Российская певица Нетребко судится с главной оперой США из-за Путина и войны

Автор фото, AFP Подпись к фото, Нетребко считает, что осуждение войны под давлением «Метрополитен-опера» стоило ей доходов и душевных сил. Она уже получила $200 тысяч, и теперь требует еще $360 тысяч компенсации

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45 минут назад

Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на главную оперную компанию США «Метрополитен-опера», разорвавшую с ней отношения из-за отказа Нетребко осудить Владимира Путина за войну в Украине.

Нетребко, выступавшая доверенным лицом Путина на президентских выборах в России и поддерживавшая пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, требует выплатить ей 360 тысяч долларов компенсации за моральный и финансовый ущерб.

Нетребко уже получила 200 тысяч от «Метрополитен-оперы» за отмену 13 выступлений, запланированных, но отмененных после вторжения. Ту жалобу рассматривал арбитраж по профсоюзной линии, а теперь Нетребко подала уже иск в окружной суд Манхэттена.

Нетребко утверждает, что разрыв после 20 лет выступлений на сцене «Метрополитен-оперы» в нью-йоркском Линкольн-центре навредил отношению публики к ней и вызвал протесты против ее выступлений на Западе.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В 2014 году Нетребко передала финансовую помощь театру в дестабилизированном Россией Донбассе и сфотографировалась с флагом и одним из лидером пророссийских сепаратистов

Одна из главных мировых сопрано Нетребко давно живет в Австрии. После начала войны ее выступления в Европе стали редки, а те, что случаются, часто сопровождаются скандалами.

Весной она появилась на сцене фестиваля в немецком Висбадене, из-за чего туда отказались приезжать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Вместо них организаторы пытались пригласить российскую рок-группу Pussy Riot, но и ее участники в итоге отказались.

Запланированный на октябрь концерт Нетребко в Праге также стал предметом бурных споров, итог которых пока неясен.

Нетребко пела в июне в Италии и значится на афишах предстоящих выступлений в Берлине, Вене, Милане, Париже и Буэнос-Айресе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нетребко (справа) была доверенным лицом Путина (слева) на голосовании за президента России

После претензий со стороны «Метрополитен-оперы» Нетребко в итоге осудила войну — через месяц после вторжения. Однако отказалась критиковать лично Путина, на которого Международный уголовный суд выписал ордер на арест по обвинению в военных преступлениях в Украине.

Антивоенный пост Нетребко вызвал возмущение в России. Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин назвал его предательством и добавил: «голос есть, а совести нет».

В иске против «Метрополитен-оперы» певица утверждает, что в итоге лишилась доходов в том числе и в России.

Она требует компенсации не только упущенных доходов, но и морального ущерба.

«Нетребко испытывает тяжелые душевные страдания и переживает эмоциональное расстройство, включая, помимо прочего, депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу», — цитирует ее иск газета Washington Post.