Бессодержательная кампания. Чего ждать от новых выборов в России?

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Автор, Анастасия Голубева, Сергей Горяшко, Илья Барабанов

Должность, Русская служба Би-би-си

час назад

В российских регионах 8 сентября начались выборы — они будут длиться три дня. Впервые с начала войны голосовать будут и жители аннексированных Россией украинских территорий. Эксперты описывают эту кампанию как «скучную и бессодержательную», но давление силовиков на оппозицию при этом растет.

Трехдневные региональные выборы закончатся в воскресенье, 10 сентября. Выбирать будут глав 21 российского региона, мэра Москвы, депутатов в местные парламенты и муниципальные образования.

На аннексированных территориях Украины будут выбирать депутатов в региональные парламенты, которые затем утвердят глав этих территорий.

Избирательная кампания во время войны стала самой скучной и бессодержательной за новейшую историю России, отмечают в движении по наблюдении за выборами «Голос» (признано в России «иностранным агентом»). Однако отсутствие какой-либо конкуренции и интриги не помешало беспрецедентному силовому давлению на кандидатов и наблюдателей на этих выборах.

О том, как в России будет проходить голосование во время войны — в материале Русской службы Би-би-си.

Самые скучные выборы

Голосование в этот раз проходит в 54 регионах (включая аннексированные территории Украины). Во многих из них, уже по традиции, голосование будет трехдневным — с 8 по 10 сентября. Чаще всего это выбор властей самого региона.

А власти приграничного города Шебекино и села Журавлевка (Белгородская область) решили отложить выборы из-за «режима повышенной готовности». Там должны были выбирать депутатов в муниципальные собрания.

Движение «Голос» в своем докладе отмечает, что во многих регионах проходит «самая бессодержательная, скучная и незаметная кампания в новейшей истории России». Дело не только в том, что выборы проходят при отсутствии конкурентной борьбы и обсуждения важных для регионов социальных вопросов, но и в том, что зачастую сами кандидаты на посты не проявляют никакого интереса к будущему голосованию.

Есть целый ряд регионов, в которых будет проходить голосование за будущего губернатора и в которых при этом предвыборные кампании «практически незаметны не только избирателям, но и долгосрочным наблюдателям», отмечает «Голос».

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Так, например, в Орловской области — там пройдут губернаторские выборы — практически нет агитации, а на дебаты пришел только один кандидат, представитель партии «Новые люди». Такая же ситуация случилась и в Самарской области — на дебаты пришел только кандидат от ЛДПР.

В Москве два самых известных кандидата — градоначальник Сергей Собянин и глава КПРФ Геннадий Зюганов — дебаты игнорировали, но на них ходили другие кандидаты в мэры столицы. К концу же августа на дебатах был дважды вынужден солировать только один представитель ЛДПР — другие кандидаты на эфиры перестали ходить.

«Голос» отмечает, что «оппозиционные» кандидаты на губернаторских выборах намеренно не ведут массовую агитацию, не проводят публичных встреч с избирателями, а их электоральный бюджет предельно мал. Некоторые и вовсе ведут кампанию только в своих собственных социальных сетях.

Такая же обстановка и в большинстве регионов, где проходят выборы в местные парламенты, — партии не стремятся поднимать острые социальные вопросы, используют «вялые» и уже заезженные лозунги и в целом не вкладываются в агитационные кампании. Отличается на фоне других разве что партия «Новые люди», которая не в первый раз тратит большие суммы на наружную агитацию, формирование своего бренда и различные мероприятия с избирателями.

«Выборы этого года во многих регионах не выполняют одну из своих главных задач — обеспечить публичное обсуждение проблем, создать условия для общественной дискуссии и осмысленного принятия гражданами решения по управлению той территорией, на которой они живут», — пишет «Голос».

Несмотря на то, что выборы проходят на фоне войны, самой темы «СВО» в агитации было очень мало: она присутствовала только в социальном контексте — поддержке семей военнослужащих и других гуманитарных вопросах, отметил политолог Александр Кынев.

