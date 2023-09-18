Ким Чен Ын завершил недельный визит в Россию. Он получил в подарок военные дроны и посетил океанариум

Автор фото, Reuters

25 минут назад

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын завершил визит в Россию, который продолжался около недели. Как передает официальное информагентство КНДР, в воскресенье вечером бронепоезд северокорейского лидера покинул железнодорожную станцию около Владивостока.

Во время визита Ким Чен Ын проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также министром обороны Сергеем Шойгу.

Перед его поездкой в Россию западные эксперты предполагали, что Россия может попросить у КНДР о поставках оружия и боеприпасов для войны в Украине. Однако в ходе визита о каких-либо подобных договоренностях не сообщалось.

«Интерфакс» цитирует сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), согласно которому поездка Ким Чен Ына «навсегда запечатлеется на скрижалях истории как веха, укрепившая узы традиционных добрососедства и сотрудничества между КНДР и РФ, пустивших корень в товарищескую дружбу и боевую солидарность, и открывшая новую страницу развития отношений между обеими странами».

Какое именно практическое содержание кроется за такими формулировками, северокорейские СМИ — так же как и российские — не уточняют.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ким Чен Ын перед тем, как сесть в поезд и отправиться из России на родину

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Автор фото, Reuters

Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем бронепоезде 12 сентября. Он провел встречу с Путиным на космодроме «Восточный» в Амурской области, а затем продолжил путешествовать по региону, но уже без российского президента.

В пятницу он посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе им. Юрия Гагарина, а также в производственном центре авиационной компании «Яковлев».

В субботу лидер КНДР встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который принял его на аэродроме Кневичи в Приморье. Здесь он осмотрел российские военные самолеты и ракетный комплекс «Кинжал», с помощью которого российские военные неоднократно атаковали Украину. Он также посетил военный корабль — фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».

В воскресенье Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет на острове Русский во Владивостоке, а также Приморский океанариум.

Бронежилет и дроны в подарок — нарушение санкций?

Как передает агентство ТАСС, во время поездки в Приморье губернатор региона Олег Кожемяко преподнес Ким Чен Ыну бронежилет, набор беспилотников и комплект одежды, малозаметной для тепловизоров.

«Губернатор подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы региональной администрации. — Это бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха, при этом он значительно легче известных аналогов. Он разработан и производится в Приморском крае».

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время визита в Россию Ким Чен Ыну показали гораздо более серьезную военную технику, чем бронежилеты и дроны. На этом фото он посещает аэродром Кневичи в Приморье.

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Северокорейскому лидеру также подарили «пять беспилотников-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа „Герань-25“ с функцией вертикального взлета», — передает агентство.

Беспилотники-камикадзе Россия также активно использует в ходе вторжения в Украину.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает в своей очередной сводке, что передача северокорейскому лидеру предметов военного характера может являться нарушением санкций, введенных против КНДР Советом Безопасности ООН за разработку ядерной программы.

«Ранее ISW сообщал, что Москва, возможно, открыта к различным формам технологического и оборонного сотрудничества с Северной Кореей, но вряд ли предоставит ей конкретные системы из опасений, что их поставка северокорейскому режиму может привести к дальнейшим санкциям против России», пишет Институт изучения войны.

«Поэтому примечательно, что российский чиновник подарил Киму предметы из области военных технологий, которые должны вместе с ним вернуться в КНДР», — сказано в отчете.

При этом ISW напоминает, что согласно санкциям ООН, должна быть полностью исключена передача КНДР «всех видов оружия и соответствующих материалов в том числе огнестрельного оружия».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в письменном интервью агентству Associated Press заявил, что военное сотрудничество между КНДР и Россией является «незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим различным международным санкциям».