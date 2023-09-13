В Севастополе после ракетной атаки горит судоремонтный завод

Автор фото, Reuters

52 минуты назад

В результате украинского удара крылатыми ракетами по аннексированному Севастополю этой ночью повреждены два корабля, утверждают в Минобороны России. Кроме того, министерство уверяет, что одновременно три морских дрона атаковали корабли Черноморского флота в море, но были уничтожены.

Первым о случившемся сообщил глава аннексированного Россией города Михаил Развожаев. Из его слов следовало, что Севастополь был атакован около 3 часов утра.

Он заявил, что ракета попала в Севморзавод и там начался пожар. «В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести», — написал Развожаев.

Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Спустя пару часов российское Минобороны заявило, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. В ведомстве уверяют, что российские системы ПВО сбили семь ракет — оставшиеся три ракеты, как утверждает министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

Также в российском Минобороны утверждают, что три безэкипажных катера пытались нанести удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, но патрульный корабль «Василий Быков» их уничтожил.