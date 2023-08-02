«Мишенью являются гражданские порты». Россия нанесла новый удар по порту Измаил на Дунае — что известно

Автор фото, Одесская областная прокуратура Подпись к фото, Украинские власти опубликовали фотографию последствий удара по Измаилу

Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: она поможет вам разобраться в событиях.

17 минут назад

Украинские власти сообщают, что в результате ночной атаки беспилотников повреждения получил украинский порт Измаил на реке Дунай. По данным журналистов, в числе прочего повреждены здания морского вокзала и Дунайского пароходства.

Агентство Reuters передает со ссылкой на источники, что порту Измаил нанесен серьезный ущерб.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131». Военные сообщают, что пуски «шахедов» осуществлялись с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск, полигон «Чауда» в аннексированном Крыму.

«Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БПЛА. Большинство „шахедов“ уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области», — было сказано в заявлении.

Автор фото, Одесская областная администрация

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее сообщил, что после российского удара по портам на Дунае там вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

«По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования», — говорится в посте Кипера в Телеграме.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

После выхода России из зерновой сделки поставки зерна из черноморских портов Украины были прекращены. Дунай считался основной альтернативой, поскольку экспорт грузовиками и по железной дороге через Молдову и западную границу Украины с ЕС вызывает растущее недовольство фермеров в Польше и других странах.

Накануне Forbes сообщил, что три иностранных судна впервые после выхода России из зерновой сделки прибыли в один из украинских портов на Дунае. По данным издания, греческое и израильское суда прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — из северной Турции.

Автор фото, Одесская обладминистрация

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

Владимир Зеленский заявил, что ночной удар был нанесен «по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности».

«Мир должен реагировать, — сказал президент Украины. — Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить».

Российские власти ночную атаку по Украине пока не комментировали.

Первые удары по украинским портам на Дунае российские военные нанесли 24 июля: в результате атаки дронов пострадали дунайские терминалы Рени и Измаил.

Эксперты назвали это эскалацией зерновой блокады Украины.

Украина — один из ведущих мировых поставщиков зерна и главный конкурент России на зерновом рынке.