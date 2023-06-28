«Новую газету Европа» объявили нежелательной организацией в России

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3 часа назад

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией «Новую газету Европа». Это издание было создано в Латвии бывшими сотрудниками российской «Новой газеты».

В прокуратуре сообщили, что издание «осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации».

«Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях», — говорится в заявлении ведомства.

«Новая газета Европа» — издание, созданное сотрудниками российского СМИ — «Новой газеты», лицензию которой аннулировал Басманный суд в сентябре прошлого года.

После начала российского вторжения в Украину, работа «Новой газеты» в России фактически стала невозможна. Редакция уже к концу марта 2022 года получила два предупреждения от Роскомнадзора, после чего объявила о приостановке работы до окончания войны.

В сентябре 2022 года Таганский суд Москвы оштрафовал издание на 400 тыс. рублей по статье о «дискредитации» армии.

В ноябре Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Новой газеты» и ее проекту «Свободное пространство».

После начала войны редакция «Новой газеты» разделилась на две части — уехавшие из России журналисты редакции создали «Новую газету Европа», а их оставшиеся в стране коллеги какое-то время пытались продолжить публиковать публицистические тексты, напрямую не связанные с вторжением, в «Новой газете».