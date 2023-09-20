«О хиджабе и целомудрии». Власти Ирана приняли закон, предусматривающий 10 лет тюрьмы за непокрытую голову

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Так выглядит большинство женщин на улицах Тегерана

53 минуты назад

Парламент Ирана принял законопроект, предусматривающий 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Многие иранки отказываются покрывать голову с тех пор, как год назад страны охватили протесты против произвола властей и полиции нравов.

Законопроект называется «О хиджабе и целомудрии». За него проголосовали 152 члена парламента, против выступили 34 депутата, воздержались – 7.

Теперь его должен одобрить Совет стражей – орган конституционного надзора, после чего он станет полноценным законом.

Его цель – усилить контроль за соблюдением иранками исламского дресс-кода.

ООН предупреждает, что законопроект подвергнет женщин и девочек Ирана еще большему насилию и преследованиям.

Насилие и унижения

Сейчас за неподобающий с точки зрения властей внешний вид женщины должны платить штрафы, они могут быть задержаны полицией.

По свидетельствам женщин, которым удалось поговорить с западными журналистами (само это общение грозит им серьезным наказанием), в полицейских участках творится беззаконие, некоторых задержанных насилуют или придумывают им немыслимые наказания.

Известно, например, что одну девушку отправили в морг мыть трупы.

Также суд может назначить женщине без хиджаба специальную «терапию», которая, по словам иранок, построена на унижении их достоинства.

Кроме того, власти закрывают целые бизнесы, если их владельцы поощряют свободные взгляды своих сотрудниц.

Однако эти меры не смогли заставить иранок отказаться от борьбы за свои права, толчок которой дала гибель 22-летней Махсы Амини от рук полиции нравов год назад.

Автор фото, AFP Подпись к фото, 16 сентбяря 2023 года, в первую годовщину гибели Махсы Амини, во многих странах мира прошли памятные акции и демонстрации за права женщин

По некоторым оценкам, с тех пор свыше 20% женщин в Иране выходят на улицы без хиджаба, в джинсах или в подобной одежде.

Власти рассчитывают, что перспектива 10-летнего тюремного срока заставит их вернуться к исламскому дресс-коду.

Предполагается, что сначала закон «О хиджабе и целомудрии» будет действовать три года, и в зависимости от его эффективности может быть ратифицирован на постоянной основе.

Появление на публике с покрытой головой и шеей стало обязательным для всех жительниц Ирана с 1979 года, когда в стране произошла Исламская революция.

Жажда свободы

Волну протестов против религиозного засилья и ущемления прав женщин спровоцировала смерть молодой иранки Махсы Амини в сентябре прошлого года.

Она была задержана на улице полицией нравов за съехавший на затылок платок, избита в участке и доставлена в больницу в состоянии комы, из которой не вышла.

На ее похоронах жительницы ее родного города Секкез срывали с себя хиджабы и паранджи. Настроения перекинулись в Тегеран, а дальше – по всей стране.

Десятки тысяч жителей Ирана, включая мужчин, вышли на улицы против произвола властей.

Протесты продолжались несколько месяцев: десятки человек погибли, сотни получили ранения, тысячи были задержаны.