляции на изменение законодательства.

Все последние годы «Голос» буквально засыпал суд апелляциями против либеральных законов правительства Педро Санчеса, касающихся прав трансгендеров, допустимости эвтаназии и даже против режима чрезвычайной ситуации, введенного властями во время пандемии.

Отныне ультраправые Абаскаля будут лишены такого прекрасного способа привлечения внимания общества к своей повестке.

2. Народная партия Нуньеса Фейхоо победила. Или все-таки нет?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Альберт Нуньес Фейхоо может радоваться тому, что получил самое большое число мест, но премьер-министром, скорее всего, будет не он

Лидер Народной партии Нуньес Фейхоо считается человеком, умеющим побеждать выборах. Он уже четыре раза подряд получал абсолютное большинство голосов в своей родной Галисии, а теперь он может гордится и тем, что за него проголосовало наибольшее число граждан всей Испании, дав его партии на 47 мест больше, нежели в 2019 году.

Беда, однако, в том, что это – не абсолютное большинство, а его потенциальные партнеры по коалиции выступили настолько плохо, что не помогут ему компенсировать недостающую величину.

Поэтому, если субъективно, он может праздновать победу, объективно - даже самое большое число мест в парламенте по сравнению с каждой из остальных партий дает ему крайне мало шансов на формирование правительства.

Народная партия выиграла от полного краха правоцентристской партии «Граждане» (Ciudadanos), чьи результаты на местных выборах в мае были настолько плохи, что она решила не участвовать во всеобщих выборах вообще.

Для Нуньеса Фейхоо это, однако, слабое утешение, потому что он мог бы получить больше мест, если бы сам не допустил несколько непростительных для политика ошибок во время предвыборной кампании.

Всего за три дня до голосования его обвинили в сексизме, после того, как он сказал, что заместитель премьера Йоланда Диас отлично знает, как наносить макияж. Дело было не в косметике как таковой, а в том, что лидер Народной партии обвинил правящих социалистов в приукрашивании статистики по поводу безработицы.

А поскольку Диас является министром труда, он и сказал, что она разбирается в макияже, обыграв двойное значение слова maquillar, которое может означать и нанесение макияжа, и вольное обращение со статистическими данными.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Йоланда Диас может радоваться: велик шанс, что левая коалиция останется у власти

К тому же на той же неделе он ошибся, отвечая на вопрос о пенсиях, в чем его уличил журналист, ему вновь напомнили о его отношениях с известным торговцем наркотиками в его родной Галисии (это – давняя история, речь идет о событиях 1990-х), ему пришлось приостановить кампанию из-за болей в спине и, наконец, в прошлую среду он отказался от участия в теледебатах.

Кроме того, все это время Народная партия вела переговоры с Vox о коалиционном формировании местных органов власти в десятках районов страны. Этим не замедлили воспользоваться левые партии, которые стали пугать избирателей резким креном вправо политики страны уже на национальном уровне, что, по их словам, должно было негативно сказаться на правах меньшинств.

Возможно, что это напугало умеренных правых избирателей и мобилизовало избирателей, придерживающихся левых взглядов.

3. Уцелевший Санчес

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Педро Санчесу есть чему радоваться: несмотря на меньшее, чем у его главного соперника, число мест в парламенте, он с большой вероятностью сможет остаться премьером

Партия социалистов Педро Санчеса, конечно, заняла только второе место, но учитывая, что после плачевных результатов на местных выборах в мае ей вообще не сулили ничего хорошего, этот результат можно считать победой.

Его партия получила всего на 14 мест меньше, чем консерваторы Нуньеса Фейхоо. Это означает, что, во-первых, правые, скорее всего, не смогут сформировать правительство, а во-вторых, что он останется на посту премьера, по крайней мере, еще на несколько месяцев, чего должно хватить, чтобы дожить до окончания председательства Испании в ЕС.

Санчесу неоднократно удавалось выживать в самые критической моменты его политической карьеры.

Например, в 2016 году он вернул себе пост лидера своей собственной партии, после того как его внезапно отстранили.

В 2018 году он стал премьер-министром в результате бесперспективного, как многие думали, вотума недоверия правительству консерваторов Мариано Рахоя.

Он сумел сохранить коалиционное правительство во время пандемии. Теперь к прежним достижениям можно добавить и неожиданный успех на выборах.

Вечером в понедельник он уже успел заявить, что повторного голосования не будет и его коалиция сумеет сформировать очередное правительство.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Скорее всего, левым удалось достаточно сильно напугать избирателей альянсом Народной партии и Vox, чтобы получить неплохой результат, а возможно, и остаться у власти. Слева - Альберт Нуньес Фейхоо, справа - лидер ультраправых Сантьяго Абаскаль

Вместе Народная партия и Vox получили 169 мест, на семь меньше, нежели требуется для получения абсолютного большинства в конгрессе. В то время как социалисты с союзниками набрали 153. Хотя они и уступают правым, считается, что у левого блока больше шансов на то, чтобы заручиться поддержкой небольших региональных партий, которые обеспокоены сделкой, на которую консерваторы пошли с Vox.

Поэтому, не исключено, что он останется премьер-министром, и расколотого парламента, также как и повторных выборов, не будет.

«Каталонский вопрос» никуда не денется

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон участвует в предвыборном митинге по видеосвязи. Его партия может потребовать референдум о независимости в качестве платы за свою политическую поддержку

С того дня, когда каталонские сепаратисты попытались отделиться от Испании, прошло уже шесть лет. Однако этот вопрос продолжает преследовать испанских политиков.

Педро Санчес активно опирался на каталонские и баскские националистические партии и делал им многочисленные уступки. В результате его стали ненавидеть правые партии и тяготеющий вправо электорат.

С этим можно было бы смириться, но в самое ближайшее время альянс Санчеса с националистическими партиями может стать причиной его падения.

Для того чтобы сформировать свое левое правительство, ему понадобится их поддержка. Проблема же состоит в том, что среди них, например, есть бескомпромиссная каталонская сепаратистская партия «Вместе за Каталонию» (Junts), которая уже заявила, что результат прошедших выборов открывает «окно возможностей» для достижения независимости.

Однако ее номинальным лидером остается живущих в изгнании бывший премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. В обмен на свое парламентское сотрудничество она может потребовать референдума о независимости, по примеру того, который прошел в Шотландии. А сам Санчес говорит, что на эту уступку он никогда не пойдет.