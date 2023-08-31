Переехавшего из Украины в Россию священника приговорили к трем годам по делу о «военных фейках»

Автор фото, PRAVOSLAVNIY VIRTYALNIY PRIHOD/YOUTUBE

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39 минут назад

Суд в Петербурге назначил три года колонии общего режима бывшему православному священнику Дмитрию Курмоярову, обвиняемому в распространении «фейков» о российской армии. В 2018 году Курмояров переехал в Россию из Украины, где на него заводили дело за демонстрацию георгиевской ленточки.

Летом 2022 года Курмоярова (отца Иоанна) отправили под арест в Петербурге, возбудив против него дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Калининский районный суд Петербурга признал его виновным по этой статье и приговорил к трем годам колонии общего режима, следует из сообщения пресс-службы петербургских судов.

Поводом для дела стали ролики, которые после начала российского вторжения в Украину священнослужитель размещал в различных социальных сетях, в том числе в YouTube-канале «Православный виртуальный приход».

Всего Курмоярову вменили 63 эпизода размещения «недостоверной информации» о действиях российской армии с 24 февраля по 6 июня 2022 года.

Курмояров признал вину. Несмотря на это, обвинение в ходе прений просило приговорить его к семи годам лишения свободы (наказание по вменяемой священнику статье составляет от пяти до десяти лет колонии).

В своем последнем слове Курмояров говорил, что записывал ролики о вторжении, потому что как священник и монах был сильно расстроен, что война идет между православными людьми.

«Я являюсь глубоко верующим человеком и христианским пацифистом. Я был глубоко шокирован, ведь русские и украинцы — по сути дела один народ. Меня особенно травмировала та мысль, что с обеих сторон конфликта принимают участие и страдают люди православные», — цитирует Курмоярова проект «Политзек-Инфо».

Как иеромонах переехал из Украины в Россию

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Дмитрий Курмояров родился в Пермском крае, а школу закончил в украинской Виннице. Поступил учиться он в Волгограде, но после учебы — в 90-х — вернулся жить в уже независимую Украину. Он торговал рыбой, был женат, увлекался музыкой и живописью. Но постепенно ушел в религию и в 2011 году постригся в монахи.

Курмояров служил в Московском патриархате и не признавал Киевский. Как минимум с 2014 года он активно высказывал в фейсбуке свое мнение, в том числе о политике в Украине. Евромайдан он осуждал, войну в Донбассе называл «гражданской» и сожалел, что «сознание большинства людей отравлено националистической пропагандой».

В 2017 году он запостил на 9 мая поздравительную картинку с георгиевской лентой, а через неделю, 16 мая, демонстрацию георгиевской ленты в Украине запретили. На Курмоярова завели административное дело, однако впоследствии оно было закрыто из-за окончания срока привлечения к ответственности.

В начале 2018 года Курмоярова исключили из списка священников Тульчинской епархии. При этом епархия настаивала, что эпизод с георгиевской ленточкой отношения к этому не имел.

В том же году Курмояров уехал из Украины в Новосибирск и устроился преподавать богословие в Новосибирской духовной семинарии.

В России отец Иоанн стал известен после того, как раскритиковал главный храм вооруженных сил России в Кубинке, возмутившись в том числе наличием советской символики в храмовом пространстве. После этого Курмоярову запретили совершать службу и преподавать, а новую работу, связанную с РПЦ, он найти уже не смог.