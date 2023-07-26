Пожары в Греции на картах и спутниковых снимках

Автор фото, PANAGIOTIS DIMISIANOS

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58 минут назад

Продолжающиеся лесные пожары на нескольких греческих островах, включая Родос и Корфу, вынудили десятки тысяч местных жителей и туристов покинуть свои дома или отказаться от отдыха.

На Родосе огромная полоса выжженной земли пролегла через всю середину острова до южного города Киотари.

На спутниковых снимках видны масштабы ущерба, нанесенного популярному курорту.

Пламя уничтожило множество домов и предприятий в городе.

Пожары полыхают с прошлой недели на острове Родос, где дневная температура поднимается до 45 градусов Цельсия.

Местные власти проводят расследование в связи с подозрениями, что их причиной могли стать поджоги.

Лесные пожары - не редкость для Греции в засушливые летние месяцы, но многие ученые предсказывают, что по мере изменения климата по всей планете частота и интенсивность аномальных погодных явлений будет нарастать, соответственно повысятся и риски возникновения различных стихийных бедствий, как, например, лесные пожары.

Карта пожаров на Родосе

За прошедшие выходные на острове было эвакуировано более 20 тысяч человек - это крупнейшая в истории Греции эвакуация из-за природных пожаров.

Автор фото, Reuters

По данным полиции, около 16 тысяч человек эвакуированы по суше в более безопасные части острова и еще 3 тысячи - по морю. Остальным пришлось уходить по дорогам или спасаться от едкого дыма на собственном транспорте.

Среди них - тысячи туристов, которым пришлось перебираться во временные убежища на стадионах, прежде чем туристические компании предоставили самолеты для их вывоза с острова.

Автор фото, Reuters

В Греции продолжается экстремальная жара, увеличившая риск пожаров по всей стране.

Остров Родос – не единственный пострадавший регион.

В городе Йитион в южной части полуострова Пелопоннес температура в воскресенье достигала отметки 46,4 °C, и хотя национальный рекорд в 48°C не был побит, это мало кого утешает.

В связи с жарой многие туристические достопримечательности Греции, в том числе афинский Акрополь, закрываются в самые жаркие дневные часы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна находится «в состоянии войны» с лесными пожарами, и предупредил, что стране предстоят еще «еще три трудных дня» - в конце недели синоптики ожидают понижения температуры.

По словам министра гражданской обороны Вассилиса Кикилии, за последние 12 дней пожарные команды по всей стране пытались потушить более полутысячи очагов пожара, в том числе в Мидее на материковой части страны.

Пожарные сообщают, что ситуация на Корфу и Эвии пока контролируется не полностью.

Карта пожаров по всей Греции

На спутниковых снимках виден дым от пожаров на почерневших холмах близ города Кассиопи на севере острова Корфу.

На Крите, крупнейшем из греческих островов, также объявлена повышенная готовность из-за опасности возникновения пожаров, но пока ситуация там находится под контролем.

Экстремальная жара охватила Южную Европу и Северную Африку. Сухая жаркая также вызвала пожары на Сицилии, в Хорватии, Алжире и Тунисе.

По словам ученых, такая ситуация была бы скорее всего невозможна, если бы не происходящие климатические изменения, на которые оказывает влияние промышленная деятельность человека.

Также в этом году, впервые за последние семь лет сформировался эффект Эль-Ниньо - циклический природный феномен, приносящий с собой среди прочего более высокие температуры воздуха и повышенную влажность.

В результате, по подсчетам специалистов, тепловая волна в Европе в этому году оказалась на 2,5 градуса жарче, чем обычно.