«Что делать с СВО дальше, ни одна из партий в ходе кампании не говорила, — написал он в своей колонке. — Есть сведения, что избыточное внимание кандидатов в агитации к теме СВО лишь снижало их рейтинг в условиях озабоченности избирателей в первую очередь темами цен, доходов, тарифов, инфляции».

«Красивый сценарий» в Хакасии

Самая яркая кампания в этом году проходила в Хакасии — там одновременно выбирают и главу республики, и депутатов местного парламента. Живая конкуренция возникла из-за того, что в этом регионе «Единая Россия» вынуждена бороться против губернатора-коммуниста Валентина Коновалова.

Проблемы у «Единой России» в регионе возникают из-за того, что и административный, и информационный ресурс контролируется одновременно и партией власти, и КПРФ.

Основная борьба развернулась между действующим губернатором Валентином Коноваловым и кандидатом-единороссом Сергеем Соколом. Сокол — депутат Госдумы от Хакасии, который после объявления частичной мобилизации служил добровольцем на войне и поэтому в своей кампании презентовал себя как «героя СВО».

Коновалов — оппозиционный губернатор — выиграл на скандальных выборах 2018 года, когда «Единая Россия» не смогла продвинуть своих кандидатов на посты нескольких глав регионов. Были слухи, что и Коновалов в 2021 году должен покинуть свое кресло, но в Кремле решили поступить с ним «по красивому сценарию» — дать досидеть срок, чтобы он затем уступил на выборах «Единой России», писало издание РБК со ссылкой на свои источники.

Однако «красивый сценарий» пошел не по плану: по словам источников РБК, была большая вероятность, что Коновалов выиграет выборы уже в первом туре, а шансы на победу у Сокола во втором туре против коммуниста были незначительными. Также, по словам собеседников РБК, Сергей Сокол вел не такую активную кампанию, как его соперник, и все еще воспринимается как «приезжий» в регионе, а его образ «героя СВО» утомил избирателя.

Кампания Сокола прервалась внезапно: 2 сентября стало известно, что он снял свою кандидатуру с выборов, так как попал в реанимацию. Однако «Единая Россия» от него не отказалась — по данным РБК, Сокол может стать спикером Верховного совета Хакасии. Теперь главная интрига в этом регионе — какие проценты наберут конкурирующие КПРФ и «Единая Россия» на выборах в этот самый Верховный совет.

Аннексированные выборы

На аннексированных Россией украинских территориях будут голосовать за депутатов в региональные парламенты, которые затем назначат руководителей регионов. Это будут первые выборы на этих территориях с начала войны, не считая так называемых референдумов о вхождении в состав России.

Российская армия полностью не контролирует ни одну из четырех захваченных областей, а в Херсонской и Запорожской областях Россия даже не контролирует их региональные центры.

Выборы в аннексированных регионах будут идти только по партийным спискам — избиратели будут просто голосовать за партии и не смогут выбирать, за какого кандидата голосовать лично.

Издание «Важные истории» вместе с Conflict Intelligence Team (обе признаны в России «иноагентами» и нежелательными организациями) проанализировало партийные списки кандидатов в депутаты на аннексированных территориях и нашло там и людей, связанных с Кремлем, и тех, кто был обвинен в уголовных преступлениях.

Основная проблема для партий на выборах на аннексированных территориях заключалась в том, что партийные списки составлять было не из кого и многие люди попали туда «для галочки». Есть даже случаи, когда одно и то же имя попадало в списки разных партий.

Российские власти хотят создать на этих выборах видимость конкуренции, однако среди тех, кто вошел в списки КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», довольно большой процент безработных, домохозяек, пенсионеров и бюджетников. Известные же политические фигуры, главы администраций и управленцы вошли в списки «Единой России», пишет издание.

