Саммит ЭКОВАС решает, как быть с хунтой в Нигере. Военная интервенция не исключена, но выглядит все менее вероятной

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хунта в Нигере заявила, что будет противостоять любой «агрессии» со стороны ЭКОВАС и западных держав

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10 августа 2023, 14:01 GMT Обновлено 6 минут назад

Предводители военного переворота в Нигере объявили о завершении формирования нового правительства. Указ о создании кабинета, в состав которого вошел 21 человек, зачитал по национальному телевидению Махамане Руфаи Лауали, назвавшийся «генеральным секретарем правительства».

Три лидера переворота были назначены министрами обороны, внутренних дел и спорта.

Одновременно в четверг в соседней Нигерии начинается очередной саммит Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), состоящего из 15 стран, в том числе и Нигера.

Главы западноафриканских государств собираются согласовать новый план действий в отношении Нигера.

В самом начале саммита президент Нигерии заявил о необходимости начать всеобъемлющие переговоры о будущем Нигера с участием в том числе и лидеров переворота.

С момента захвата власти 26 июля военная хунта отвергала все дипломатические предложения и проигнорировала ультиматум ЭКОВАС, требовавшего к 6 августа восстановить в должности свергнутого президента Мохамеда Базума.

Представители ЭКОВАС заявили, что по-прежнему надеются найти дипломатическое решение, но не исключают и применения силы в отношении путчистов.

Возможность военного вмешательства в дела Нигера - нестабильного государства, входящего в число беднейших стран мира, - вызвала дискуссию в ЭКОВАС и предупреждения со стороны соседнего Алжира и России.

Соседи Нигера - Мали и Буркина-Фасо, где правят военные, также захватившие власть в результате переворотов, заявили, что интервенция будет равносильна объявлению войны их странам.

«Мы не допустим одного переворота за другим»

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Нигерия, председательствующая в настоящее время в ЭКОВАС, занимает жесткую позицию в отношении переворота, ставшего уже пятым в Нигере с момента провозглашения независимости от Франции в 1960 году.

В июле президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу, занявший пост главы ЭКОВАС, заявил своим коллегам-президентам, что не потерпит новых военных переворотов в регионе, где менее чем за три года их произошло уже пять.

«Мы не допустим, чтобы перевороты происходили один за другим», - заявил он, сорвав аплодисменты.

На севере самой Нигерии, которую с Нигером связывают не только более полутора тысяч километров границы, но и этнические связи, язык и активная торговля, идея войны с соседом не вызывает энтузиазма.

Сенаторы, религиозные лидеры и общественные организации на севере Нигерии считают, что вооруженный конфликт приведет к дальнейшей дестабилизации обеих стран, чьи вооруженные силы и без того увязли в противостоянии с боевиками-исламистами. Нигерийские силы безопасности также ведут борьбу с похитителями людей, нефти и вымогателями.

«Нигер и Нигерия всегда будут соседствовать друг с другом», - сказал в интервью генерал Кристофер Гвабин Муса, начальник штаба обороны Нигерии, самый высокопоставленный военный советник президента и министра обороны. По его мнению, конфликт с хунтой в Нигере – это «борьба с родным братом».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Нигерии Бола Тинубу столкнулся с резкой реакцией на свою угрозу применить военную силу против военной хунты Нигера

После переворота страны Западной Африки ввели против Нигера целый ряд санкций, закрыв границы и заморозив финансовые операции.

Нигерия, обеспечивающая большую часть потребностей Нигера в электричестве, прекратила подачу электроэнергии в страну. Это не замедлило сказаться на экономике 25-миллионного государства: у Нигера нет выхода к морю, и в вопросах импорта и поставок энергоносителей он практически полностью зависит от соседей.

Некоторые аналитики полагают, что военная интервенция станет следующим логичным шагом.

Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар уже заявили, что готовы предоставить войска для подавления переворота. Однако Буркина-Фасо и Мали пообещали, что будут защищать мятежников. (Обе страны в настоящее время отстранены от участия в ЭКОВАС из-за того, что власть в них недавно тоже захватили военные хунты).

Что может ЭКОВАС?

Переворот в Нигере также вновь поставил под сомнение возможности Экономического сообщества западноафриканских государств.

Созданная в 1975 году организация постоянно подвергается критике за неспособность остановить непрекращающиеся военные перевороты и ускорить экономическую интеграцию стран региона. В последние годы ЭКОВАС уже пришлось приостановить членство трех стран из-за военных переворотов, и Нигер имеет все шансы стать четвертой.

«Возможно, потому что Тинубу - не военный, он не вполне понимал политические и оперативные сложности угроз, выдвинутых ЭКОВАС, а эти сложности усугубляются, когда начинаешь размышлять о совместных действиях, - считает Питер Фам, бывший специальный посланник США в Сахеле. - Таким образом, интервенция может скорее подорвать авторитет ЭКОВАС, нежели укрепить его».

Любое военное вмешательство должно будет в значительной степени опираться на армию Нигерии, которая по численности превосходит все остальные страны и насчитывает около 140 тысяч военнослужащих.

Население Нигерии - 220 млн человек - больше населения остальных 14 стран ЭКОВАС вместе взятых.

В столице Нигера Ниамее регулярно собираются десятки тысяч демонстрантов, поддерживающих хунту. Однако пока неясно, находятся ли на стороне путчистов все подразделения вооруженных сил Нигера и распространяется ли эта поддержка за пределы столицы.

Тем не менее, военная интервенция станет самоубийственной для Нигерии и всего блока ЭКОВАС, считает эксперт по странам Африки, издатель журнала Foreign Affairs Эбенезер Обадаре. По его мнению, вторжение только ухудшит положение в экономике страны и отвлечет ресурсы на войну.

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Нигерия и Нигер ведут совместную борьбу с повстанцами в районе озера Чад, где базируются группировки, связанные с боевиками запрещенной исламистской группировки «Боко Харам».

Лидеры переворота проигнорировали как угрозы, так и призывы к посредничеству со стороны Нигерии и ЭКОВАС, дважды отказавшись встретиться с посланниками блока, и в ответ закрыли воздушное пространство страны.

«ЭКОВАС загнал себя в угол: он не может смягчить свою риторику, поскольку это будет расценено как соглашательская позиция в отношении антидемократических сил», - считает Икемесит Эффионг, руководитель исследовательского отдела нигерийской консалтинговой компании SBM Intelligence.

По словам Обадаре, западноафриканские лидеры могли бы, по крайней мере, добиться безопасного выезда из страны для свергнутого президента Базума, по-прежнему находящегося под домашним арестом вместе с женой и одним из их детей.

Состояние здоровья 63-летнего Базума продолжает внушать беспокойство. Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении осудил «плачевные условия жизни, в которых, как сообщается, находится президент Базум и его семья», а по сообщению CNN, Базума держат в изоляции и кормят сухим рисом и макаронами.

Министр иностранных дел Бенина Шегун Бакари заявил, что ЭКОВАС направило в Нигер религиозных, военных и политических посредников, но особого успеха они не достигли. Однако нельзя допустить, чтобы перевороты продолжались, считает он.

«Мы организуем выборы, которые обходятся африканским странам в огромные деньги, - сказал он, - и не можем допустить, чтобы кто-то с оружием в руках останавливал демократический процесс. Это просто не работает».

Страны нестабильного региона Сахель борются с повстанцами-джихадистами, окопавшимися на севере Мали в 2012 году и быстро распространившими свое влияние на Нигер и Буркина-Фасо. Их деятельность уже вызывает беспокойство в государствах, расположенных на побережье Гвинейского залива.

Избранный в 2021 году Базум сумел еще более укрепить тесные связи Нигера с Францией и США, чьи крупные военные базы располагаются в стране.