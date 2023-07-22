Взрыв на российском складе боеприпасов в Крыму: что известно

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Взрыв на складе боеприпасов в Крыму", Продолжительность 0,33 00:33 Подпись к видео, Взрыв на складе боеприпасов в Крыму

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10 минут назад

Первые сообщения о том, что на складе боеприпасов в оккупированном российскими войсками Крыму произошел взрыв, начали поступать около полудня по местному времени.

Согласно этим сообщениям, причиной взрыва на складе стал удар беспилотника.

Вскоре глава российской администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что, по предварительным данным, в результате взрыва (или, как он выразился, «детонации») разрушений и пострадавших нет.

Между тем на тот момент в социальных сетях уже появилось видео с места происшествия, на котором видно большое облако дыма и слышны звуки взрывов, что может быть вторичной детонацией боеприпасов при пожаре.

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это фото сделано в ходе пожара на тренировочной базе российских военных в Крыму в среду, 19 июля

Аксенов распорядился эвакуировать население в радиусе пяти километров от склада, а также остановить движение поездов по крымской железной дороге.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было перекрыто, причем уже второй раз за день.

До этого автомобильное движение уже перекрывалось утром, примерно на час.

Уже ближе к вечеру свою причастность к взрыву на крымском складе боеприпасов подтвердили агентству AFP представители украинской армии.