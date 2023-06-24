Пригожин утверждает, что захватил военные объекты Ростова. Путин в экстренном обращении заявил о «предательстве России» и сравнил ситуацию с 1917 годом. Главное

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, Обстановка в Ростове-на-Дону утром 24 июня

Автор, Елизавета Фохт, Анастасия Лотарева

Должность, Би-би-си

59 минут назад

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин объявил, что ЧВК начинает «марш справедливости», после того как российская армия якобы ударила по лагерю наемников, а ФСБ завела дело о вооруженном мятеже.

Уже к утру субботы Пригожин объявил, что его сторонники захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и сбили вертолеты минобороны России. А потом выложил видео, на котором ведет переговоры с представителями министерства обороны и Генштаба в штабе Южного военного округа.

В центре Ростова появились танки и автоматчики, выезды из города перекрыты, жителей просят не покидать дома. Минобороны России просит бойцов «Вагнера» сдаться, а президент России Владимир Путин в экстренном обращении назвал происходящее предательством, изменой и ударом в спину.

Би-би-си рассказывает главное о происходящем.

Пригожин — в штабе Южного военного округа

В ночь на субботу ФСБ, Национальный антитеррористический комитет и Генпрокуратура сообщили, что на создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (279 УК РФ).

Реальных признаков того, что наемники действительно начали обещанный «марш справедливости» для смещения военного руководства страны сначала не было, хотя Пригожин и заявил, что пересек границу и движется к Ростову-на-Дону.

Но в Москве и Ростове силовиков подняли по тревоге, а генералы минобороны и генштаба России, Сергей Суровкин и Владимир Алексеев, записали видеообращение к наемникам с просьбами «не наносить удар в спину президенту».

В Кремле сообщили, что МВД, ФСБ и Росгвардия «круглосуточно» докладывают о происходящем президенту Путину.

К утру субботы оказалось, что опасения силовиков, судя по всему, были не напрасны. Многие жители Ростова-на-Дону проснулись от того, что в центре города появилась тяжелая техника и вооруженные люди.

Меры безопасности в городе власти усилили еще накануне вечером, в том числе был активирован план «Крепость» — он предполагает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН. Уже тогда жители заметили на некоторых улицах БТРы.

Ростовский губернатор Василий Голубев ночью сделал сразу несколько заявлений. Сначала сказал, что правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность, потом попросил местных жителей не выходить из своих домой и не выезжать на частично перекрытую федеральную трассу «Дон». Там, судя по сообщениям местных СМИ, к утру образовались многокилометровые пробки.

К пяти утра по местному времени в город начали заходить целые колонны тяжелой техники. Люди в камуфляже быстро оцепили крупнейшие силовые объекты — в частности, штаб Южного военного округа (ЮВО), региональные управления МВД и ФСБ.

Судя по сообщениям местных СМИ и тому, что рассказал Би-би-си ростовчанин, живущий неподалеку от штаба ЮВО, никаких боев в городе не происходило — колонны бойцов вошли в центр без какого-либо сопротивления со стороны силовиков.

В соцсетях даже появились курьезные видео: на одних видно, как утром в Ростове дворники вышли на работу и начали убирать улицу, словно не замечая людей в камуфляже вокруг; на других — как вооруженные люди покупают завтрак во «Вкусно и точка», а в воротах местного цирка припарковался танк.

Эксперты и СМИ разошлись в мнениях о том, кем именно были вооруженные люди. В репортаже фотокорреспондента ТАСС Эрика Романенко снимки, на которых вооруженные люди на фоне бронетехники целятся прямо в штаб ЮВО, подписаны словами «Бойцы ЧВК „Вагнер“ у здания штаба Южного военного округа».

В свою очередь, военный аналитик CIT Руслан Левиев утверждал, что на кадрах из Ростова сняты как раз бойцы Минобороны. Он обратил внимание на видео с машинами военной полиции: Левиев настаивал, что приехавшие на них люди не окружают здание, а, наоборот, занимают позиции для его обороны.

Но местные жители, которые пришли в центр города, рассказывали СМИ — например, «Дождю» (признан иностранным агентом) — что в Ростове на соседних улицах стояли и кадровые военные, и наемники из «Вагнера».

