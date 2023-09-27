Командер, собака Джо Байдена, укусил телохранителя президента США. И уже не первый раз

Автор фото, The Washington Post Подпись к фото, Командера выводят на прогулку. Если вам захотелось его немедленно погладить, то лучше не надо. Хотя эта фотография сделана весной прошлого года, а кусаться пес начал только осенью

9 минут назад

Пес президента США Джо Байдена укусил агента Секретной службы. Коммандер, двухлетняя немецкая овчарка, кусает ближайших сотрудников президентской семьи уже не в первый раз.

На сей раз Командер покусился на охранника президента вечером в понедельник 25 сентября.

«Вчера около 8 часов вечера офицер полиции секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру помощь», — сообщил CNN представитель Секретной службы Соединенных Штатов Энтони Гульельми.

Согласно федеральным документам, опубликованным на этой неделе Министерством внутренней безопасности, это — 11-й случай, когда собака первой семьи напала на охранника.

Командер появился в Белом доме в 2021 году еще щенком. Его президенту подарил его брат.

Агрессивная карьера пса на протяжении четырех месяцев с октября 2022 года по январь 2023-го включала многочисленные инциденты, хотя, к счастью, ни одна из нанесенных травм не была серьезной.

Это, однако, не означает, что агенты, специально подобранные и обученные охранять президента США и готовые положить на этом поприще свою жизнь, если возникнет такая необходимость, точно так же готовы проливать кровь от укусов президентского пса.

Секретная служба и агрессивный Командер

Автор фото, SAUL LOEB Подпись к фото, С новыми хозяевами. Поначалу пес вел себя вполне прилично, но не исключено, что во всем виновата нервная жизнь в президентской резиденции

Пропустить Реклама подкастов и продолжить чтение. Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Реклама подкастов

В обнародованных документах есть письмо, которое один из агентов Секретной службы написал своему укушенному коллеге после подобного случая: «Это просто цирк какой-то… Если бы это была чья-то другая собака, ее бы уже усыпили. Этому чертову клоуну нужен намордник».

10 ноября прошлого года Командер сорвался с поводка у первой леди Джилл Байден, когда она выгуливала пса около Восточного крыла Белого дома, и вроде бы безо всякого повода укусил одного из агентов.

«Командер появился из сада Кеннеди и бросился ко мне. Я тут же остановился и поднял руки, чтобы защитить лицо. Он укусил меня за левое бедро и побежал обратно к первой леди», — написал пострадавший агент в электронном письме своему начальству.

14 ноября другой офицер Секретной службы писал в отправленном по электронной почте отчете, что ему пришлось защищаться от агрессивного пса стулом.

Он рассказал, что сначала «услышал злобный собачий лай», потом посмотрел вверх и увидел пса, стоящего на верхней ступеньке лестницы. «Я посмотрел ему в глаза, схватил черный стул, на котором сидел, и держал его перед собой, пятясь назад», — продолжил агент.

11 декабря Командер прокусил руку еще одному агенту, после того как президент спустил его с поводка, чтобы пес побегал, просидев два часа в кинозале Белого дома вместе с хозяевами.

2 января пес набросился на инженера службы технической безопасности, когда тот проверял работу сигнализации в личном доме президента: «Командер протиснулся через дверь и сразу же укусил меня за правую нижнюю часть спины», — написала жертва нападения в электронном письме.

Кто-то из президентской семьи (возможно и он сам, тут от нас подробности скрыли) немедленно приказал псу отцепиться от жертвы, а потом оттащил его подальше.

«В целом инцидент длился не более 10 секунд, и Командер вернулся в резиденцию. [Человек, имя которого было изъято] извинился после инцидента. Осмотрев поясницу, я обнаружил царапину и синяк размером 1×1, из которой текла кровь» , - говорится в объяснительной записке.

Что делать и кто виноват

Автор фото, NICHOLAS KAMM Подпись к фото, Игры на лужайке. Командер в щенячьем возрасте

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что в агрессивном поведении псов президента, а персонал кусала и вторая овчарка Байденов — Мейджор, виновата полная стрессов и волнений жизнь в президентской резиденции. Собаки прекрасно чувствуют подобную атмосферу и реагируют на нее не слишком хорошо.

«Как вы все прекрасно знаете, жизнь в Белом доме не похожа ни на какую другую. Она способна вызвать стресс у каждого из нас. А теперь только представьте, как она отражается на домашнем животном», — сказала она еще в июле.

Секретарь Джилл Байден по связям с общественностью Элизабет Александер сказала, что «первая семья работает над тем, чтобы улучшить эту ситуацию».

«Все члены семьи сотрудничают с персоналом Секретной службы, разрабатывая дополнительные правила, когда и как держать Командера на привязи, как его обучать, а также для того, чтобы выделить специальные места, где он сможет бегать, — сказала Александер. — По данным Секретной службы, каждый упомянутый инцидент рассматривался так же, как и сопоставимые травмы на рабочем месте, с соблюдением соответствующих процедур уведомления и отчетности. Президент и первая леди невероятно благодарны сотрудникам Секретной службы и резиденции за все, что они делают, чтобы обеспечить безопасность их самих, их семьи и страны».

Кстати, Мейджора в конце концов пришлось выселить из президентской резиденции, и теперь он живет с друзьями семьи Байденов.

Без вины виноватый?

Автор фото, Tasos Katopodis Подпись к фото, Командер провожает хозяина в Европу. Для обычной собаки ситуация, когда хозяин в любой момент может отправиться не знамо куда, оставив ее в руках посторонних людей, — это невероятный стресс

Кто же виноват в поведении Командера? Политические противники нынешнего президента США не замедлили воспользоваться агрессивностью пса, чтобы осудить поведение его хозяина

Президент общественной организации Judicial Watch («Судебный надзор»), которая была создана для того, чтобы отслеживать поведение властных структур, в особенности чиновников из Демократической партии, и затребовала информацию о покусанных агентах в соответствии с Законом о свободе информации Том Фиттон заявил, что то, что происходит в Белом доме – «это особый вид безумия и коррупции, когда президент позволяет своей собаке неоднократно нападать на сотрудников Секретной службы и их кусать».

«Секретная служба, вместо того, чтобы защитить своих сотрудников, пыталась незаконно скрыть документы о жестоком обращении с ее агентами и офицерами со стороны семьи Байденов», — добавил он.

При этом специалисты по собачьему поведению говорят, что поведение пса действительно может быть вызвано стрессовой ситуацией в Белом доме. По словам Эрин Хехт, доцента кафедры эволюционной биологии человека Гарвардского университета, которая возглавляет «Проект мозга собак», согласна с этой версией.

«Собаки — индивидуальности, так же, как и люди. И, как и у людей, у них есть разные причины реагировать агрессивно или испуганно в разных обстоятельствах», — отметила она.

По словам Хехт, те, кто сталкивается с устойчивыми поведенческими проблемами у собак, такими, как в семье президента, должны прежде всего отправить животное к ветеринару, чтобы исключить чисто физиологические проблемы, а уж потом заняться тщательным изучением триггеров агрессивного поведения, чтобы начать с ним бороться.

«В зависимости от собаки эта борьба может включать в себя медицинское лечение, стратегии дрессировки, корректировку среды обитания собаки, корректировку поведения людей в окружающей среде или решение о переводе собаки в другую среду», — сказала она.

Эрин Хехт также отметила, что история с Командером является прекрасным примером того, что мы до сих пор знаем о собаках не слишком много.