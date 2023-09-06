Как белка в колесе через Атлантику: в США снова арестовали человека, пытавшегося пересечь океан в "воздушном пузыре"

Автор фото, FLAGLER COUNTY SHERIFF'S OFFICE Подпись к фото, Реза Балучи называет свое неординарное судно «пузырем»

час назад

Береговая охрана США арестовала жителя Флориды, который «отправился в Лондон» через Атлантический океан на самодельном колесном судне.

Реза Балучи попытался преодолеть Атлантику на небольшом суденышке, которое двигалось за счет колесного привода по принципу «белки в колесе». В роли белки выступал сам Балучи.

Сотрудники береговой охраны остановили героический пробег примерно в 110 км от острова Тайби в штате Джорджия 26 августа.

Однако 44-летний несостоявшийся рекордсмен несколько дней отказывался покидать судно и даже угрожал покончить с собой в случае попытки достать его оттуда принудительно.

Для этого у него в багаже был 30-сантиметровый нож. Кроме того, согласно судебным документам, он угрожал своим «спасателям» якобы спрятанной на борту бомбой.

Через три дня Балучи свой плавательный аппарат все-таки покинул, а бомба оказалась фальшивой. Его доставили на базу береговой охраны в Майами.

Это далеко не первая попытка Балучи пересечь океан подобным образом: предыдущие три закончились аналогично, а именно - в руках морских пограничников.

«Исходя из состояния судна, которое находилось на плаву благодаря прикрепленным к нему буям, офицеры [Береговой охраны США] определили, что Балучи совершал явно небезопасный рейс», — говорится в заявлении силовых органов.

Балучи отправился в свое путешествие как раз в момент, когда Флорида готовилась к приходу сильного урагана.

Сейчас ему предъявлены федеральные обвинения, в том, что он отказывался дать пограничникам доступ к своему «судну» и нарушил приказ капитана порта.

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Далеко не первая попытка

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Это не только не первое путешествие Балучи в «пузыре», как он сам называет свое плавательное средство, но и не первый арест.

В 2021 году он был арестован после того, как его спасли при попытке добраться тем же способом из Флориды в Нью-Йорк: его «корабль» оказался более чем в 40 км к югу от пункта отправления, явно, сбившись с курса.

В 2014 году его пришлось спасать из аналогичной штуковины возле Сент-Огастина, а затем, два года спустя, его снова пришлось спасать неподалеку от Палм-Бич во Флориде.

В предыдущих интервью Балучи говорил, что пытался собрать деньги для различных целей, в том числе для бездомных и постоянно спасающей его береговой охраны.

«Моя цель — не только собрать деньги для бездомных, но и для береговой охраны, собрать деньги для полицейского управления, собрать деньги для пожарной службы», — сказал он WOFL-TV в Орландо в 2021 году.

«Они находятся на государственной службе, делают это ради безопасности и помогают другим людям», — добавил он.