Автор фото, TASS Подпись к фото, Бойцы «Вагнера» на позиции у штаба Южного военного округа в Ростове-на-дону, утром 24 июня

Пригожин и его сторонники ясности в происходящее сначала не вносили. За ночь создатель «Вагнера» лишь объявил, что наемники якобы сбили два вертолета, которые обстреливали позиции ЧВК и некую «гражданскую колонну» - если верить Пригожину, по приказу начальника Генштаба Валерия Герасимова (никаких верифицированных данных в подтверждение этих заявлений нет).

«На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушек. В подразделениях ЧВК „Вагнер“ все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе», — сказал Евгений Пригожин в одном из своих очередных аудиосообщений.

В ответ на возможные угрозы Пригожин пообещал «уничтожать все вокруг», заявив, что «готовы умереть 25 тысяч, а после этого еще 25 тысяч» (видимо, имея в виду воюющих под его командованием наемников - прим. Би-би-си). Такую позицию он объяснил необходимостью защиты мирного населения, по которому якобы бьет российская армия - «в Ростове только что с вертолета». Один пилот («принадлежность ФСБ»), по словам Пригожина, отказался осуществлять вылет.

Телеграмм-канал Fighterbomber, который якобы ведет бывший летчик в отставке, обычно хорошо информированный о происходящем в военно-воздушных силах РФ, утверждает, что сбито два вертолета РЭБ (радиоэлектронной борьбы) Ми-8мтпр, а также вертолет Ми-35. Автор канала говорит, что «экипажи живы».

«В связи с тем что колонна Вагнеров едет по трассе М4 вперемешку с гражданскими машинами, работать вертолёты, очевидно, не могут» — замечает он

Автор фото, ERIK ROMANENKO/TASS Подпись к фото, Танки у здания штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, утро 24 июня

Около 7:30 утра мск в канале Grey Zone, связанным с Пригожиным, появилось трехминутное видео с заголовком «ЧВК Вагнер в штабе ЮВО в Ростове». В начале видно, как Пригожин в камуфляже и с оружием в окружении бойцов беспрепятственно заходит в здание. На следующих кадрах он, все еще вооруженный, общается с заместителем минобороны (а в прошлом главой Ингушетии), генералом Юнус-Беком Евкуровым, и первым замначальника Генштаба, генералом Владимиром Алексеевым.

Еще в пятницу вечером Алексеев просил наемников «Вагнера» остановить попытку переворота. Ни он, ни Евкуров, судя по видео, не делают попыток задержать Пригожина — несмотря на заведенное ФСБ дело о вооруженном мятеже.

Некоторые наблюдатели предположили, что генералы по сути попали в плен к Пригожину — никаких официальных заявлений на этот счет ни министерство обороны, ни Генштаб не делали.

«Сбили, третий. Собьем все, если будете посылать, потому что вы долбите по мирным жителям. Вы только что развалили автобус с людьми», — так на видео начинается общение Пригожина с генералами. Судя по всему, речь идет о вертолетах. После этого Евкуров обращается к Пригожину, но тот резко его обрывает: «Кто вы такой, чтобы со мной на „ты“ разговаривать?!».

Ответные слова Евкурова разобрать сложно, но следующая фраза заканчивается словами «давайте думать, что делать». «Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба [Герасимова] и [министра обороны] Шойгу». «Забирайте!» — весело отвечает Алексеев.

Автор фото, t.me/grey_zone Подпись к фото, Пригожин (в центре) во время общения с генералами Юнус-Беком Евкуровым (слева) и Владимиром Алексеевым (справа)

После этого Евкуров просит Пригожина не мешать управлению войсками, участвующими в украинском вторжении. «Ребята гибнут каждые пять минут», — говорит он. «Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на мясо», — отрезает создатель «Вагнера».

Тогда Алексеев говорит Пригожину, что огорчен из-за того, что из-за мятежа в Киеве «откроют шампанское». «Ничего странного. Праздник с шампанским в Киеве, когда вы бросаете Красные Лиманы, Изюмы и все остальное, — парирует тот. — А мы ниоткуда не бежим. Поэтому мы пришли сюда, чтобы прекратился позор, в котором мы живем». А потом добавил: если бы с «Вагнером» говорили «в нормальном тоне», то на танках бы они в Ростов не приехали.

После этого пресс-служба Пригожина опубликовала его обращение. В нем он говорит, что бойцы ЧВК действительно вошли в штаб ЮВО и взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром. Он подчеркнул, что вагнеровцы не чинят препятствий самолетам, которые участвуют во вторжении в Украину.

«Мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация наносила удары не по нам, а по украинцам», — объясняет основатель ЧВК. Потом он сообщил, что санитарные потери российской армии (это убитые и раненые) исчисляются тысячами человек ежедневно, и добавил, что Герасимов якобы сбежал из Ростова (вчера Пригожин утверждал, что так поступил Шойгу).

Каналы Пригожина распространили видеозапись въезда колонны в Ростов. На них видно, что местные силовики не оказывают вагнеровцам никакого сопротивления, а некоторые жители машут бойцам руками.

Судя по всему, сейчас на улицах Ростова-на-Дону спокойная обстановка. При этом местные СМИ сообщают, что жители города, которые приходят в центр, вступают в словесные перепалки между собой и даже с бойцами «Вагнера».

Путин заявил о «предательстве» и «измене»

Операция Пригожина в Ростове, кажется, привела российские власти в замешательство. Всю ночь власти, государственные агентства и СМИ хранили молчание о происходящем в Ростове.

Лишь к утру пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что вскоре Владимир Путин обратится к нации с экстренным обращением. В ожидании этого выступления наконец высказалось и министерство обороны.

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов „ЧВК „Вагнер“. Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», — утверждается в заявлении ведомства.

В министерстве уверяют, что тем бойцам, которые хотят сдаться, гарантируют безопасность и якобы уже оказывают помочь. Тех, кто пока этого не сделал, попросили «проявить благоразумие и скорее выйти на связь» с силовиками.

Около 10:00 мск наконец вышло обращение Путина. В своей пятиминутной речи он прямо сравнил происходящее с революцией 1917 года. Свои слова он обратил к гражданам России, военным и тем, кто «кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооружённого мятежа».

Выступление Путин начал со слов о том, что Россия сейчас «ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее» (такой борьбой Путин считает вторжение в Украину).

«А потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу, — заявил Путин, — Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли».

Автор фото, Gabriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Владимир Путин во время обращения об «ударе в спину» со стороны Пригожина

Действия Пригожина Путин, не называя создателя «Вагнера» по имени, назвал предательством.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы „Вагнер“», — прокомментировал Путин.

«Внутреннюю смуту» Путин назвал угрозой государственности и пообещал, что все, кто стал на путь «шантажа и террористических методов», ответят перед законом. По словам президента, он дал «необходимые приказы» Вооруженным силам. Путин признал, что самой тяжелой обстановкой остается в Ростове, где «фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления».

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — сказал Путин в конце своего выступления.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале развернуто прокомментировал демарш Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Он заявил, что «полностью поддерживает каждое слово» из обращения президента Путина. «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!».

«По поводу предательства Родины - президент глубоко ошибся», - уверяет в ответном аудиосообщении Евгений Пригожин и говорит, что не собирается «приходить с повинной».

«Когда нам говорили, что мы воюем с Украиной - мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы и вооружения, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются. А чинуши экономят их для себя. Как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву».

Далее основатель ЧВК «Вагнер» опять упоминает, что силы минобороны бьют «по мирняку». Пригожин говорит: «Мы - патриоты. А те, кто нам противостоит, собрались вокруг подонков».

Что происходит в других регионах?

Автор фото, Valentin Egorshin/TASS Подпись к фото, Силовики у центра ЧВК «Вагнер» в Петербурге, утро 24 июня

Еще вечером в пятницу, 23 июня, источник Би-би-си, близкий к спецслужбам, рассказал, что на трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) сотрудники ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск Нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы».

С утра субботы агентство Рейтер со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило что наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже. «Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль, всё как в Ростове», — подтвердил Би-би-си источник, близкий к центральному аппарату ФСБ. По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа ЧВК «Вагнер» у них нет.

Власти Санкт-Петербурга утверждают, что обстановка в городе «спокойная и контролируемая». Сегодня утром «Фонтанка» сообщала, что здание центра ЧВК «Вагнер» в Петербурге оцеплено и там идут обыски. «Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании Вагнер-центра, не оказывают влияния на жизнь города», — говорится в сообщении администрации города.

Режим контртеррористической операции (КТО) введен не только на территории Ростовской и Воронежской областей, но и в Москве и Московской области. «Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», — прокомментировал эту меру мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что все городские службы работают в полном объеме, передвижение по городу не затруднены.

