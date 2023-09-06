Как белка в колесе через Атлантику: в США снова арестовали человека, пытавшегося пересечь океан в "воздушном пузыре"
Береговая охрана США арестовала жителя Флориды, который «отправился в Лондон» через Атлантический океан на самодельном колесном судне.
Реза Балучи попытался преодолеть Атлантику на небольшом суденышке, которое двигалось за счет колесного привода по принципу «белки в колесе». В роли белки выступал сам Балучи.
Сотрудники береговой охраны остановили героический пробег примерно в 110 км от острова Тайби в штате Джорджия 26 августа.
Однако 44-летний несостоявшийся рекордсмен несколько дней отказывался покидать судно и даже угрожал покончить с собой в случае попытки достать его оттуда принудительно.
Для этого у него в багаже был 30-сантиметровый нож. Кроме того, согласно судебным документам, он угрожал своим «спасателям» якобы спрятанной на борту бомбой.
Через три дня Балучи свой плавательный аппарат все-таки покинул, а бомба оказалась фальшивой. Его доставили на базу береговой охраны в Майами.
Это далеко не первая попытка Балучи пересечь океан подобным образом: предыдущие три закончились аналогично, а именно - в руках морских пограничников.
«Исходя из состояния судна, которое находилось на плаву благодаря прикрепленным к нему буям, офицеры [Береговой охраны США] определили, что Балучи совершал явно небезопасный рейс», — говорится в заявлении силовых органов.
Балучи отправился в свое путешествие как раз в момент, когда Флорида готовилась к приходу сильного урагана.
Сейчас ему предъявлены федеральные обвинения, в том, что он отказывался дать пограничникам доступ к своему «судну» и нарушил приказ капитана порта.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Далеко не первая попытка
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Реклама подкастов
Это не только не первое путешествие Балучи в «пузыре», как он сам называет свое плавательное средство, но и не первый арест.
В 2021 году он был арестован после того, как его спасли при попытке добраться тем же способом из Флориды в Нью-Йорк: его «корабль» оказался более чем в 40 км к югу от пункта отправления, явно, сбившись с курса.
В 2014 году его пришлось спасать из аналогичной штуковины возле Сент-Огастина, а затем, два года спустя, его снова пришлось спасать неподалеку от Палм-Бич во Флориде.
В предыдущих интервью Балучи говорил, что пытался собрать деньги для различных целей, в том числе для бездомных и постоянно спасающей его береговой охраны.
«Моя цель — не только собрать деньги для бездомных, но и для береговой охраны, собрать деньги для полицейского управления, собрать деньги для пожарной службы», — сказал он WOFL-TV в Орландо в 2021 году.
«Они находятся на государственной службе, делают это ради безопасности и помогают другим людям», — добавил он.
После ареста 2021 года он также сказал в интервью телеканалу Fox News, что его цели носили и более возвышенный характер: «Я покажу людям, что они должны делать все, что им хочется. Не надо никого слушать: преследуйте свою мечту!»