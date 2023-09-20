След российской суперъяхты ведет к британской фирме

Автор фото, Getty Images

Автор, Джо Инвуд, Роб Бирн

Должность, BBC Newsnight, BBC Eye Investigations

34 минуты назад

Это перевод журналистского расследования Би-би-си. С оригиналом можно ознакомиться здесь.

Когда дочь российского миллиардера Андрея Гурьева подала судебный иск против изъятия суперъяхты, это стало первым звеном цепи для расследования, приведшего к активам на сумму в 500 млн фунтов стерлингов (около 620 млн долларов США). Эти активы связывают с ее находящимся под западными санкциями отцом.

В результате расследования, проведенного Всемирной службой Би-би-си, была также обнаружена британская юридическая фирма, чья совершенно законная помощь привела к тому, что теперь Гурьев может заявить, что яхта, так же как и другие богатства его семьи, на самом деле ему не принадлежит.

Яхта Alfa Nero была задержана в апреле. До этого правительство США утверждало, что она принадлежит Гурьеву, которого оно называло «известным близким соратником» Владимира Путина.

Судьба 82-метровой суперъяхты, скорее всего, будет решена в ходе судебного разбирательства, которое на этой неделе должно возобновиться на Антигуа.

Правительство островного государства хочет продать судно и сохранить выручку, для чего оно еще в июне изменило закон, перед тем как выставить яхту на аукцион.

Однако целая волна судебных исков, включая и тот, который был подан дочерью Гурьева, привела к тому, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт отозвал свою ставку в 67 млн долларов, выигравшую аукцион.

Бассейн с вертолетной площадкой

Автор фото, Pi3.124 Подпись к фото, Гавань Фалмут на Антигуа, где пришвартована Alfa Nero

Главное отличие Alfa Nero от прочих суперъяхт заключается в том, что на ней есть выдвижная вертолетная площадка, которая может трансформироваться в бассейн или танцевальный зал.

Портовый служащий эксклюзивной гавани Фалмут на острове Антигуа, где пришвартована Alfa Nero, охотно рассказывал о ее многочисленных особенностях. Но как только мы спросили, кому же она раньше принадлежала, его тон резко изменился.

«Я не знаю», — сказал он, опустив глаза на натертую до блеска тиковую палубу.

Связи с Кремлем

Автор фото, No Swan So Fine Подпись к фото, Особняк Гурьева в лондонском районе Хайгейт

По данным Министерства финансов США, Гурьев входит в группу «связанных с Кремлем элит», которые «обеспечивают существенный доход российскому режиму».

Свое состояние он заработал в «ФосАгро», компании по производству удобрений. Она была создана после распада Советского Союза, и Гурьев был одним из ее учредителей.

К моменту листинга «ФосАгро» на Лондонской фондовой бирже в 2011 году Гурьев купил полуразрушенный особняк Witanhurst Estate в лондонском районе Хайгейт, который затем превратил в один из наиболее дорогих объектов недвижимости британской столицы с примерной стоимостью в 300 млн фунтов стерлингов (371 млн долларов).

Прослеживается закономерность

Подпись к фото, Luminosity в яхтенной марине Порто Монтенегро

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Документы, поданные в Регистрационную палату в мае 2023 года, показывают, что как Witanhurst Estate, так и Alfa Nero связаны с семьей Гурьевых через компанию по управлению частными активами Opus Private.

На своем веб-сайте она заявляет, что помогает «некоторым из самых богатых людей мира управлять своими активами и защищать их».

Скромный офис Opus Private находится на острове Гернси, коронном владении британской монархии, который, однако, не является собственно частью Великобритании. После начала войны в Украине правительство острова автоматически приняло санкции против России, которые распространяются и на Гурьева.

Отслеживая адрес Opus Private, мы также установили связь семьи Гурьева со второй яхтой, 108-метровой Luminosity. Это одна из крупнейших суперъяхт c гибридным двигателем, на которой также имеются своя вертолетная площадка, отдельный бассейн и джакузи.

После того как связанные с олигархами яхты вырвались из-под западных санкций, 5 марта 2022 года Luminosity покинула порт на севере Италии и прибыла в Черногорию, не входящую в состав ЕС, 10 марта. По иронии судьбы это произошло на следующий день после того, как сын Гурьева тоже попал под санкции ЕС.

