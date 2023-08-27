Франция: на предполагаемом месте массового расстрела немецких военнопленных партизанами в 1944 году нашли гильзы и пули
- Автор, Хью Скофилд
- Должность, Би-би-си, Коррез
Группа французских и немецких археологов нашла косвенные признаки массового расстрела гитлеровских военнопленных членами французского Сопротивления через несколько дней после высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.
В результате раскопок в глухом районе центральной Франции были обнаружены пули, патроны и монеты.
В мае этого года о расстреле военнопленных рассказал один из участников Сопротивления 98-летний Эдмон Ревей, нарушив молчание, которое он хранил 80 лет. Немецкие солдаты были расстреляны в лесу неподалеку от Меймака в регионе Лимузен в центральной части Франции.
На сегодняшний день Ревей остается последним живым членом местного отделения партизанской группы Francs-Tireurs et Partisans («Вольные стрелки и партизаны»), он лично присутствовал при казни.
В своих воспоминаниях Ревей описал, как его отряд, состоявший из 30 бойцов, конвоировал немецких военнопленных, когда поступил приказ их убить.
После того как Франция сдалась гитлеровской Германии в 1940 году, подпольное движение Сопротивления за годы оккупации постоянно набирало силу, и к июню 1944 года уже было достаточно серьезным, чтобы поддерживать операцию в Нормандии, отвлекая на себя немецкие части.
Первый этап поисков
В районе, указанном Ревеем, археологи обнаружили только косвенные свидетельства расстрела, но не нашли тел казненных.
По словам Ксавье Компа, главы Бюро по делам ветеранов департамента Коррез, «тела определенно где-то здесь». Публику и журналистов на место раскопок пока не допускают. Работы временно приостановлены для того, чтобы проанализировать грунт, в котором были найдены пули и монеты, в надежде, что анализ позволит более четко определить непосредственное место захоронения.
«Очень сложно найти точное место, потому что ландшафт сильно изменился, — пояснил Компа, — в 1944 году это была пустошь. Сосны посадили американцы после войны. И конфигурация дорожек тоже изменилась».
В интервью Би-би-си Ревей вспоминал реакцию немецких пленных, когда им сказали, что их сейчас расстреляют.
«Они знали, что сейчас произойдет… Они достали бумажники и посмотрели на (фотографии) своих семей. Слез и криков не было. Они были солдатами, — сказал он. — Им выстрелили в грудь с расстояния четырех или пяти метров».
Всем пленным — 46 немецким солдатам и одной француженке-коллаборационистке — было приказано вырыть себе могилы в виде длинной траншеи. Нескольких граждан Чехословакии и Польши пощадили.
Археологи сосредоточили поиск на участке леса, неподалеку от деревни Анко. Георадар обнаружил нечто, похожее на описанную ветераном траншею. На этом участке работы успехом не увенчались, и ученые переключились на прилегающую зону, которая радаром не проверялась.
На этом участке, еще не очищенном от деревьев, они и обнаружили артефакты, которые, подтверждают, что работы ведутся в правильном месте. Найденные пули и гильзы были произведены во Франции, Германии, Америке и Швейцарии, что косвенно подтверждает рассказ Ревея, потому что бойцы Сопротивления пользовались любым оружием, попадавшим им в руки. Все найденные монеты датированы годами раньше 1944 года.
История о казни немецких военнопленных, о которой ранее никто не знал, вызвала огромный интерес средств массовой информации. И это, как считают местные власти, еще одна причина, по которой надо продолжать поиски.
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«Никто не хочет бросать камни»
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эпизоды
Конец истории Реклама подкастов
В 1967 году на месте казни военнопленных были проведены первые раскопки, при которых было найдено 11 тел. Но раскопки внезапно прекратились, а всю документацию о них уничтожили. Учитывая, что всего 23 года спустя после окончания войны страсти все еще были накалены, вся операция была засекречена.
Однако местный житель, который в 1967 году был маленьким мальчиком, помнит, что видел раскопки, и рассказал, где примерно могут быть могилы еще около 40 солдат.
Вероятно, тогда бывшие бойцы Сопротивления, которых было еще много и которые обладали немалым влиянием во французском обществе, не хотели вспоминать этот эпизод, который, как они, видимо, считали, мог запятнать их героическую репутацию.
Но мэр Меймака Филипп Брюжер считает, что подобные соображения уже давно отпали. «Хранители памяти Сопротивления боялись, что это повредит их репутации. Но сегодня никто не хочет бросать в них камни. Люди понимают, что на войне — любые поступки возможны. Можно сражаться за правое дело, но совершать морально неправомерные поступки», — полагает он.