При этом результат выборов на оккупированных территориях уже ясен — «Единая Россия» должна достичь там рекордного результата. Об этом говорит августовский опрос ВЦИОМ, согласно которому на «новых территориях» «Единая Россия» должна получить от 80% и выше.

Автор фото, Alexei Konovalov/TASS Подпись к фото, Досрочные выборы в оккупированном Россией городе Каховка Херсонской области

Нововведением этих выборов, касающимся аннексированных территорий, стало голосование на экстерриториальных участках. Закон о таком голосовании появился только в мае 2023 года. По нему регионы могут создавать участки за границами своих избирательных округов.

Изначально власти задумали эту норму для того, чтобы жители аннексированных регионов Украины, бежавшие в Россию, голосовали на выборах в оккупационные органы этих регионов. Но в итоге создавать участки для голосования за границами своих округов разрешили и российским регионам.

Для тех жителей аннексированных территорий, которые оказались в России, устроили досрочное голосование на таких экстерриториальных участках — оно шло с 1 по 4 сентября.

В свою очередь, на участках, которые открылись на оккупированных территориях, голосуют жители других российских регионов, которые приехали туда на работы. «Коммерсант» писал, что намерение создать такие участки выражали, например, в Омской, Новосибирской и Воронежской областях, Приморье и Якутии.

«Интересно посмотреть, сколько проголосуют всего на экстерриториальных участках в России жителей Украины», — заметил в разговоре с Би-би-си сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.

По его словам, схема с экстерриториальными участками «звучит страшно и очень плохо»: вопрос в реальном числе людей, которые там проголосуют и их относительном вкладе в общий результат голосования. В чем-то такие участки похожи на голосования в СИЗО, больницах и воинских частях.

«Силовые выборы»

Помимо скучной и безыдейной кампании, движение «Голос» отмечает еще одну тенденцию на этих выборах — беспрецедентный рост влияния силового блока. «Выглядит все так, будто силовики сомневаются в том, что власти имеют реальную поддержку, желаемые результаты предстоящих президентских и региональных выборов достижимы политическими методами, — и решили взять все в свои руки», — говорится в докладе «Голоса».

С нападками со стороны силовиков столкнулись «Яблоко» и КПРФ. «Яблоко» имеет достаточно сильные позиции в Великом Новгороде, где ее члены имеют мандаты в городской думе. Сейчас партия пытается их сохранить. В августе в отделении партии прошли обыски, а против одного из кандидатов в депутаты было возбуждено административное дело о распространении запрещенной символики — за свастику в клипе группы Cranberries, которая висела у него на странице в ВК. На другую кандидатку от «Яблока» также составили протокол за фотографии с бело-сине-белым флагом.

В Екатеринбурге на кандидатку в Гордуму от «Яблока» напали неизвестные — ее забросали помидорами и распылили газ. Восемь человек с ножами уничтожили плакат на машине другого кандидата от «Яблока», а еще одной кандидатке от этой партии начали приходить угрозы в соцсетях от неизвестных людей. Угрозы приходили и членам Саратовского отделения «Яблока». С порчей агитации и угрозами сталкивались и представители «Новых людей».

В Новосибирской области полицейские неоднократно пытались задержать кандидата в губернаторы от КПРФ Романа Яковлева, срывали или не согласовывали ему встречи с избирателями. А в Ростовской области кандидата в заксобрание отправили под домашний арест, обвинив его по уголовной статье «служебный подлог».

«В насилии над кандидатами, наблюдателями и избирателями участвуют в первую очередь государственные силовые органы, которые все активнее вмешиваются в нормальный ход выборов, — отмечает движение «Голос». — „Силовая корпорация“ все больше оттесняет „политических администраторов“ от управления внутренней политикой на всех уровнях».

«Имитировать выборы, как в СССР»

«Голос» отмечает, что наблюдение за выборами в этом году столкнулось «с наиболее мощным давлением за всю новейшую историю России».