КТО — это особый правовой режим, его сроки и обстоятельства определяются законом «О противодействии терроризму». В 11 статье закона перечислены 14 мер и ограничений. В частности, лица, проводящие КТО, могут беспрепятственно заходить в жилые помещения граждан, а также в помещения организаций и использовать их транспортные средства; проверять у граждан документы, глушить и отключать связь.

В остальных областях России пока говорят о «действии усиленных мер безопасности» — по сообщениям властей, их предпринимают в Орловской, Тверской и Тульской областях. Также власти начали отменять запланированные на выходные массовые мероприятия. Об этом сообщили власти Калининградской, Тульской, Тверской, Воронежской и Липецкой областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин перенес проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького на неделю позже.

В Москве и аннексированном Россией Крыму начали демонтировать рекламные баннеры ЧВК «Вагнер», сообщают телеграм-каналы. Также, судя по фотографиям из государственных агентств и сообщениям СМИ, на дорогах проверяют машины. Государственная компания «Автодор» призвала водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4. Очевидцы сообщают о перекрытии трассы М-2 из Тульской области в Москву в обоих направлениях.

Источники Би-би-си в МВД Калужской и Тульской областях сообщают, что региональные силовые подразделения подняли по тревоге с оружием. Начальство довело до сведения личного состава, что им отдан приказ ехать к Москве колонной на служебном транспорте.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, В Москве усилены меры безопасности, на улицах города сотрудники ДПС работают в сопровождении ОМОНа

С чего все началось?

«Марш справедливости» Пригожин анонсировал накануне — сразу после того как обвинил министерство обороны в нападении на тыловые лагеря ЧВК «Вагнер».

Бизнесмен заявил, что во время этой атаки погибло много бойцов. Однако единственным ее «свидетельством» пока остаётся видео, которое вечером пятницы распространил канал «Разгрузка Вагнера». На нем якобы сняты последствия удара — но в кадре видны только несколько фрагментов тел и обугленные деревья.

Минобороны назвало заявления Пригожина «информационной провокацией», которая не соответствует действительности, а Первый канал в ночном спецвыпуске новостей охарактеризовал происходящее как постановку.

Аналогичные сомнения, впрочем, высказывали и независимые источники: в первую очередь из-за того, что других доказательств удара, якобы нанесенного по наемникам Пригожина, так и не появилось. Хотя многие обратили внимание, что обстановка на видео «Разгрузки Вагнера» очень похожа на детали лагеря, который за день до произошедшего в своем репортаже показывал сотрудник издания РИА ФАН, связанного с Пригожиным.

Вечером 23 июня Пригожин назвал Шойгу «тварью, которая будет остановлена», и анонсировал некие действия, направленные на устранение военного руководства страны (создатель «Вагнера» подчеркивал, что смещать президента или других силовиков бойцы ЧВК не собираются).

Вскоре после этого Национальный антитеррористический комитет и Генпрокуратура объявили, что ФСБ завела на Пригожина дело об организации вооруженного мятежа — это статья 279 УК РФ. По ней создателю «Вагнера» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Что касается заявлений по поводу арестов — это братство, справедливость, честь, совесть (…), а когда вы делаете эти заявления, у вас этих чувств нет», — отреагировал Пригожин.

Попытка мятежа стала кульминацией многомесячного конфликта «Вагнера» с министерством обороны. Он начался еще прошлой осенью, когда на фоне провалов российской армии в Херсонской и Харьковской областях Пригожин оказался в числе одних самых заметных критиков командования в Москве. Затем, зимой, бизнесмен был недоволен тем, что министерство обороны не признает заслуг «Вагнера» в операциях в Украине — например, при взятии города Соледар.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Боец ЧВК «Вагнер» на фоне разрушенного Бахмута, 27 мая 2023 года

На новый уровень конфликт вышел после того, как Пригожин в феврале этого года впервые обвинил военное руководство в создании «снарядного голода» для бойцов «Вагнера», которые участвовали в наступлении на Бахмут. Бизнесмен утверждал, что из-за нехватки выделенных наемникам боеприпасов ЧВК несет большие потери.

В Минобороны эти обвинения отвергали. Тем не менее Пригожин регулярно обрушивался с публичной критикой на главу ведомства Сергея Шойгу (в том числе делая выпады против членов его семьи), а также начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. На фоне скандала Пригожин потерял возможность вербовать заключенных в российских колониях — месяцами для «Вагнера» это был основной источник пополнения «живой силы». В итоге функция вербовки в российских ИК перешла к российской армии.