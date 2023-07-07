Президент США Байден согласился передать Украине кассетные боеприпасы. Чем это чревато?

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31 минуту назад

Президент США Джо Байден после долгих колебаний одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Официально об этом будет объявлено уже в пятницу, сообщают ряд мировых СМИ со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным агентства AFP, речь идет о тысячах снарядов из собственных запасов минобороны США на сумму до 800 млн долларов.

Украина с декабря 2022 года просила США предоставить ей кассетные боеприпасы, ссылаясь на то, что Россия активно использует их против украинцев на поле боя.

В июне представитель Пентагона Лора Купер, выступая перед конгрессом констатировала, что «с точки зрения эффективности на поле боя мы считаем, это [использование кассетных боеприпасов Украиной] было бы полезно».

Ранее администрация Байдена выступала категорически против передачи кассетных боеприпасов Украине, ссылаясь на международную конвенцию о их запрете, пусть и не подписанную самими США.

Еще одним опасением Белого дома были потенциальные разногласия с союзниками Украины из-за этого вопроса, признала Лора Купер в июне.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов, которые разлетаются по большой территории, угрожая жизни мирных граждан.

Они особенно опасны при использовании в густозаселенных районах, но могут угрожать жизни мирных жителей ещё долгие годы после окончания войны, оставаясь в неразорванном виде из-за высокой частоты отказов.

Конвенция, запрещающая производство, использование и хранение кассетных боеприпасов, была согласована в 2008 году 123 странами, в том числе большинством членов НАТО.

США, Россия и Украина отказались присоединиться к соглашению. Однако в том же году США приняли свой закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с частотой отказов более одного процента.

Теперь же, по сообщениям американских СМИ, президент Байден собирается передать Украине снаряды с частотой отказов 2,7% – в обход своего же законодательства.

Для этого он задействует крайне редко используемый механизм, прописанный в Законе об иностранной помощи, который позволяет президенту посылать оружие независимо от ограничений, если это жизненно важно для национальной безопасности США.

Ключевой фактор

Частота отказов (то есть, какая часть мелких суббоеприпасов не разорвалось после выпуска кассетного снаряда) - это как юридический, так и моральный фактор при решениях о поставках подобного оружия, отмечает американское издание Washington Post.

Тип кассетного оружия, который, как сообщается, США планирует предоставить Украине – это артиллерийские снаряды M864, впервые произведенные в 1987 году. Их можно запускать при помощи 155-мм гаубиц, которые Соединенные Штаты и другие западные страны ранее предоставили Украине.

Как отмечает Washington Post, в документах, опубликованных Пентагоном около 20 лет назад, говорится, что частота отказа этих снарядов составляет около 6%. То есть по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, находящихся в одном снаряде, упадут, не разорвавшись, на территории площадью в 22,500 кв. метров, что примерно равно 4½ футбольным полям.

Но в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что для передачи Украине сотрудники «тщательно отбирают» боеприпасы с частотой отказа 2,35% или ниже. Подробностей об этих испытаниях он не предоставил.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия с начала войны обстреливает Украину кассетными бомбами, по данным западных правительств и правозащитных организаций. Они считают, что Украина также его использовала, но в намного меньших масштабах

Эксперты по нераспространению оружия, на которых ссылается Washington Post, предостерегают, что более низкие показатели неразорвавшихся суббоеприпасов могут быть результатом испытаний в идеализированных и нереалистичных условиях, которые не учитывают сценарии реальной войны.

В армейских артиллерийских руководствах говорится, что частота отказа может увеличиваться в зависимости от угла падения и типа местности, на которую падают снаряды, отмечает Washington Post.

При этом российская армия, по данным Вашингтона, с начала вторжения использовала в Украине кассетные боеприпасы с частотой отказа 40% и выше. Об этом в четверг пишет New York Times со ссылкой на свои источники в администрации президента.

Отвратительное оружие неизбирательного действия

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, для Вашингтона решение передать Украине кассетные боеприпасы может означать серьезное ослабление его позиции морального превосходства в этой войне.

Россию обвиняют в многочисленных военных преступлениях, которые хорошо задокументированы.

Но этот шаг, вероятно, вызовет обвинения в лицемерии в адрес США.

Кассетные боеприпасы — это отвратительное оружие неизбирательного действия, которое по уважительной причине запрещено в большинстве стран мира.

Этот шаг США неизбежно приведет к некоторым разногласиям с их западными союзниками, а любой намек на раскол в этом альянсе — это именно то, чего хочет и в чем нуждается президент Путин.

Заверения Украины

Власти Украины многократно заявляли, что планируют максимально ответственно отнестись к использованию западного кассетного оружия – максимизировав его огневой потенциал в бою и минимизировав последствия для мирных жителей.

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«Русские используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разных калибров, чем мы. (…) И поскольку эти [кассетные ]снаряды эффективны, они позволят нам компенсировать эту разницу. Русские используют их против нас, поэтому для нашей самообороны мы имеем полное право использовать тот же боеприпас”, - цитирует Washington Post министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников настаивает, что Украины будет использовать их только в полях и после деоккупации городов, чтобы не причинить вреда гражданскому населению.

Что касается остатков неразорвавшихся снарядов в полях, Украине все равно предстоит их разминировать, сказала депутат украинского парламента Александра Устинова, призывавшая Вашингтон присылать больше оружия.

Со времени полномасштабного вторжения в Украину правозащитные организации многократно заявляли о свидетельствах того, что Россия регулярно использует кассетное оружие - в том числе в жилых районах.

Саму Украину западные правозащитники также обвиняли в использовании кассетных боеприпасов – из старых запасов советского производства, и относительно новых, по некоторым, неподтвержденным сведениям, поставленных Турцией.

В четверг организация Human Rights Watch выпустила новый доклад о вреде, причинённом гражданскому населению Украины кассетными боеприпасами, в первую очередь российскими, но и украинскими тоже.

В этом докладе HRW призвала обе стороны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов, а США - не передавать их Украине.

В ответ на это глава офиса президента Украины Михаил Подоляк обрушился на организацию с критикой.