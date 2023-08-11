США ввели санкции против Фридмана и Авена, которые пытаются добиться снятия санкций ЕС и Британии

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images/Dmitrii Feoktistov/TASS

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20 минут назад

Американское Министерство финансов ввело санкции против российских предпринимателей, основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. После начала войны в Украине они покинули Россию, но тем не менее оказались под санкциями ЕС и Великобритании за связи с Владимиром Путиным. Они пытаются оспорить это в судах.

Михаил Фридман, Петр Авен и два других основателя «Альфа-групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичев внесены в санкционный список США. Одновременно с ними в список добавлен Российский союз промышленников и предпринимателей.

До сих пор против Авена, Фридмана и Хана были введены санкции Евросоюза, Великобритании и Канады, против Кузьмичева — только ЕС.

В пресс-релизе Минфина США сказано, что санкции против Германа Хана не касаются его группы LetterOne Holdings. В 2022 году агентство Bloomberg сообщало, что Хан вернулся в Россию из Британии, где прожил почти 10 лет, из-за санкций.

Фридман и Авен после начала войны в Украине покинули Россию, но тем не менее оказались под санкциями ЕС и Великобритании.

Британское правительство называет Фридмана и Авена «прокремлевскими олигархами», тесно связанными с российским президентом Владимиром Путиным. Сами они отрицают эти утверждения.

В прошлом году в лондонском доме Авена прошли обыски, после чего, как писали СМИ, он покинул Великобританию. Фридман же продолжает жить в Лондоне и в суде пытается добиться отмены британских и европейских санкций.

После введения санкций и блокировки банковских счетов правительство Великобритании разрешило Фридману тратить определенную сумму на текущие расходы — например, на такси и покупку еды. В интервью газете El Pais в конце марта 2022 он жаловался, что эта сумма «очень ограниченная» с учетом стоимости жизни в Лондоне.

Уроженец Львова Фридман, оставшись в Британии, высказывался против войны в Украине, но не критиковал Владимира Путина напрямую.

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Редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина — о том, как понимать решение американских властей:

«США спустя полтора года после начала войны добавили в санкционные списки основателей «Альфа-Групп».

Фридман и Авен живут не в России, несмотря на то, что уже давно числятся в санкционных списках ЕС и Великобритании, что пытаются обжаловать. За них даже поручались некоторые уехавшие за рубеж российские политики (и это вызвало скандал).

Весной стало известно, что Фридман и Авен готовятся продать свои доли в российском Альфа-банке — в первую очередь, чтобы попытаться снять с себя санкции. Тогда источник газеты Financial Times говорил, что они готовы ради этого на все.

В мае Би-би-си писала о том, что они готовятся продать и другие активы в России — например, «Альфа Страхование». Об этом стало известно после того, как украинское издание «Схемы» (входит в структуру «Радио Свобода», которое в России включено в реестр «иностранных агентов»), выяснило, что компания страхует российскую военную технику.

При этом Фридман публично выступил против войны, но гораздо сдержаннее, чем Олег Тиньков, который все-таки смог добиться снятия с себя санкций. На этой неделе войну осудил основатель «Яндекса» Аркадий Волож — и это признание тоже выглядит более жестким.

Включение Фридмана и Авена в американский санкционный список посылает российским бизнесменам понятный сигнал: люди, тесно связанные с российскими властями, вряд ли смогут избежать санкций. Пример Тинькова, скорее, исключение: его юристы смогли доказать, что тесных связей не было, а банк «Тинькофф» даже не выдавал карточки жителям Крыма после аннексии. Вряд ли подобное можно доказать в отношении Фридмана и Авена или даже Воложа.

Бизнесменов, публично осудивших войну, можно пересчитать по пальцам. Фридман и Авен как раз в их числе. Возможно, для некоторых российских бизнесменов, которые думают о том, как можно изменить ситуацию, это плохой пример — выходит, что даже отъезда и продажи российских активов недостаточно, чтобы избежать санкций».