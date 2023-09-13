В Севастополе после ракетной атаки горит судоремонтный завод
В результате украинского удара крылатыми ракетами по аннексированному Севастополю этой ночью повреждены два корабля, утверждают в Минобороны России. Кроме того, министерство уверяет, что одновременно три морских дрона атаковали корабли Черноморского флота в море, но были уничтожены.
Первым о случившемся сообщил глава аннексированного Россией города Михаил Развожаев. Из его слов следовало, что Севастополь был атакован около 3 часов утра.
Он заявил, что ракета попала в Севморзавод и там начался пожар. «В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести», — написал Развожаев.
Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.
Спустя пару часов российское Минобороны заявило, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. В ведомстве уверяют, что российские системы ПВО сбили семь ракет — оставшиеся три ракеты, как утверждает министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.
На видео, которые публиковали пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.
Также в российском Минобороны утверждают, что три безэкипажных катера пытались нанести удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, но патрульный корабль «Василий Быков» их уничтожил.
Украина пока эти заявления не комментировала.