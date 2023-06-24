Путин приказал «нейтрализовать» идущих на Москву наемников ЧВК «Вагнер». Но как это сделать?

Автор фото, EPA

Автор, Павел Аксенов

Должность, Корреспондент Би-би-си

час назад

«Нейтрализация тех, кто организовал вооруженный мятеж» при помощи «жёстких решительных действий», о чем заявил в своем видеообращении президент Владимир Путин, — очень непростая задача сразу по нескольким причинам.

Первая проблема — силы ЧВК входят в крупные города, смешиваясь с мирными жителями. В Ростове вагнеровцы взяли под контроль важные военные и административные объекты, включая штаб Южного военного округа и мэрию. Поступают сообщения о том, что они подходят к Воронежу.

Ранее Пригожин обвинил российское военное руководство в ракетных ударах по лагерям, где находились боевики «Вагнера». Он также заявил, что его бойцы сбили три армейских вертолета.

Но теперь вагнеровцы находятся как минимум в одном областном центре, из которого не проводилось эвакуации гражданского населения. А значит, «жёсткие решительные действия», анонсированные президентом России, придется проводить в уловиях плотной городской застройки, где трудно использовать авиацию и тяжелую бронетехнику.

С утра субботы стали поступать сообщения о перекрытии больших участков федеральной автотрассы «Дон», которая ведет в Москву с юга.

Не исключено, что будут закрыты и другие дороги. Это, вероятно, делается как раз для того, чтобы на них не было гражданских лиц — любая военная колонна на марше особенно уязвима для ударов с воздуха.

Автор фото, Reuters

Но что если боевики, имеющие опыт боев в Бахмуте, займут оборону и дадут бой в Ростове или Воронеже? Это вторая проблема.

Дело не только в том, что по меньшей мере один российский город контролируется неким мятежным вооруженным формированием, но и в том, что это опытные и мотивированные военные.

Подразделения «Вагнера» прошли слаживание в боевой обстановке, а высокую дисциплину в рядах ЧВК отмечали даже те пророссийские блогеры и военкоры, которые выступают против Пригожина.

Численность группировки ЧВК, по словам ее главы, составляет 25 тысяч человек. Эти данные ни один независимый источник не подтвердил, но и не опроверг. В составе ЧВК воевало много бывших заключенных, часть из которых погибла, часть — демобилизовалась. Погибла также и часть профессиональных наемников.

Всего, по оценкам издания «Медуза» (признано властями России иноагентом и нежелательной организацией), в составе ЧВК могут находиться пять-шесть тысяч человек, но это примерные оценки.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Play video, "Мятеж ЧВК "Вагнер": что происходит в Ростове-на-Дону?", Продолжительность 2,41 02:41 Подпись к видео, Мятеж ЧВК "Вагнер": что происходит в Ростове-на-Дону?

В распоряжении вагнеровцев есть некоторое количество тяжелой бронетехники: на фотографиях из Ростова можно увидеть танки и БТР. Возможно, какую-то еще военную технику боевики дополнительно уже захватили (или могут захватить) в Ростове и в целом по пути следования.

Когда ЧВК воевала на фронте, она целиком зависела от министерства обороны, которое поставляло «вагнеровцам» боеприпасы, технику, авиацию. Как вооружена частная военная компания теперь, оценить трудно, но, судя по заявлениям о сбитых российских вертолетах, у нее могут быть даже средства ПВО (как минимум, ПЗРК, но возможно и более мощные средства).

Разумеется, численное и техническое превосходство находится на стороне министерства обороны России. Найти боеспособные части, которые подавят мятеж, можно, причем для этого даже не нужно будет отзывать войска с фронта.

Автор фото, Reuters

Но бороться с опытными и подготовленными боевиками, которые знают, как воевать в городе, вряд ли получится без жертв и разрушений — даже с учетом того, что они не имеют большого количества бронетехники и личного состава.

При этом преимущество российской армии в артиллерии и авиации (если командование решится их применить) лишь усугубит ситуацию. Российская армия, кажется, не очень умеет штурмовать города, не оставляя за собой «лунный пейзаж».