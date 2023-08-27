Франция: на предполагаемом месте массового расстрела немецких военнопленных партизанами в 1944 году нашли гильзы и пули

Автор фото, ONACVG Подпись к фото, Археологи нашли 20 пуль, а также гильзы французского, немецкого, американского и швейцарского производства

Автор, Хью Скофилд

Должность, Би-би-си, Коррез

7 минут назад

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Группа французских и немецких археологов нашла косвенные признаки массового расстрела гитлеровских военнопленных членами французского Сопротивления через несколько дней после высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

В результате раскопок в глухом районе центральной Франции были обнаружены пули, патроны и монеты.

В мае этого года о расстреле военнопленных рассказал один из участников Сопротивления 98-летний Эдмон Ревей, нарушив молчание, которое он хранил 80 лет. Немецкие солдаты были расстреляны в лесу неподалеку от Меймака в регионе Лимузен в центральной части Франции.

На сегодняшний день Ревей остается последним живым членом местного отделения партизанской группы Francs-Tireurs et Partisans («Вольные стрелки и партизаны»), он лично присутствовал при казни.

В своих воспоминаниях Ревей описал, как его отряд, состоявший из 30 бойцов, конвоировал немецких военнопленных, когда поступил приказ их убить.

После того как Франция сдалась гитлеровской Германии в 1940 году, подпольное движение Сопротивления за годы оккупации постоянно набирало силу, и к июню 1944 года уже было достаточно серьезным, чтобы поддерживать операцию в Нормандии, отвлекая на себя немецкие части.

Первый этап поисков

Автор фото, STÉPHANIE PARA Подпись к фото, Эдмон Ревей, которому тогда было только 18 лет, был единственным солдатом отряда, не принимавшим участие в расстреле. Его, как самого младшего, освободил лично командир

В районе, указанном Ревеем, археологи обнаружили только косвенные свидетельства расстрела, но не нашли тел казненных.

По словам Ксавье Компа, главы Бюро по делам ветеранов департамента Коррез, «тела определенно где-то здесь». Публику и журналистов на место раскопок пока не допускают. Работы временно приостановлены для того, чтобы проанализировать грунт, в котором были найдены пули и монеты, в надежде, что анализ позволит более четко определить непосредственное место захоронения.

«Очень сложно найти точное место, потому что ландшафт сильно изменился, — пояснил Компа, — в 1944 году это была пустошь. Сосны посадили американцы после войны. И конфигурация дорожек тоже изменилась».

В интервью Би-би-си Ревей вспоминал реакцию немецких пленных, когда им сказали, что их сейчас расстреляют.

«Они знали, что сейчас произойдет… Они достали бумажники и посмотрели на (фотографии) своих семей. Слез и криков не было. Они были солдатами, — сказал он. — Им выстрелили в грудь с расстояния четырех или пяти метров».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти намереваются продолжить раскопки, после того, как будут проанализированы пробы грунта

Всем пленным — 46 немецким солдатам и одной француженке-коллаборационистке — было приказано вырыть себе могилы в виде длинной траншеи. Нескольких граждан Чехословакии и Польши пощадили.

Археологи сосредоточили поиск на участке леса, неподалеку от деревни Анко. Георадар обнаружил нечто, похожее на описанную ветераном траншею. На этом участке работы успехом не увенчались, и ученые переключились на прилегающую зону, которая радаром не проверялась.

Автор фото, ONACVG Подпись к фото, Две монеты: 1935 и 1941 гг

На этом участке, еще не очищенном от деревьев, они и обнаружили артефакты, которые, подтверждают, что работы ведутся в правильном месте. Найденные пули и гильзы были произведены во Франции, Германии, Америке и Швейцарии, что косвенно подтверждает рассказ Ревея, потому что бойцы Сопротивления пользовались любым оружием, попадавшим им в руки. Все найденные монеты датированы годами раньше 1944 года.

История о казни немецких военнопленных, о которой ранее никто не знал, вызвала огромный интерес средств массовой информации. И это, как считают местные власти, еще одна причина, по которой надо продолжать поиски.

Автор фото, STÉPHANIE PARA Подпись к фото, Примерное место расстрела немецких военнопленных в 1944 году

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«Никто не хочет бросать камни»

Автор фото, Pantoine Подпись к фото, Окрестности Меймака в центральной Франции - места относительно глухие, причем топография со времен войны значительно изменилась. Свидетельств о месте первых раскопок на этом месте не осталось

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В 1967 году на месте казни военнопленных были проведены первые раскопки, при которых было найдено 11 тел. Но раскопки внезапно прекратились, а всю документацию о них уничтожили. Учитывая, что всего 23 года спустя после окончания войны страсти все еще были накалены, вся операция была засекречена.

Однако местный житель, который в 1967 году был маленьким мальчиком, помнит, что видел раскопки, и рассказал, где примерно могут быть могилы еще около 40 солдат.

Вероятно, тогда бывшие бойцы Сопротивления, которых было еще много и которые обладали немалым влиянием во французском обществе, не хотели вспоминать этот эпизод, который, как они, видимо, считали, мог запятнать их героическую репутацию.