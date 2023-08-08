«Излечение Кораном». Как пациентки «духовных целителей» подвергаются сексуальному насилию. Расследование Би-би-си

Подпись к фото, Журналист работала под прикрытием, чтобы выяснить, насколько распространены злоупотребления в сфере «духовного исцеления»

Автор, Ханан Разек

Должность, Арабская служба Би-би-си

17 минут назад

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Журналисты Арабской службы Би-би-си в ходе расследования вскрыли тайный мир сексуального насилия и эксплуатации со стороны мужчин, работающих в качестве так называемых «духовных целителей».

Духовное исцеление, также известное как «излечение Кораном», является популярной практикой в арабском и мусульманском мире. В основном к целителям приходят женщины, веря, что они могут решить проблемы или вылечить болезнь, изгнав злых духов - «джиннов».

В свидетельствах, полученные Би-би-си от 85 женщин более чем за год, перечислены имена 65 так называемых целителей в Марокко и Судане — двух странах, где такая практика особенно популярна. Обвинения в их адрес варьируются от домогательств до изнасилований.

В ходе расследования журналисты общались с неправительственными организациями, представителями судебных органов, юристами и многочисленными женщинами, собирая и проверяя рассказы о жестоком или неподобающем обращении.

Репортер, работавшая под прикрытием, сама прошла курс «терапии» у одного из таких целителей, который трогал ее неподобающим образом. Ей удалось сбежать от него.

Предупреждение: эта статья содержит личные истории о перенесенном опыте, которые могут травмировать некоторых читателей.

Далал (имя изменено) обратилась к духовному целителю в городке недалеко от Касабланки несколько лет назад, чтобы вылечиться от депрессии, когда ей было около 20 лет. По ее словам, целитель сказал ей, что депрессия была вызвана «любовником-джинном», который овладел ею.

На индивидуальном приеме он попросил ее понюхать аромат, который, по его словам, был мускусом, но теперь она думает, что это был какой-то наркотик, потому что она потеряла сознание.

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«Я сказала: как вам не стыдно! почему вы так со мной поступили? А он ответил: чтобы выгнать джинна из твоего тела».

Далал никому не рассказала о том, что произошло, так как ей было очень стыдно, и она была уверена, что в случившемся обвинят именно ее. Когда через несколько недель она обнаружила, что беременна, то пришла в полный ужас и даже стала задумываться о том, чтобы покончить с собой.

Когда она рассказала целителю о беременности, тот ответил, что она, должно быть, забеременела от джинна.

Далал вспоминает, что была настолько травмирована произошедшим, что, когда родился ребенок, она отказалась смотреть на девочку, взять ее на руки, дать ей имя, и в итоге отдала ее на удочерение.

Она сказала нам, что если ее семья узнает, что с ней случилось, ее убьют.

Многие из женщин, с которыми мы разговаривали, признались, что если они заявят о насилии, то скорее всего в этом обвинят их самих. Поэтому лишь очень немногие рассказали об этом своим семьям, не говоря уже о полиции.

Некоторые также боялись, что если расскажут о случившемся, то джинны рассвирепеют и захотят отомстить им.

В Судане женщина по имени Савсан рассказала нам, что, когда ее муж ушел из семейного дома, чтобы жить со второй женой (что является его правом по законам шариата), она оказалась в нищете и обратилась за помощью к целителю. Она надеялась, что тот сможет дать ей какое-нибудь снадобье для мужа, которое побудит его лучше относиться к ней.

Но к ее большому удивлению целитель предложил довольно необычный метод:

«Он сказал, что займется со мной сексом, а полученные биологические жидкости использует для приготовления зелья, которое я должна буду дать мужу».

Как сказала Савсан, судя по тому, насколько обыденно «целитель» ей это предложил, он ничего не опасался.

«Он был уверен, что я не сообщу о нем ни в полицию, ни в суд, ни даже мужу».