В середине августа сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц оказался в СИЗО по делу об организации деятельности нежелательной организации. «Голос» был членом неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», ENEMO). Минюст включил ее в реестр «нежелательных» в сентябре 2021 года, через месяц после того как «Голос» объявили «иноагентом». В день задержания Мельконьянца следственные действия по этому делу о «нежелательной» организации прошли еще в восьми регионах, у других наблюдателей. В «Голосе» связывали давление с предстоящими выборами.

В ходе этой кампании у наблюдателей осталось только три варианта попасть на избирательный участок: от кандидата или партии; в качестве журналиста (но мониторить выборы может только штатный сотрудник зарегистрированного СМИ, аккредитованный ЦИК); а также от Общественной палаты региона.

Упразднен самый распространенный статус, которым пользовались наблюдатели, — членов комиссий с правом совещательного голоса. В окружных, территориальных и участковых комиссиях таких членов больше нет.

Если раньше наблюдать за выборами можно было, будучи доверенным лицом кандидата или партии, теперь этого права нет. Статус доверенных лиц теперь прекращается одновременно с завершением агитационного периода, они не смогут наблюдать за подсчетом голосов и знакомиться с итогами голосования.

Тем не менее счет активистов, готовых мониторить выборы, в некоторых регионах идет на сотни, говорит сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук: «Все сильно отличается от региона к региону от выборов к выборам, где-то людей будет поменьше: часть активистов уехали [из страны], новые только появляются».

Андрейчук признает, что спад общественной активности заметен, но примерно такой он видел и в 2014 году (после того как Россия аннексировала Крым): «Тогда этот спад к 2017 году закончился, должен он подходить к концу и сейчас».

Сколько точно наблюдателей будут работать на участках в ходе голосования, которое начнется с пятницы, сопредседатель «Голоса» пока сказать не может: «Все идут от кандидатов и от партий, и мы до дня голосования точно не узнаем порядок цифр». «Голос» же, по его словам, перешел на «инфраструктурную роль» — движение занимается обучением наблюдателей, запустило горячую линию и мобильное приложение.

Автор фото, Alexander Reka/TASS Подпись к фото, Агитационный плакат в оккупированном Луганске

Основная тенденция, которую уже успели заметить наблюдатели, — это принуждение избирателей к голосованию, особенно к электронному, говорит Андрейчук. Последнее не поддается независимому мониторингу, замечает он. Согласно докладу «Голоса», в этом году электронное голосование будет самым массовым в России, и к нему повсеместно принуждают сотрудников бюджетных учреждений и государственных компаний.

Явка бюджетников все еще остается одним из основных способов добиться нужных власти результатов. Как стало известно Би-би-си из записи совещания с главами городов Московской области, которое проводила зампред правительства Подмосковья Мария Нагорная, руководителям поставили задачу добиться общей явки по региону в 54,5%, а результата губернатора Андрея Воробьева — в 75,1%. Судя по записи совещания, руководители некоторых городов подготовили пофамильные списки тех, кто придет на участки и отдаст свой голос за губернатора.

Наблюдение на аннексированных территориях будет просто невозможно. «С выборами региональных и местных властей в зоне конфликта (на оккупированных Россией украинских территориях — Би-би-си) можно крест ставить, они проходят по непонятным правилам: голосуй кто хочешь, по любым документам (в том числе по украинским паспортам — Би-би-си), границы избирательных округов не определены, списков нет», — говорит Андрейчук.

«Наблюдение на российских выборах идет, с моей точки зрения, для того, чтобы фиксировать то, что происходит у организаторов выборов на участках, — говорит бывший сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин. — На выборах в местные органы власти на муниципальных иногда проскальзывают самостоятельные фигуры, и противодействовать фальсификации может иметь смысл. Но общественное наблюдение сейчас смысл потеряло и будет терять. Власти научились не просто имитировать выборы, как в СССР, а научились имитировать альтернативные выборы и общественное наблюдение».