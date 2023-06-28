В Лондоне начинается суд над Кевином Спейси по обвинению в сексуальном насилии

Автор фото, Anadolu Agency

час назад

В среду в королевском суде Саутуорка в Лондоне начинается суд над голливудским актером Кевином Спейси по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. Процесс продлится четыре недели. Планируется, что Спейси будет лично присутствовать на каждом слушании. Его обвиняют по 12 эпизодам различной степени тяжести.

К началу первого заседания голливудский актер прибыл без опоздания в окружении своих адвокатов.

Председательствовать на процессе будет судья Марк Уолл. Защитник актера – Патрик Гиббс, адвокаты стороны обвинения – Кристин Эгнью и Шон Ричи.

Это не первое громкое дело, которое будет слушаться в районом суде Саутуорк. В апреле 2022 года здесь же за сокрытие активов был приговорен к 2,5 годам тюрьмы звезда тенниса Борис Беккер, а в июле 2014-го почти шесть лет получил по обвинению в педофилии британские телеведущий и портретист королевы Елизаветы II Рольф Харрис.

Суть обвинений

Обвинение против Кевина Спейси строится на 12 эпизодах сексуальных домогательств, непристойного поведения сексуального характера и сексуального насилия. Все эпизоды, согласно материалам дела, произошли в период с 2001 по 2013 год.

В мае прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала рассмотрение пяти эпизодов обвинения, а в ноябре 2022-го – оставшихся семи.

Официальная процедура рассмотрения была отложена, так как актер находился за пределами Британии.

Большая часть эпизодов, по версии обвинения, произошла в Лондоне. Одна жалоба была подана в связи с инцидентом, произошедшим в 2013 году в графстве Глостершир.

Всем предполагаемым жертвам сейчас от 30 до 40 лет. Это значит, что на момент самого давнего рассматриваемого эпизода, кто-то из них мог быть еще несовершеннолетним.

Актер не признает себя виновным ни по одному пункту.

Конец карьеры

Автор фото, Anadolu Agency

Кевин Спейси вырос в Калифорнии, но более десяти лет прожил в Лондоне, заявив тогда, что этот город стал его вторым домом.

В 2014-2015 гг. он руководил лондонским театром "Олд Вик", актеры которого тоже жаловались на непристойное поведение худрука.

На волне движения #MeTo эти и другие обвинения приобрели широкую огласку и стоили актеру карьеры.

Кевин Спейси - двукратный обладатель премии "Оскар". Он снимался в таких фильмах как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-Американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале Netflix "Карточный домик".

После того как разразился скандал, сцены с участием актера удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве: фильм "Все деньги мира" срочно пересняли с другим актером в той же роли, стриминговая платформа Netflix разорвала контракт со Спейси на съемки в "Карточном домике".

В заключительном сезоне сериала Спейси уже не появился.

Первый суд комом

Процесс, который начинается сейчас в Лондоне, - третье уголовное дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Однако первые два актер сумел выиграть.

Летом 2019 года в суде штата Массачусетс слушалось дело о сексуальных домогательствах актера к 18-летнему парню на острове Нантакет в 2016 году.

Молодой человек, оказавшийся сыном известной телеведущей Хезер Анру, утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане, предварительно напоив его.

Однако дело развалилось, так как сторона защиты доказала многочисленные нарушения, допущенные стороной обвинения, вплоть до подтасовки улик.

В июле 2019 года прокуратура Массачусетса сняла с актера все обвинения.

В октябре 2022 года Кевин Спейси также выиграл суд в Нью-Йорке по иску о сексуальных домогательствах, поданном другим актером Энтони Рэппом.