Суд над Кевином Спейси: присяжные за закрытыми дверями обсуждают вердикт

Автор фото, Reuters

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36 минут назад

Процесс над голливудским актером Кевином Спейси в суде Лондона перешел к этапу прений присяжных. Они консультируются за закрытыми дверями, процесс может занять несколько дней, после чего суд огласит приговор. Спейси обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин.

Обвинения строятся на 12 эпизодах различной степени тяжести – от домогательств до сексуального насилия. Согласно материалам дела, все они произошли в период с 2001 по 2013 год.

Ни по одному эпизоду Спейси своей вины не признает.

Процесс над актером в королевском суде Саутуорка в Лондоне начался 28 июня.

Что говорят жертвы

Один из истцов – водитель, которому на момент описываемых им событий было около 30 лет.

По его словам, Кевин Спейси щупал его непристойным образом и прижимал его руку к своим гениталиям.

Однажды это произошло прямо на ходу, что чуть не привело к дорожной аварии, заявил водитель.

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В том момент он якобы вез Спейси на вечеринку к Элтону Джону, которого вызывали в суд (по видеосвязи), чтобы установить точную дату.

Второй истец показал, что познакомился с актером, когда работал в пабе в Оксфорде.

Однажды они выпивали целой компанией в другом заведении, после чего истец поехал в дом, где на тот момент квартировал Спейси.

Там, по его словам, Спейси поцеловал его в шею и схватил за промежность.

Третья жертва утверждает, что Спейси домогался его во время благотворительного мероприятия в одном из лондонских театров, куда актер якобы приехал в сильном подпитии.

По словам истца, Спейси делал в его адрес непристойные замечания, а когда он повел актера показать ему сцену и закулисье, тот силой развернул его к себе и схватил за промежность.

Самое серьезное обвинение предъявил четвертый фигурант этого дела – начинающий актер.

По его словам, он написал Спейси письмо с просьбой помочь ему в карьере, и несколько недель спустя они встретились очно в одном из заведений.

Потом Спейси пригласил молодого человека к себе домой, где якобы изнасиловал его и совершил акт орального секса, пока жертва была без сознания.

Истец заявил суду, что, по его мнению, Спейси подсыпал ему какой-то препарат.

Имена жертв не разглашаются из соображений максимальной объективности процесса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кевин Спейси прибыл в суд 25 июля 2023 г. на одно из последних заседаний по делу о сексуальных домогательствах

Что говорит Кевин Спейси

Спейси, давший показания в свою защиту, сказал, что раздавлен обвинениями, которые фактически положили конец его карьере.

Он подчеркнул, что его травля началась гораздо раньше, в 2017 году, когда появились первые обвинения в его адрес. Суд США не признал его виновным ни по одному из них, но волна разрушения была запущена.

Спейси не скрывает свою тягу к мужчинам и не отрицает интимные моменты между ним и тремя обвинителями, но утверждает, что все прикосновения, о которых идет речь в суде, совершались по обоюдному согласию, а сексуального насилия не было вовсе.

Заявления третьей жертвы (о домогательствах на благотворительном вечере) он назвал абсолютной чушью.

Адвокат актера Патрик Гиббс сказал суду присяжных, что любовь к сексу и сексуальные связи, в том числе однополые, - не преступление. На них имеют право все, даже очень известные люди.

По мнению адвоката, известность и состоятельность Кевина Спейси как раз и подтолкнули истцов затеять этот процесс в надежде на финансовую выгоду.

Гиббс обратил внимание присяжных на то, что трое из четырех заявителей подали в отношении Кейси не уголовные, а гражданские иски, цель которых – материальная компенсация.

Ранее оправдан

Процесс в Лондоне - третье дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда.

Однако первые два актер сумел выиграть.

Летом 2019 года в суде штата Массачусетс слушалось дело о сексуальных домогательствах актера к 18-летнему парню на острове Нантакет в 2016 году.

Молодой человек, оказавшийся сыном известной телеведущей Хезер Анру, утверждал, что Спейси приставал к нему в ресторане, предварительно напоив его.

Однако дело развалилось, так как сторона защиты доказала многочисленные нарушения, допущенные стороной обвинения, вплоть до подтасовки улик.

В июле 2019 года прокуратура Массачусетса сняла с актера все обвинения.

В октябре 2022 года Кевин Спейси также выиграл суд в Нью-Йорке по иску о сексуальных домогательствах, поданном другим актером Энтони Рэппом.

Присяжные постановили, что Рэпп не смог доказать свои утверждения о приставаниях голливудской звезды.

Конец карьеры

Автор фото, MRC II DISTRIBUTION COMPANY L.P/NETFLIX Подпись к фото, Из-за скандала с обвинениями в домогательствах Спейси лишился роли в "Карточном домике"

Несмотря на оправдательные вердикты, на волне движения #MeToo обвинения в адрес Спейси приобрели широкую огласку и стоили двукратному обладателю премии "Оскар" карьеры.

После того как разразился скандал, сцены с участием актера удалили из нескольких картин, которые на тот момент находились в производстве: фильм "Все деньги мира" срочно пересняли с другим актером в той же роли, стриминговая платформа Netflix разорвала контракт со Спейси на съемки в "Карточном домике".