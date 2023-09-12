«Гораздо более опасная ситуация». Почему A320 предпочел сесть в поле, а не выкатиться за пределы полосы на аэродроме?

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Власти заявили, что в результате аварийной посадки в поле никто из пассажиров и членов экипажа травм не получил

Авиационное происшествие с самолетом Airbus A320, который летел в Омск, а оказался на поле под Новосибирском, состоит из двух составляющих. Во-первых, это отказ техники, а во вторых — решение пилотов направиться на запасной аэродром, до которого им не хватило горючего. Вопросы возникают и в том и в другом случае.

Посадка самолета на поле — большая проблема. То, что в результате все обошлось без жертв, — удача. Произойти могло много чего: незаметная с воздуха канава, в которую могло попасть колесо шасси, различные предметы, пни — все это могло привести к тяжелым последствиям.

Основной владелец и глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов не увидел большой проблемы в отказе одной из гидравлических систем, в результате которой самолет, как счел экипаж, не смог бы затормозить на полосе и выкатился бы за ее пределы. «Ситуация стандартная, она не из ряда вон выходящая, такие ситуации были и раньше, — сказал Скуратов.

Автор, Павел Аксенов

Должность, Би-би-си

час назад

И Скуратов, и специалисты говорят, что в A320 таких систем три, из строя вышла одна. Что именно мешало самолету затормозить, пока никто не объяснил.

После касания ВПП авиалайнер использует тормоза, которые останавливают колеса шасси, а также систему реверса в двигателях — она направляет воздушный поток из мотора назад и в стороны, создавая обратную тягу. Кроме того, система механизации крыла — закрылки, интерцепторы — также позволяет снизить скорость еще до касания.

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Что именно настолько не позволяло самолету затормозить, неизвестно, но это грозило тем, что лайнер выкатился бы за пределы ВПП. Такие случаи иногда приводят к гибели людей. Но посадка в поле — потенциально гораздо более опасная ситуация. Если за пределы полосы самолет выкатывается, уже снизив скорость и двигаясь по грунту несколько десятков метров, то в поле ему приходится ехать по земле на протяжении всего пробега.

Поэтому вопросы в такой ситуации возникают, прежде всего, к экипажу и наземным службам, которые должны были рассчитать остаток топлива с учетом того, что лайнер не мог убрать шасси. Метеослужба также могла сообщить о встречном ветре.

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Отказ гидросистемы в воздухе — нередкий случай. Именно поэтому такие системы дублируют друг друга. Но, тем не менее, при обсуждении этой технической неисправности, которая чуть не привела к катастрофе, многие комментаторы в сети сразу обратили внимание на возраст самолета и условия, в которых российская авиация эксплуатирует воздушные суда последние полтора года.

При чем тут санкции? Россия после полномасштабного вторжения в Украину оказалась в изоляции от мирового авиационного рынка. В частности, Airbus прекратил поставки оригинальных запчастей и обслуживание самолетов в России в 2022 году.

Реакцией на это стало постановление правительства №2435, которое было выпущено в конце 2022 года и в котором оно фактически разрешило «каннибализацию» самолетов —использование запчастей с одних лайнеров на других либо неоригинальных запчастей.

Из-за того, что российские компании не могут получить доступ к технической документации, у них уже возникли сложности с техобслуживанием самолетов. Об этом писала российская пресса. По данным «Известий», в феврале российские авиаперевозчики попросили разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания западных самолетов.

Использование неоригинальных и бывших в употреблении запчастей само по себе не является критической проблемой — в условиях нормальной работы наземного технического персонала и соблюдения всех регламентов это влияет только на надежность самолета, но не на его безопасность. То есть для пассажира возрастает риск не вылететь запланированным рейсом, а не разбиться в полете.

Поэтому же и старые авиалайнеры не могут считаться опасными только из-за своего возраста. Они становятся более дорогими и сложными в обслуживании. Это касается и самолета, севшего в поле в Новосибирской области. Он был выпущен 20 лет назад, до «Уральских авиалиний», которые взяли его в лизинг в 2013 году, летал в других компаниях.

Но это в идеальном мире, где соблюдаются все нормы и правила. Скуратов из «Уральских авиалиний» утверждает, что никаких проблем с техобслуживанием самолетов у его компании нет: «Мы имели возможности делать все виды технического обслуживания».