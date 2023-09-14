Точка невозврата. На Лампедузе мигрантов стало больше, чем жителей острова

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мигранты на Лампедузе ожидают отправки на Сицилию. Транспортных средств катастрофически не хватает

час назад

Небольшой итальянский остров Лампедуза не справляется с наплывом нелегальных мигрантов, число которых превысило количество его постоянных жителей.

«За последние 28 часов около 7000 человек прибыли на Лампедузу, которая всегда встречала их [мигрантов] с распростертыми объятиями», — сказал мэр Филиппо Маннино в интервью итальянскому радио.

«Но сейчас мы оказались в точке невозврата. Европа и итальянские власти должны немедленно вмешаться и оперативно перевезти людей», — добавил он.

Тревога мэра вполне оправдана: постоянное население острова составляет немногим более 6000 человек, и справиться с приемом и отправкой такого числа беглецов местные власти просто не в состоянии.

Автор фото, Alessandro Serranò / AFP Подпись к фото, Новоприбывшие у приемного центра, рассчитанного на количество человек в 17 раз меньшее

Остров Лампедуза, входящий в группу Пелагских островов, является самой южной точкой Италии и первым портом, куда приплывают лодки с мигрантами из Северной Африки.

Для мигрантов есть приемный центр, но его официальная вместимость составляет всего 400 человек, поэтому большинству новоприбывших приходится спать снаружи.

В среду в доках произошли столкновения между мигрантами и полицией, возникшие во время раздачи еды и воды сотрудниками Красного Креста. Но полиция быстро их подавила.

Автор фото, Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Синие пластиковые лежаки, на которых спали прибывшие на Лампедузу мигранты

Некоторые молодые мигранты перелезли через ограду приемного центра и отправились в исторический центр острова, где фотограф агентства AFP увидел, как они покупали мороженое.

Впрочем, деньги были далеко не у всех. Некоторые владельцы ресторанов закрывали перед ними двери, но другие предлагали еду бесплатно, либо за нее платили местные жители и туристы.

Автор фото, ALESSANDRO SERRANO/AFP via Getty Images Подпись к фото, Местные власти, даже если бы захотели остановить тех, кто решил покинуть территорию центра, просто не смогли бы

Автор фото, Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Городской совет Лампедузы был вынужден объявить чрезвычайное положение

По последним данным Министерства внутренних дел, с начала года в Италию на лодках прибыло более 120 тысяч человек. Этот почти вдвое больше показателей за тот же период прошлого года.

Во вторник количество лодок с мигрантами было таким большим, что им пришлось выстроиться в очередь, чтобы высадить пассажиров.

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Джованни Ди Лео, главный прокурор Агридженто — провинции, в которую входит Лампедуза, сообщил, что только во вторник на остров прибыло 112 судов с более чем 5 тысячами человек, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 63 лодки, зарегистрированных за один день в прошлом месяце.

«Причина кризиса на Лампедузе заключается в том, что впервые маршрут из Туниса стал таким загруженным… и его сложнее контролировать, чем маршрут из Ливии», — сказал Флавио Ди Джакомо, представитель Международной организации ООН по миграции.

Автор фото, Alessandro Serranò / AFP Подпись к фото, Вид с воздуха на очередь у приемного центра на Лампедузе

Дорога из Туниса гораздо короче, поэтому, воспользовавшись спокойным морем, многие мигранты решили перебраться в Италию таким путем.

Мигрантов, прибывающих на Лампедузу, перевозят на Сицилию, чтобы не допустить переполненности на острове, но сейчас, когда их число превысило все ожидания, для них просто не хватает судов.

По информации новостного агентства Италии ANSA, в среду 13 сентября с острова были вывезены 1650 человек, но своей очереди ждали еще 3750.

Один из заместителей итальянского премьера, Антонио Таяни написал в соцсетях, что правительство «сделает все необходимое, чтобы помочь жителям Лампедузы и мигрантам, которые продолжают прибывать на остров».

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Людей, которых необходимо перевезти, гораздо больше, чем мест на судах

«Это проблема не только стран, непосредственно в которые идет поток мигрантов, это проблема европейского континента и, в частности, Европейского союза», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о ситуации на Лампедузе.

Европейская комиссия обсуждает возможность предоставления дополнительной помощи Лампедузе.

Маттео Вилья, эксперт по анализу миграционных данных из аналитического центра ISPI в Милане, сообщил агентству Reuters, что число прибывших в Италию мигрантов в этом году близко к зарегистрированному максимуму в 2016 году, когда прибыло более 180 тысяч человек.

В июле Тунис и Европейский союз подписали пакт, направленный на сдерживание потоков мигрантов, но пока что он эффекта не возымел.

Автор фото, Stefano Guidi Подпись к фото, Довольно многие мигранты, чтобы избежать проблем на границе между Италией и Францией, отправляются туда пешком через горы

Информационный портал infomigrants.net, созданный для того, чтобы информировать мигрантов, прибывающих в Европу, и частично финансируемый ЕС, сообщил, что Франция планирует укрепить границу с Италией, чтобы обуздать нелегальную миграцию.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что обдумывает принятие этой меры из-за увеличения числа мигрантов, пересекающих границу с Италией, в два раза.

«У нас 100-процентное увеличение потоков, это затрагивает департаменты Приморские Альпы и Верхние Альпы», — заявил Дарманен журналистам после посещения пограничного поста в Ментоне.

Автор фото, Stefano Guidi/Getty Images Подпись к фото, Географическая карта с указанием маршрутов пересечения итало-французской границы, составленная итальянскими и африканскими добровольцами. Они предоставляют на один-два дня приют и помощь тем мигрантам, которые, приехав из Африки, пытаются пересечь границу между Италией и Францией. За последний месяц ситуация существенно ухудшилась после закрытия центра приема беженцев в Бриансоне (Франция), при том, что число мигрантов, высаживающихся на Лампедузе, продолжает расти

Тем временем Германия решила приостановить процесс отбора просителей убежища, прибывающих в страну из Италии, который она и другие страны ЕС осуществляли на добровольной основе. Это решение, как сообщил министр внутренних дел изданию Welt, было вызвано «сильным миграционным давлением».