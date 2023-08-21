В Эквадоре прошел первый тур выборов президента. 11 дней назад был убит один из кандидатов
Первый тур президентских выборов в Эквадоре, за 11 дней до которого был убит один из кандидатов, не принес больших неожиданностей: по результатам экзит-полла с серьезным отрывом лидирует социалистка Луиза Гонсалес — протеже живущего в изгнании бывшего президента Рафаэля Корреа.
Опрос на выходе с участков, проведенный компанией Corpmont Marketing y Publicidad Corpmontpubli S. A., показал, что кандидат от левого движения Гражданская революция Луиза Гонсалес набрала почти 33% голосов — примерно столько ей прочили социологи и по результатам предвыборных опросов.
Вместе с ней во второй тур, который должен пройти 15 октября, несколько неожиданно выходит, судя по результатам экзит-полла, бывший депутат парламента Даниэль Нобоа — у него чуть больше 20%.
9 августа в столице Эквадора Кито был застрелен один из восьми кандидатов в президенты, бывший журналист-расследователь, а затем депутат парламента, борец с коррупцией Фернандо Вильявисенсио.
Вильвисенсио, по мнению его сторонников, имел шансы на выход во второй тур, но заместивший его Кристиан Сурита занял, судя по результатам экзит-полла, только четвертое место.
Как передают международные агентства, предварительные официальные результаты выборов станут известны в понедельник, а окончательные — в течение нескольких дней.
Одновременно с президентом эквадорцы выбирали депутатов парламента, а также голосовали на двух референдумах, один из которых касался добычи нефти в бассейне Амазонки.
Главной проблемой для большинства эквадорцев в последнее время стала кровавая война между группировками наркомафии, жертвой которых, возможно, пал и кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио.
В Эквадоре пока не находили больших плантаций коки или нарколабораторий, но он расположен между двумя крупными производителями кокаина, Колумбией и Перу, и потому в последние годы стал важной перевалочной базой и полем сражений между наркокартелями. В этих сражениях в последние годы погибли уже сотни человек.
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59-летний Вильявисенсио до избрания в парламент в 2021 году был одним из самых известных эквадорских журналистов.
Он получил известность во время правления президента Рафаэля Корреа в 2007–2017 годах, расследуя коррупционные скандалы, связанные с кредитами из Китая, и незаконное финансирование избирательных кампаний.
Вильявисенсио обещал (как и другие кандидаты) покончить мафиозными группировками и за несколько дней до убийства говорил, что они ему угрожали.
Сразу после убийства полиция Эквадора арестовала шестерых граждан Колумбии. Еще один колумбиец, стрелявший в кандидата в президенты, был застрелен охраной.
Министр внутренних дел Эквадора Хуан Сапата заявил, что соучастники убийства входят в организованные преступные группировки, но не уточнил, в какие именно.
Лидер президентской гонки Луиза Гонсалес обещает избирателям, в частности, возродить социальные программы, существовавшие при Рафаэле Корреа.
Идущий на втором месте 35-летний Даниэль Нобоа — бывший депутат парламента и сын крупного бизнесмена Альваро Нобоа, который в свое время тоже баллотировался в президенты.
Как пишет агентство Reuters, Нобоа, судя по всему, обошел соперников благодаря удачному выступлению на единственных теледебатах на прошлых выходных. Но его отрыв от кандидата, показавшего третий результат в экзит-полле, совсем невелик, и потому его выход во второй тур еще не гарантирован.