Подпись к фото, Жительница Судана Савсан рассказала, что целитель предложил ей переспать с ним, чтобы помочь ей помириться с мужем

Савсан говорит, что немедленно ушла с приема и больше никогда не возвращалась. Она не стала никому рассказывать о том, что произошло.

Три из 50 женщин, с которыми мы говорили в Судане о сексуальной эксплуатации или насилии, назвали имя одного и того же религиозного лидера — шейха Ибрагима.

Одна из женщин, имя которой мы не называем, сказала, что он манипулировал ею, чтобы она занялась с ним сексом. Другая, Афаф, рассказала нам, что ей пришлось оттолкнуть его от себя, когда тот начал к ней приставать. Она призналась, что чувствовала себя абсолютно беспомощной:

«Люди не могут принять или поверить в то, что шейхи говорят и делают такие вещи. Они не верят этому. Как я могу найти свидетелей? Ведь никто не видел меня с ним в комнате».

Журналист, работающая с нашей командой, решила сходить на прием к шейху Ибрагиму, чтобы собрать больше улик. Она работала под прикрытием, выдавала себя за пациенку по имени Рим, страдающую бесплодием.

Шейх Ибрагим сказал, что помолится за нее, и приготовил для нее бутылку «целебной воды», известной как «махайя». Она должна была взять ее домой и выпить.

Рим говорит, что затем он сел очень близко к ней и положил руку ей на живот. Когда она попросила его убрать руку, тот вместо ответа стал водить рукой по ее телу, по одежде, прикасаться к ее гениталиям.

Она выбежала из комнаты.

«Я была ужасе, меня это потрясло», — рассказала она впоследствии. По ее словам, он выглядел весьма подозрительно.

Рим говорит, что по его поведению можно было предположить, что подобное он проделывает не в первый раз.

Подпись к фото, Шейх Ибрагим домогался и репортера Би-си-си, которая пришла под видом пациентки

Затем корреспонденты Би-би-си официально расспросили шейха Ибрагима о том, что случилось с Рим.

Он отрицал, что подвергал женщин обращавшихся к нему за помощью, сексуальным домогательствам или нападал на них. В итоге он резко оборвал интервью.

Нам также удалось поговорить с одной женщиной, которая предлагает альтернативу тем, кто ищет для себя исцеления, но без риска эксплуатации. Ее зовут Фатима.

Она открыла лечебный центр недалеко от Хартума только для женщин. В течение 30 лет это было одно из немногих мест, где пациентки могут рассчитывать получить «рукья», или исцеление, от других женщин.

Нам предоставили уникальный доступ к этой частной практике.

Во время нашего визита мне было тяжело наблюдать за тем, как женщины вокруг меня впадали в транс, теряя всякое представление о происходящем вокруг. Фатима рассказывает мне, насколько могут быть уязвимы женщины в этом состоянии, что позволяет другим целителям пользоваться этим в своих интересах.

«Многие женщины говорили нам, что, по их мнению, шейх изгоняет демонов, прикасаясь к ним. Они думали, что это часть терапии, — говорит она. — То, что вы слышите от этих женщин, просто шокирует».

Мы попросили власти Марокко и Судана официально прокомментировать собранную нами информацию.

Алаа Абу Зейд, глава отдела семьи и общества в министерстве по делам ислама в Судане, сначала не хотел верить, что так много женщин сообщили нам о насилии. Но в итоге он признал, что отсутствие регулирования в сфере духовного исцеления «породило хаос» и что этот вид деятельности используется как «профессия для тех, у кого нет работы».

Он сказал Би-би-си, что в прошлом изучал варианты регулирования этой сферы, но сейчас из-за политической нестабильности в стране это не является приоритетом.

Министр по делам ислама Марокко Ахмед Туфик заявил, в свою очередь, что не видит необходимости принимать какое-либо отдельное законодательство в отношении духовных целителей.

«Юридически вмешиваться в эти вопросы сложно. Эти решения принимаются в сфере религиозного образования», — сказал он нам.

Несмотря на все собранные нами доказательства, марокканские и суданские власти не хотят предпринимать никаких действий.