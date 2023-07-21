Буква конвенции и замерзшая кошка. Обозреватель Би-би-си — о мерах Москвы против британских дипломатов
- Автор, Джеймс Ландейл
- Должность, дипломатический корреспондент Би-би-си
Оригинал статьи на английском - здесь.
МИД России ввел ограничения на поездки британских дипломатов по стране: теперь, чтобы отправиться за пределы 120-километровой «зоны свободного передвижения», они должны известить МИД за пять дней и предъявить подробный план путешествия.
Эта новая мера касается дипломатов, работающих в посольстве в Москве и в генеральном консульстве в Екатеринбурге, а исключение сделано только для посла и еще трех старших дипломатов.
Несмотря на конфликт из-за войны в Украине, дипломатические миссии Великобритании в России и России в Великобритании продолжают работать. При этом Венская конвенция, которую подписали обе страны, прямо предписывает государствам обеспечивать аккредитованным иностранным дипломатам «свободу передвижения и поездок на их территории».
Поэтому власти всех стран редко впрямую запрещают дипломатам ездить по стране — но они могут серьезно затруднить эти поездки, вводя, как сейчас российские власти, разные правила и требования.
МИД России заявил, что британские дипломаты отныне должны будут перед каждой поездкой по России сообщать «о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки».
Вся эта утомительная возня с бумагами будет отнимать время, но букву Венской конвенции МИД России не нарушает.
На самом деле это — лишь один из способов испортить жизнь дипломатам.
Можно, например, затягивать выдачу им виз. Можно более или менее активно следить за ними и членами их семей.
Одна дипломатка рассказывала мне, что, когда она как-то раз вернулась вечером домой, то обнаружила, что буквы на магнитах на ее холодильнике были выстроены в аббревиатуру ФСБ.
Другая нашла свою кошку замерзшей насмерть на улице — она подозревает, что кошку кто-то намеренно выбросил из квартиры.
В том, что авторитарные страны стараются осложнить жизнь иностранным дипломатам, нет ничего необычного. Часто это просто-таки «входит в программу».
МИД России в своем заявлении написал, что «вызвал» временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда, чтобы объявить ему о нововведении.
Форин-офис назвал это утверждение дезинформацией: по словам пресс-секретаря британского МИДа, Додду сообщили об ограничениях на заранее планировавшейся обычной рабочей встрече с российскими дипломатами, которая притом была организована по просьбе британцев.
МИД России, кроме прочего, обвинил Британию в попытках «осложнить работу российских загранучреждений».
Как ответит Форин-офис на этот шаг Москвы, он пока не объявил.