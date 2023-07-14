Корь в Лондоне: количество заражений растет и может достичь десятков тысяч, прогнозируют власти

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Один из симптомов кори - сыпь. Корь высоко заразная болезнь

Автор, Джеймс Галлахер

Должность, Обозреватель Би-би-си по вопросам науки и медицины

54 минуты назад

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) предупредило, что в Лондоне из-за низкого уровня вакцинации количество случаев кори может достигнуть десятков тысяч.

Математические расчеты показывают, что вспышка может затронуть от 40 тыс. до 160 тыс. человек.

Более высокий уровень иммунизации в остальной части Великобритании означает, что в других местах риск серьезной эпидемии значительно ниже.

Но UKHSA заявило, что существует «срочная» необходимость вакцинации детей, подростков и молодых людей.

Охват прививками от кори, эпидемического паротита (более известного как свинка) и краснухи (MMR) в Великобритании находится на самом низком уровне за десятилетие: примерно каждый десятый ребенок не защищен ко времени поступления в начальную школу.

Иммунизация также резко упала в начале 2000-х годов, когда широко распространились утверждения о связи между комбинированной вакциной MMR и аутизмом. Эта теория впоследствии оказалась полностью дискредитирована, а врач Эндрю Уэйкфилд, продвигавший эту идею, был вычеркнут из медицинского реестра.

Но корь — одна из самых заразных болезней, известных науке, и все больше людей не имеют достаточного иммунитета. Согласно моделям UKHSA и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, количество случаев кори в британской столице может достичь десятков тысяч.

Это теоретический риск. Он не означает, что Лондон находится на пороге крупной вспышки кори. Однако в этом году уже зарегистрировано 128 случаев по сравнению с 54 за весь 2022 год.

Последняя оценка риска предполагает, что число R — вы, возможно, помните эту величину со времен ковида, это среднее число людей, которым инфицированный человек передает вирус, — превысило или близко к 1,0, что является отправной точкой быстрого распространения болезни.

Прогнозы прежде всего относятся к людям возрасте от 19 до 25 лет, именно они могли остаться без нужных прививок в период пика опасений по поводу аутизма. Они могут быть наиболее уязвимы. Особое беспокойство вызывают студенты университетов, поскольку они тесно общаются.

UKHSA также заявляет, что крупная вспышка может стать дополнительной нагрузкой на Национальную службу здравоохранения (NHS), поскольку от 20% до 40% инфицированных нуждаются в стационарной помощи.

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

«Реальный риск»

«Из-за давнего неоптимального использования вакцин в настоящее время существует вполне реальный риск возникновения крупных вспышек в Лондоне», — сказала доктор Ванесса Салиба, эпидемиолог-консультант UKHSA.

«Никто не хочет видеть, как их ребенок или близкие болеют корью, или подвергать риску других, более уязвимых, например младенцев. Я призываю тех, кто пропустил вакцинацию MMR, наверстать упущенное сейчас», — добавила она.

Показатели вакцинации от кори резко упали во всем мире, поскольку пандемия Covid-19 нарушила нормальное функционирование системы здравоохранения.

Вспышки в Южной Азии и Африке также увеличивают риск проникновения вируса в Великобританию, откуда он затем может распространиться дальше.

Национальная служба здравоохранения запускает программы наверстывания упущенного, и родителям рекомендуется проверять, полностью ли привиты их дети.

Автор фото, Reuters

Вакцинация

«На каждые 1000 детей, заболевших корью, один или два человека умрут от нее», — сказала профессор Беата Кампманн, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, специализирующаяся по педиатрическим инфекциям и иммунитету.

«Чтобы избежать смертей, серьезных случаев и вспышки среди населения, 95% населения должны быть вакцинированы против этой инфекции, но наш текущий охват значительно ниже этой отметки», — заметила она.

Дети в Великобритании должны получать первую дозу вакцины MMR к своему первому дню рождения, а вторую дозу к тому времени, когда им исполнится три с половиной года.

Это защищает их от кори на всю жизнь и предотвращает распространение вируса среди других людей.