Обе яхты, так же как и лондонский особняк Witanhurst, входят в активы семьи Гурьевых стоимостью около 500 миллионов фунтов стерлингов (620 млн долларов США), которые мы связали с Opus Private, имеющей десятилетнюю историю отношений с этой семьей.

«Не наш клиент»

Подпись к фото, На своем веб-сайте Opus Private обещает: «Проконсультируем вас по ряду вопросов, которые помогут обеспечить лучший контроль, управление и защиту ваших интересов – финансовых и других».

Продолжать работать с находящимся под санкциями клиентом — совершенно законно при условии получения соответствующего разрешения от правительства. Судебные документы, с которыми мы ознакомились на Антигуа, показывают, что компания Opus Private участвовала в судебном иске, который не смог остановить первоначальную продажу Alfa Nero с аукциона.

В документах подробно описывается, что право собственности на суперъяхту принадлежит трасту, над которым, как предположил судья на Антигуа, Гурьев все еще имел какой-то контроль.

Но в последнем судебном иске по поводу изъятия яхты дочь Гурьева утверждает, что является единственным взрослым бенефициаром этого траста.

Мы знаем, что в списке бенефициаров траста произошли изменения, но мы не смогли независимо определить, когда именно они были сделаны. Если это случилось после введения санкций, то это было бы незаконным, если же до – то нет.

И дочь Гурьева, и компания Opus Private рассказали нам, что это произошло до того, как Андрей Гурьев был подвергнут санкциям.

Opus Private также настаивала на том, что Гурьев не был их клиентом, поскольку он больше не является бенефициаром траста.

Однако фирма заявляет, что проинформировала власти Великобритании и Гернси о трастовых активах, которые, по ее мнению, были заморожены в соответствии с санкциями Великобритании против г-на Гурьева. В заявлении говорится, что она считает эти активы замороженными, поскольку, хотя г-н Гурьев не является бенефициаром траста, считается, что он «контролирует» его в соответствии с законодательством Великобритании о санкциях.

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За этими активами пристально следят в Украине, где ущерб от войны оценивается более чем в 371 млрд долларов и продолжает расти.

«Мы довольно интенсивно конфисковывали активы, принадлежащие российским гражданам», — говорит Владислав Власюк, советник президента Украины Владимира Зеленского по санкциям.

Украина не только ввела санкции в отношении около 9000 человек и компаний, но и пошла дальше, чем большинство ее союзников, в переходе от замораживания активов к их аресту. Среди лиц, попавших под санкции Украины, — сам Гурьев, а также его сын, жена и дочь.

«Мы считаем, что Путин превращает отрасль удобрений в оружие и угрожает всему миру, посягая на глобальную продовольственную безопасность. А мы этого не хотим», — говорит Власюк.

После введения санкций Гурьев-старший и Гурьев-младший ушли со своих постов в «ФосАгро», но его семья остается основным акционером.

Компания, которая работает по всему миру, достигла рекордных продаж после начала войны, а Гурьев-младший даже встретился в апреле с президентом Путиным, чтобы обсудить индустрию удобрений.

Власюк хотел бы, чтобы Великобритания пошла дальше, когда дело доходит до замороженных активов, связанных с Гурьевым: «Я думаю, что эти активы должны быть конфискованы, а затем переданы Украине».

Среди этих активов — поместье Witanhurst Estate стоимостью 300 млн фунтов стерлингов (371 млн долларов) и пятиэтажный пентхаус с видом на Темзу, стоимость которого оценивается в 51 млн фунтов стерлингов (63 млн долларов).

«Эти деньги будут в значительной степени использованы для восстановления Украины, и это также станет сильным сигналом», — говорит он.

Британия пока молчит

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес на митинге в поддержку Украины. Британия была одной из первых стран, которые ввели санкции против России

Позиция правительства Великобритании заключается в том, чтобы удерживать замороженные активы до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию за военный ущерб, который она причинила Украине.

Два ведомства, ответственные за санкции, Министерство финансов и Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития, не ответили на конкретные вопросы о британских активах семьи Гурьевых.

Пресс-секретарь Гурьева заявил, что для санкций против бизнесмена «нет никаких надлежащих или законных оснований».

В Opus Private нам сообщили следующее: «Трасты являются законными структурами, и их использование законно. Opus предоставляет трастовые услуги бенефициарам трастовых структур и в их интересах. Мы предоставляем эти трастовые услуги в соответствии со всеми применимыми законами».