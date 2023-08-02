«Социальный джетлаг»: почему следует ложиться спать в одно и то же время

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19 минут назад

Небольшие различия в режиме сна между рабочими и выходными днями могут привести к нездоровым изменениям в работе кишечных бактерий в организме человека.

Исследование, проведенное учеными из лондонского Кингс-колледжа и компании ZOE, специализирующейся на здоровом питании, впервые обнаружило многочисленные ассоциации между «социальным джетлагом» – сдвигом внутренних часов организма при изменении режима сна между рабочими и выходными днями – и качеством питания, пищевыми привычками, воспалением и составом микробиома кишечника.

Предыдущие исследования показали, что работа по сменам нарушает работу организма и повышает риск увеличения веса, проблем с сердцем и диабета.

Однако на наши биологические ритмы могут влиять более мелкие несоответствия в режиме сна, например, раннее пробуждение по будильнику в рабочие дни по сравнению с естественным пробуждением в нерабочие дни у людей, работающих по обычному графику.

«Мы знаем, что серьезные нарушения сна, например, сменная работа, могут оказывать глубокое влияние на здоровье. Это первое исследование, в котором показано, что даже небольшие различия в продолжительности сна в течение недели, по-видимому, связаны с различиями в видах бактерий кишечника, – говорит один из авторов исследования доктор Венди Холл из Школы наук о жизненном цикле и населении. – Некоторые из этих ассоциаций были связаны с различиями в питании, но наши данные также указывают на то, что в этом могут быть замешаны и другие, пока неизвестные факторы».

Исследователи обнаружили, что всего 90-минутная разница во времени наступления средней точки сна - половины времени между моментами засыпания и пробуждения – уже ассоциируется с различиями в составе кишечной флоры.

Соблюдение режима сна и бодрствования, а также сбалансированное питание могут помочь снизить риск возникновения заболеваний.

Наличие широкого спектра различных видов бактерий в пищеварительной системе очень важно. Некоторые из них лучше других, но правильное сочетание является ключом к профилактике целого ряда заболеваний.

«Социальный джетлаг» может способствовать развитию видов микробиоты, которые неблагоприятны для вашего здоровья», – говорит Кейт Бермингем, автор исследования и старший научный сотрудник по вопросам питания компании ZOE, специализирующейся в области здравоохранения.

По данным исследования, от этого «джетлага» страдает более 40% населения Великобритании, причем наиболее часто он встречается у подростков и молодых людей, а затем с возрастом уменьшается.

Автор фото, JO HOLLAND Подпись к фото, Здоровое питание важно не меньше, чем правильный сон

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Ученые проанализировали качество сна, состав крови и качество стула тысячи взрослых людей, принявших участие в исследовании. Участники также вели тщательный учет всего съеденного и выпитого за день.

Страдающие от «социального джетлага» – примерно 16% участников, – чаще употребляли в пищу картофель, чипсы, напитки с высоким содержанием сахара, а также меньше фруктов и орехов.

Предыдущие исследования показали, что люди, страдающие «социальным джетлагом», потребляли меньше клетчатки по сравнению с теми, у кого режим сна был более стабильным. Другие исследования показали, что «социальный джетлаг» связан с увеличением веса, болезнями и усталостью.

«Плохое качество сна влияет на выбор продуктов, и люди предпочитают есть продукты с высоким содержанием углеводов и сахара», – говорит доктор Бермингем.

Нездоровое питание может повлиять на уровень определенных бактерий в кишечнике.

Исследователи обнаружили, что в кишечнике людей, страдающих «социальным джетлагом» три из шести видов кишечной флоры, связанные с плохим качеством питания, ожирением, более высоким уровнем воспаления и риском инсульта, были более многочисленными.

Взаимосвязь между сном, диетой и кишечными бактериями очень сложна, и еще многое предстоит выяснить, считают исследователи.

Пока же они советуют по возможности наладить и соблюдать регулярный режим сна.

И конечно, не забывать про здоровое питание. Например, британская Национальная служба здравоохранения рекомендует: