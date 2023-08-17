Женщины, созданные искусственным интеллектом, рекламируют климатический саммит COP28 в твиттере

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Эта пользовательница твиттера, например, писала о кошках, ресторанах, а заодно и о политике ОАЭ

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46 минут назад

В ходе расследования Би-би-си удалось выявить более 100 аккаунтов в Х (бывшем твиттере), которые, по всей видимости, совместными усилиями продвигают имидж ОАЭ и климатический саммит COP28, который пройдет в Дубае в ноябре.

Большинство этих аккаунтов ведутся от имени молодых привлекательных женщин из ОАЭ с широким кругом интересов – от плюшевых кошек до кофе, от модных тенденций до роскошных путешествий.

Расследование Би-би-си показало однако, что многие фотографии, используемые в профилях этих аккаунтов, с большой долей вероятности были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Другие, судя по всему, были взяты с сайтов интернет-магазинов и фотоагентств или скопированы с аккаунтов влиятельных людей.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Эта пользовательница, аккаунт которой исследовала Би-би-си, писала об американском телесериале «Девочки Гилмор» и внешней политике ОАЭ

В ноябре в Дубае пройдет конференция COP28.

Климатический саммит возглавит Султан Ахмед аль-Джабер, посланник ОАЭ по вопросам климата и глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Adnoc) – одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний.

В твиттере многие из аккаунтов, чья активность привлекла внимание Би-би-си, не скупились на похвалы в адрес аль-Джабера, называя его «лучшим кандидатом» для этой работы и «союзником, который нужен климатическому движению».

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Сотни твитов рекламировали COP28 и нахваливали ее президента Султана аль-Джабера

Некоторые из этих аккаунтов размещали новостные статьи, в которых рассказывалось о том, что он получил поддержку правительств ряда стран, в том числе США и Великобритании.

Организаторы COP28 и правительство ОАЭ отрицают свою причастность к созданию или ведению этих аккаунтов, и нет никаких доказательств их причастности к этому.

Некоторые критики все активнее выступают против назначения аль-Джабера.

В мае более 100 законодателей из ЕС и США призвали снять его с поста президента COP28, выразив «глубокую обеспокоенность» тем, что интересы нефтегазовых компаний могут оказать чрезмерное влияние на ход климатических переговоров.

Представитель COP28 заявил Би-би-си, что «хотя некоторые могут усмотреть в этом конфликт интересов, на самом деле мы заинтересованы в том, чтобы на эту должность был назначен человек с глубоким опытом работы во всех звеньях цепи энергетической индустрии».

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Эта пользовательница публиковала множество позитивных материалов о правительстве ОАЭ

По словам представителя СОР28, аль-Джабера пригласили в Adnoc для «трансформации, декарбонизации и обеспечения будущего компании» после того, как он с успехом основал государственную компанию ОАЭ по возобновляемой энергетике Masdar.

Хотя ОАЭ остаются одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, многие из этих аккаунтов в Twitter восхваляют страну как «мирового лидера в области борьбы с изменением климата».

Ученые из Climate Action Tracker – независимого проекта, отслеживающего климатическую политику по всему миру, – недавно охарактеризовали действия ОАЭ в этом направлении как «недостаточные».

ОАЭ заявляют, что «полностью привержены достижению своих амбициозных целей по сокращению выбросов».

Сеть совместно работающих аккаунтов

В общей сложности эта сеть из 108 аккаунтов разместила более 500 твитов о COP28 и ее президенте – в основном на английском и арабском языках, а также на французском и иврите.

«Почти наверняка эта сеть координирует усилия», – говорит Крис Проопс, специалист по исследованиям с использованием открытых источников из компании Logically, занимающейся борьбой с дезинформацией.

Однако, несмотря на то, что есть основания полагать, что эти аккаунты работают вместе, Проопс считает, что вычислить ведущих их людей будет сложно.

Пытаясь привлечь других пользователей, эти аккаунты часто публикуют в твиттере фотографии кошек, цветов, еды и ювелирных изделий.

Однако среди этих, казалось бы, банальных сообщений встречались и твиты, восхваляющие правителей ОАЭ или рассказывающие о политике в стране и за рубежом.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Эта сеть аккаунтов последовательно продвигала сообщения, поддерживающие внутреннюю и внешнюю политику ОАЭ

Как минимум в трех случаях эти аккаунты также реагировали на твиты с критикой интересов ОАЭ.

Когда американский сенатор Джефф Меркли назвал решение о проведении COP28 в Дубае «абсурдным и непристойным», один из этих аккаунтов, поддерживающих ОАЭ, стремительно отреагировал.

«Прекратите распространять ложь и слухи, – написал один из пользователей. – Его Превосходительство Султан аль-Джабер – правильный человек на своем месте».

Анализ аватаров пользователей, содержания этих аккаунтов и поведения их авторов позволяет предположить, что они вряд ли принадлежат реальным людям.

Хотя два разных аккаунта никогда не публиковали абсолютно одинаковых твитов, иногда в течение нескольких минут они размещали очень похожие сообщения один за другим.

Автор фото, Twitter

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Подобное поведение свидетельствует об определенной степени координации, характерной для организованных сетей поддельных аккаунтов. Однако остается неясным, кто и зачем их ведет.

Представитель COP28 сообщил Би-би-си, что они «наняли юристов для взаимодействия с Twitter по этому вопросу, поскольку эти аккаунты создаются сторонними лицами с явным намерением дискредитировать СОР28».

Правительство ОАЭ заявило, что ему не известно о существовании аккаунтов в твиттере, созданных искусственным интеллектом, о которых сообщила Би-би-си.

Хотя количество твитов, размещенных в сети, может свидетельствовать о попытке сформировать нарратив вокруг COP28, неясно, насколько успешной окажется эта попытка.

Подавляющее большинство из 500 проанализированных нами сообщений просмотрели не более нескольких сотен раз. Однако аналитики, с которыми консультировалась Би-би-си, считают, что малое число просмотров - еще не признак неудачи.

«Подобные типы сетей предназначены для искусственного раздувания темы, – говорит Проопс. – Платформы видят множество пользователей, обсуждающих какую-либо тему, например COP28, и рекомендуют ее пользователям. Конечной целью является включение темы в список трендов, чтобы направлять и влиять на обсуждение ее реальными пользователями».

Компания Х, в прошлом известная как Twitter, не ответила на наши запросы о комментариях.

Автор фото, Twitter

Поиск имен пользователей, используемых этими аккаунтами, позволяет предположить, что эта сеть может распространяться и на другие крупные социальные платформы, включая TikTok и Instagram.

Нам также удалось установить, что по крайней мере два аккаунта ведут блоги, в которых публикуются аналогичные цитаты, стоковые фотографии и сообщения об ОАЭ.

Анализ текста некоторых сообщений, в которых упоминается политика правительства ОАЭ, позволяет предположить, что они, скорее всего, были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Это уже не первый случай разоблачения скоординированных интернет-кампаний, продвигающих интересы ОАЭ. Однако правительство страны неоднократно отрицало использование подобной тактики.

В июне Climate Action Against Disinformation – глобальная коалиция климатических организаций и проектов по борьбе с дезинформацией – выявила десятки других аккаунтов, размещающих сообщения в поддержку действий ОАЭ в рамках COP28.